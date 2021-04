Nehéz meccsre számít a mizsei mester, Avar György

A Mizse KC szombat este a férfi kézilabda NB I./B Keleti csoport nyolcadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Vecsési SE gárdáját fogadja hazai pályán, a Polyák Imre Tornacsarnokban 18 órától, továbbra is zárt kapus mérkőzésen.

A tavaszi szezonban remekül szerepel hazai pályán a Lajosmizse. Avar György csapata a Mezőkövesddel döntetlent játszott, a Nyíregyháza és legutóbb az Ózdi KC ellen pedig megszerezte a győzelmet. Szükség is van a jó szereplésre, hiszen a biztos bent maradás érdekében a végére mindenképpen szeretne az első hét közé odaérni a Bács-Kiskun megyei csapat.

A legutóbbi mérkőzését az elmúlt héten játszotta a Mizse, amely a találkozón villámrajtot vett. A 6. percben 3–1-re vezettek a hazaiak, csakhogy a 12. percre 3–4-re fordított az Ózd, majd kétgólos előnyre tett szert az ellenfél. A 25. percig egy találatnál közelebb nem tudott zárkózni a hazai csapat, 11–11-nél viszont egyenlítettek. A félidőre Csabai gólja révén ismét az Ózd vezetett, 12–13. A fordulás utáni második percre 14–14-re egyenlített a Mizse. Az első félidőhöz hasonlóan alakult ez a felvonás is. A 40. percben már három góllal is vezetett az Ózd, 17–20, de innen is képes volt felállni a Lajosmizse, a véghajrában pedig fordítani is tudott, 25–24. Négy másodperccel a mérkőzés lefújása előtt a vendég Nagy passza lett túl hosszú és került a pályán kívülre, a szituációt követően Rózsavölgyi futott egy kört örömében a saját térfelén. Joggal, hiszen ez azt jelentette, hogy a Mizse KC 25–24-re nyerte a találkozót.

Avar György, a lajosmizseiek vezetőedzője így tekintett vissza az előző találkozóra:

– Egy nagyon jó erőkből álló Ózdot sikerült megvernünk, és két vállra fektetnünk. Az észak-magyarországiaknál edzőváltás is volt, márpedig egy edzőváltás mindig plusz energiát, új impulzusokat ad minden csapatnak, ezt pedig ők is maximálisan bebizonyították. Mindenféleképpen nagyon örülünk a két pontnak, hiszen megszenvedtünk érte. Tanulság volt, hogy a mérkőzésen végig száz százalékon kell égni, vagy legalább annak a közelében, mert egyéb esetben nehéz helyzetbe hozhatjuk saját magunkat. Azonban egy győzelem mindenféleképp plusz energiát kell, hogy adjon. Azt hiszem, hogy a tavaszi szezonban mindösszesen talán egy mérkőzés volt, amelyen nem igazán azt nyújtottuk, amit szerettünk volna, de elég egységesnek és egyben erősnek tűnik ahhoz a csapat, hogy a célunkat elérjük.

Szombaton 18 órától ismét hazai pályán játszik a Mizse, mely 16 mérkőzéséből 5 győzelemmel, 3 döntetlennel és 8 vereséggel, 12 ponttal a 9. helyen áll a bajnoki tabellán. A Vecsés eddig 14 mérkőzést játszott, ezekből hármat nyert meg, három döntetlen és nyolc vereség mellett, 9 pontos a bajnokságban, a tabellán a 11., így a célok eléréséhez kötelező a győzelem a hazaiaknak.

– Ezektől a kötelező mérkőzésektől mindig nagyon félek, mivel a kötelezők szoktak a legnehezebb találkozók lenni. A Vecsés is mutatott már be nem egy bravúrt a bajnokság folyamán, szerzett pontot olyan csapattól, aki abszolút esélyesnek számított vele szemben, ugyanakkor szenvedett el mindenki által váratlan vereséget is. De a mi teljesítményünk is hasonlóan hullámzó, úgyhogy egy nagyon kemény összecsapás vár ránk ma este. Viszont tisztességesen felkészülünk ellenük, tisztában vagyunk azzal, hogy sok rutinos játékos szerepel a vecsési csapatnál. Miután pedig kevesen vannak, a csapategység egy jó kohéziót mutat. Gyorsak, rutinosak, emiatt sem lesz egy egyszerű feladat megszerezni a két pontot, de azon leszünk, hogy ez sikerüljön – utalt az aktuális feladat nehézségére a mizseiek vezetőedzője.