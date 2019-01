Negyvenöt percig helytállt a kecskeméti együttes

A férfi NB I/B Keleti csoportjában szereplő KTE-Piroska Szörp az élvonalbeli Dabast fogadta a Ligakupában. A meccsen érvényesült a papírforma, nyert a Pest megyei alakulat.

A férfi Ligakupa B csoportjában a harmadik meccsét játszotta a KTE-Piroska Szörp kedden este a Messzi István Sportcsarnokban. A hírös városiak azt a Dabast fogadták, amelyiktől az első fordulóban 33–29-re kikaptak idegenben. A mérleg nyelve ismét az élvonalban szereplő Pest megyei alakulat felé billent, 33–27-re győztek.

A találkozót a vendégek kezdték jobban (0–2), de Füstös Attila és a kapus Zaklajda József vezérletével fordított a Kecskemét, így a 9. percben, 4–2-nél, a vendégek trénerének, Tomori Győzőnek kellett időt kérnie. Szavai nem sokat értek, továbbra is döcögött együttese támadása, így csak a 20. percre tudták beérni a KTE-t.

Innentől kezdve fej fej mellett haladtak a felek, egészen a 40. percig. Akkor, 19–19-nél ismét időt kért a Dabas mestere, játékmegszakítását pedig siker koronázta. A hazaiak négy percig gólképtelenné váltak, a vendégek pedig megléptek hárommal, majd tovább növelték előnyüket egészen a meccs végéig.

– Nemcsak a Dabasnak, hanem a saját csapatomnak is jár a gratuláció. A pénteki, Cegléd elleni meccshez képest ugyanis egy szinttel feljebb léptünk – nyilatkozta Ocsovai Zsolt, a KTE vezetőedzője klubja honlapján. – Az első félidőben, illetve a második játékrész első negyedórájában játékban és hozzáállásban is jók voltunk. Az utolsó tizenöt percre azonban elfáradtunk, hiszen betegségek és sérülések miatt a kelleténél kevesebbet tudtam cserélni. Akik viszont pályára léptek, azok mindent megtettek a sikerért. Ez a mérkőzés is kiválóan szolgálta a bajnokságra való felkészülésünket.