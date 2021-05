Nehezen indult, de a végén hengerelt a KTE HUFBAU

Az NB III. közép csoport 35. fordulójában a Taksony SE volt a KTE HUFBAU ellenfele a Széktói Stadionban. A Kecskemét az első félidőben szinte mindent kihagyott, a mérkőzés végére viszont kinyílt a gólzsák, és végül sima sikernek örülhettek a lila-fehérek.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára folytatja a keleti vakcinák elleni kampányt

Az első félidőben sorra dolgozta ki a helyzeteket a KTE, de szinte el voltak átkozva, semmiből sem sikerült gólt szereznie a kecskemétieknek, ráadásul Grünvaldot és Puskás Zoltánt is le kellett cserélni sérülés miatt. Az első félidő végén azért egy pontrúgás után Asztalos volt szemfüles, és valahogy a kapuba gyötörte a játékszert (1-0). A második félidőben is meddő fölényben volt a KTE, az 58. percben be is talált Constantinescu révén, de ezt a játékvezető nem adta meg. A 66. percben picit hátra dőlhetett a hazai csapat, ugyanis egy szöglet után kifejelt labdát Asztalos tett maga elé, majd bődületes erővel lőtt a léc alá 20 méterről (2-0). A Taksony tartotta magát egészen a hajráig, de akkor már érezhető volt, hogy elfáradtak a folyamatos nyomás alatt, ekkor ki is nyílt a kecskeméti gólzsák. A 83. percben Kotroczó fejelte a kapuba Tóth beadását (3-0), majd egy perccel később Győri bólintotta a hálóba Nagy szögletét (4-0). Ezután még egy mesterhármasra is volt idő, Tóth ugyanis három beadást is a hálóba bólintott, kialakítva a 7-0-os végeredményt.

Nagyon értékes három pontot szerzett a KTE HUFBAU, ugyanis az éllovas Iváncsa 1-0-ra kikapott Dunaújvárosban, míg a harmadik Dabas 1-1-es döntetlent játszott otthon a Honvéd II. ellen. A Kecskemét ezzel újra az élre állt három körrel a vége előtt, előnye kettő pont az Iváncsa előtt. Szabó Tibor csapata vasárnap 18 órakor az RKSK vendége lesz a fővárosban.

KTE HUFBAU – Taksony SE 7-0 (1-0)

Kecskemét, v: Dobai János (Bereczki Bence, Halász József)

KTE: Mészáros – Kotroczó, Grünvald (Asztalos 22.), Károly, Puskás Z. (Tóth 46.), Szalai, Koszó, Vágó (Gál 60.), Ludasi (Nagy 81.), Puskás G., Constantinescu (Győri 81.). Vezetőedző: Szabó Tibor

TSE: Horváth D. – Bacskai, Cseri, Fekete M. (Fekete B. 59.), Szabó N. (Schmid 78.), Fekete O. (Iványi 78.), Király, Bogár, Félegyházi (Varga 46.), Vekker (Takács 70.), Sámson. Asszisztensedző: Seres Zsolt

Gólszerzők: Asztalos (45 + 2., 66.), Kotroczó (83.), Győri (84.), Tóth (87., 91., 93.)

Sárga lap: Puskás Z. (30.), Vágó (48.) ill. Vekker (65.)

Galériával hamarosan frissítjük cikkünket.

Borítóképünk illusztráció.