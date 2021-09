Nem bírt a Veszprémmel a KTE-Piroska Szörp

A KTE-Piroska Szörp a K&H Liga 3. fordulójában a Fejér-B.Á.L. Veszprémet fogadta hazai környezetben pénteken. A kecskemétiek rosszul kezdtek, és egész mérkőzésen nagyon küzdöttek a szervezett veszprémi védelemmel, így ismét kikaptak.

Nem indult jól a meccs Bencze József csapatának, hiszen az első hat percben nem sikerült a kapuba találniuk, a vendégek jó védekezésből könnyű gólokkal húztak el 3-0-ra, mely után rögtön időt kellett kérni hazai oldalon. A gyors megbeszélés jót tett a Kecskemétnek, hiszen először Enomoto talált be szélről, majd Karai beállóból (2-3). Rögtön szorossá vált a mérkőzés, a csapatok fej-fej mellett haladtak, majd a KTE az első vendég kétperces kiállítást kihasználva vissza is tudott jönni egálra Enomoto újabb higgadt befejezésével (4-4). Az első negyedórát így is a Veszprém zárhatta elégedettebben, hiszen előbb Széles talált be egy szép lefordulás után, majd Tóth lőtte ki a jobb felsőt a szélről (4-6).

Éles távoli bombájával újra elkezdett nyílni az olló, és nem is akart szűkülni, így Bencze Józsefnek a 18. percben megint időt kellett kérni (4-9). A hazai együttes megpróbálkozott a kapus nélküli játékkal, ami nem is tűnt rossz húzásnak, hiszen Karait kétszer is sikerült megtalálni középen, igaz, Éles hetesével válaszolni tudott a „kis” Veszprém (6-10). A folytatásban mindkét oldalon történtek kiállítások, de ezekből egyik csapat sem igazán tudott profitálni, így a különbség lényegében állandósult. Az utolsó három percet Vajda szép ejtése vezette fel, majd Kristóf kiállítása után a KTE emberelőnyben fejezhette be az első játékrészt, de Éles hetesével és Kurucz indításból szerzett góljával ebből is a vendégek jöttek ki jobban, így nagyon magabiztosan vezettek a szünetben, hiába talált még be a lefújás előtt Enomoto (8–14).

A második félidőt Karai újabb találata vezette fel, majd Deményi védése után a Kecskemét beállója egy hetest is kiharcolt, amit Vetési vágott be (10-14). Nagy különbséget jelentett azonban az egész mérkőzés során az átlövésből szerzett gólok száma, Éles és Fazekas a legnehezebb helyzetekből is képesek voltak betalálni, ami meg is gátolta a hazaiakat a komolyabb zárkózásban (10-17). Az első tíz percet végül Fazekas és Menyhárt góljai zárták, amivel továbbra is simán vezettek a vendégek (13-18).

A Kecskemét legnagyobb gondja továbbra is az volt, hogy rengeteg energiát emésztett fel a veszprémi fal elleni harc, ráadásul technikai hibák és eladott labdák után nagyon könnyű gólokkal vitt be újabb döféseket a vendég együttes. Már csak negyedóra volt hátra, de a KTE csupán 13 szerzett gólnál járt (13-21). Bár Karai egy-egy villanásával próbált talpon maradni a Kecskemét, a találkozó gyakorlatilag eldőlt ekkorra, hiába védte Deményi Éles büntetőjét (14-23). Az utolsó tíz perces etapban gyakorlatilag már a cseresorával játszott a „kis” Veszprém, de győzelmük nem forgott veszélyben (19-28).

Kecskeméti TE-Piroska Szörp–Fejér-B.Á.L. Veszprém 19–28 (8–14)

Kecskemét, 800 néző, vezette: Hargitai, Markó

Kecskemét: Marczika–Enomoto 3, Országh 2, KARAI 5, Simon B., Sipeki, Horváth A.

Csere: Deményi (kapus), Füstös, Vetési 3 (2), Szrnka 1, Hiramoto 1, Csordás 2, Mazák, Menyhárt 2 (1), Szeverényi. Vezetőedző: Bencze József

Veszprém: Borbély 1–Tóth P. 3, Széles 1, ÉLES 8 (3), Vajda 2, Fazekas G. 4, Hári.

Csere: Podoba (kapus), Bugyáki, Kurucz 3, Kristóf 1, Tóth J. 1, Seregi 1, Somogyi 2, Szmetán 1, Tóth M. Vezetőedző: Tombor Csaba