Nehéz év elé néz a KARC

Szombaton megkezdődik a 2021/2022-es NB I.-es rögbibajnoki pontvadászat. Bár még szezon eleji formában van a csapat, bíznak abban, hogy év végén ott lehetnek a rájátszásban.

A bajnokság első fordulójában a tavalyi szezonban ezüstérmes Battai Bulldogokhoz utazott a vérfrissítésen áteső Kecskeméti Atlétika és Rugby Club (KARC), mely 47–13-as vereséget szenvedett.

– A szezon első mérkőzését játszottuk, érezhető is volt nálunk a szezon eleji forma, bár kissé a Battánál is, igaz, nekik egy hete már volt egy edzőmeccsük, úgyhogy ők egy lépcsőfokkal előrébb jártak – mondta Németh Krisztián, a KARC szakmai vezetője.

– Számítottunk arra, hogy lesznek problémák a mérkőzésen, mivel átalakulóban van a csapat.

A fia­talok egyre nagyobb szerepet kapnak. A Százhalombatta ellen öt játékos debütált a Kecskemét színeiben, közülük négynek ez volt az első NB I.-es felnőtt­meccse. A találkozónak voltak kellemes meglepetései és jó pillanatai is, de a 80 percből 20–30 percig tudtunk pariban lenni a Battával, és azt a játékot játszottuk, amit a szakvezetés elképzelt. A maradék 50 percben dominált a pályán az ellenfél, csak kerestük a labdát és hogy hol lehetne fogást találni rajtuk.

Az idei szezonban Máthé Zoltán irányítja a KARC edzéseit, akinek a munkáját Németh Krisztián segíti.

– Bár őszre végleges a stáb, egy pozíció még üres. Két játékos-edzője van a csapatnak, Máthé Zoltán sokszoros magyar válogatott már a tavalyi évben is Kecskeméten játszott, idén pedig a szakvezetői posztot is elvállalta, illetve a tolongócsapatrész edzője, míg én segédedzőként segítem a munkáját, illetve a futócsapatrészt koordinálom. Mivel mindketten játszunk is a csapatban, így az elnökség szeretne hosszú távon egy technikai vezetőt, aki kívülről tudja irányítani a meccset, mivel belülről nehezebb átlátni a csapat állapotát és egy-egy cserét, így jó lenne, ha kívülről kapnánk segítséget, azonban még nem találtuk meg az ideális személyt erre a feladatra – tette hozzá a szakmai vezető.

Legközelebb szeptember 25-én lép pályára a KARC, mely a Budapest Exiles csapatát fogadja az Atlétikai Centrumban.

– Az Exiles szintén nem a saját elképzelései szerint kezdte a szezont. Ők Szegeden szenvedtek vereséget. Az Exiles gerincét Magyarországon dolgozó külföldi játékosok alkotják, így mindig kérdéses, hogy egy-egy meccsre mely játékosok vethetők be, amiatt pedig sötét lónak számítanak a bajnokságban. Sok játékosuk van, így a rotációs lehetőségük is nagyobb. Ellenük nem a győzelem az elvárás, bár minden meccset meg szeretnénk nyerni. A mérkőzésen belül kisebb célokat tűzünk ki a csapat elé, amit teljesíteni kell. Ha ezek összejönnek, akkor az ellenfél adott napi állapotától függően akár győzhetünk is, de ha nem nyerjük meg a meccset, viszont a részcélokat teljesítjük, az már egy pozitív visszajelzés a fejlődésben – mondta a szakmai vezető.

A Kecskemét az ötödik helyen zárta az előző szezont.

Az idei bajnokság végén viszont ismét a négy közé jutna a klub.

– A bajnokságban az 5-6. hely a reális, utóbbit szeretnénk elkerülni, hogy ne kelljen osztályozót játszani a bennmaradásért, megelőzve, hogy a KARC története során első alkalommal a másodosztályba kerüljön. Nyilván cél a rájátszás, de a reális jelenleg az ötödik hely. Fiatal csapatunk van és az őszi szezont fel fogja emészteni, hogy összeálljon, de ha sikerül meglepetést okoznunk egy-két klub ellen, akkor tavasszal még élhet a remény, hogy előrébb jussunk a tabellán, és esetleg a negyedik helyen bekerüljünk a rájátszásba – tette hozzá Németh Krisztián.