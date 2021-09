Nehéz meccset nyert meg a KTE

A KTE HUFBAU a Merkantil Bank Liga 7. fordulójában a BFC Siófokot fogadta a Széktói Stadionban. A végig kiegyenlített találkozót a hajrában nyerték meg a hazaiak.

Ezt ne hagyja ki! Gázrezsóval főznek a metróbejárat mellett a hajléktalanok

Ahogy arra a számítani lehetett, a Siófok igen masszív és szervezett ellenfél benyomását keltette, így az első negyedórában komolyabb sansz nem is alakult ki a kapuk előtt. A folytatásban Cipf szabadrúgása okozott némi izgalmat, de el elkerülte a kaput, ahogy a túloldalon Hadaró 16 méterről eleresztett kapáslövése is. A félidő közepén Szabó Istvánnak kettőt is cserélnie kellett, mivel éppen fiatal játékosa, Katona Bálint sérült meg, így át kellett szerveznie a csapatot. A cserék jól szálltak be, a félidő végén majdnem gólt is szereztek a hazaiak, de Hadaró beadását végül a kapufára lőtte Lukács 7 méterről.

A második félidő elején Tóth Barna tört kapura jét védővel a nyakán, de Szmola mellett már nem tudta ellőni a labdát, majd Vágó átlövése szállt el a jobb felső mellett. Ezek sem voltak igazán nagy ziccerek, és úgy tűnt, hogy a kapu előtt el vannak átkozva a felek. A hajrához érkezve egyértelműen érződött, hogy aki be tud gyötörni valahogy egy gólt, az megszerzi a három pontot, ez végül a KTE-nek sikerült. A 86. percben egy siófoki oldalszabadrúgás után vezetett gyors kontrát a Kecskemét, a szünetben beáll Grünvald lépett meg a bal oldalon, lapos beadására a percekkel korábban pályára lépő Tóth Dániel robbant be az ötösön, és öt méterről a kapuba belsőzött jobbal (1-0), megnyerve ezzel a találkozót.

KTE HUFBAU – BFC Siófok 1–0 (0–0)

Kecskemét, 1000 néző. Vezette: Rúsz Márton (Punyi Gyula, Márkus Péter)

KTE: Varga B. – Madarász (Buna 34.), Szabó A., Rjasko, Belényesi, Hadaró (Grünvald 46.) – Katona (Bartha 34.), Vágó, Nagy K. – Lukács D. (Szalai J. 89.), Tóth B. (Tóth D. 78.)

Siófok: Szmola – Polényi, Horváth M., Jagodics, Varga B. – Szakály A., Varjas – Horváth P., Szakály D. (Nikházi 57.), Cipf (Balogh B. 65.) – Elek (Tóth Z., 65.).

Gólszerző: Tóth D. (86.)