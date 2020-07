Negyvenhárom éve ő a kiskőrösi mérkőzések hangja

Negyvenhárom év hosszú idő, egy fél emberöltő. Ennyi ideje tájékoztatja Kiskőrösön, a hazai labdarúgó-mérkőzéseken a szurkolókat Kele­men István. A foci mellett a zenélés még a hobbija, de első helyen a család áll.

– 1970-ben kerültem a sportpályához, de az az igazság, hogy már előtte is jártam mérkőzésekre – meséli Kelemen István. – Édesapám már kilencéves koromban belém oltotta a labdarúgás szeretetét. Jártunk vidékre is mérkőzésekre, egy nikkeles Csepel motorkerékpárral. Voltunk több helyen is, Császártöltéstől kezdve Tiszakécskéig, Bajától Izsákig, ahol édesapám keményen szurkolt. Amikor itthon játszott a csapat, akkor is kint voltunk a meccseken. Később, amikor Polyák József volt az egyesület elnöke, ő kérte fel édesapámat, hogy mivel én mikrofonközelben vagyok, vállaljam már el a stúdiós munkát. Ezt a mikrofonközelséget arra értette, hogy én akkor már zenéltem. 1977-ben bementem az irodába, és megbeszéltük, hogy mit és hogyan kellene csinálni.

– A kiskőrösi pályán a nézőtér jobb oldalának a szélén volt egy kis épület, az lett a stúdió. Megbeszéltem otthon a feleségemmel és úgy döntöttem, hogy elvállalom. Kimeszeltük a stúdiót, bár sokan csak bungesznek hívják, a mai napig is. Mindig szebb és jobb lett. Labdákkal, mezekkel tettük még szebbé. Eleinte csak a felnőttmérkőzéseken voltam bemondó, de utána jöttek a különböző iskolai programok, ahova szintén felkértek. Egy Toyota-találkozót is leközvetítettem, és teljesen belemerültem ebbe a munkába. 2012-ben már 35 éve végeztem ezt a feladatot, és ebből az alkalomból a csapattól egy gyönyörű szobrot kaptam, ami egy labdarúgót ábrázol, jobb lába rajta van a labdán. Az a szöveg volt rajta, hogy „Szeretettel a csapattól a 35 éves munkádért”. Azóta is tovább végzem a munkám és most már 43 éve vagyok a pálya környékén. Természetesen ezt a munkát teljesen ingyen végzem, sőt, még a plakátokat is én írom és én szoktam kivinni. Ezt egy kedves házi feladatomnak tartom. Harminckét helyre hordom, de ha egy helyre véletlenül nem viszem, akkor kapok egy enyhe leszidást ilyenképpen. Mi van Pista, elfelejtetted? Éppen ezért nem szabad kihagyni senkit sem.

Most, a tétlenség heteiben, hónapjaiban sem volt képes a csapatért, a klubért nem tenni.

– Kiskőrösön van egy szurkoló, aki trombitával szokta biztatni a csapatot. Most a vírusos időszakban hallottam a trombita hangját, mivel nagyon közel lakom a pályához, kimentem én is. Beszélgettem vele, és azt mondta, hogy kijött kiszellőztetni a fejét. Elmondta, hogy szokott Dunaszerdahelyre is járni mérkőzésekre, ahol indulókat fúj, ami serkenti az ottani szurkolókat. Sajnos Kiskőrösön mostanában nem olyan hangosak a szurkolók, mint a korábbi években voltak. Lehet, hogy feszélyezve érzik magukat a nézők. Vidéken jobban hallatják a hangjukat, és majdnem többen mennek el, mint a hazai mérkőzésekre. Nem tudom, hogy ez miért van, hogy ott szurkolnak, itthon pedig csendes a lelátó. Most, hogy hónapok óta nem volt már mérkőzés, persze nagyon hiányolják. Kivágták a nézőtér melletti fákat, és kijárnak nézelődni. Kérdezgetik, hogy mikor lesz már meccs. Azzal vigasztalom őket, hogy júliusban már lesznek előkészületi mérkőzések. Korábban éppen a szurkolók mondták azt, hogy kellene egy induló is, mert több csapatnak is van. Szekeres Petivel és Morvai Erzsivel összedugtuk a fejünket és összehoztuk az indulót, ami nagyon tetszett és tetszik most is a közönségnek. Eleinte nem tudták a szöveget, de aki kérte, annak adtam, hogy ők is tudják énekelni. Egy helyi stúdióban vettük fel az anyagot, ami alá kevertünk egy kis szurkolói hangot is. Mikor elkészültünk vele, akkor kép is készült rólunk a pálya szélén.A zenék kiválasztásánál igyekszik figyelni a közönség igényeire is.

– Nemcsak a közönség, de a csapat is várja már azt, hogy mikor tudnak pályára lépni. A zenéket úgy állítom össze, hogy az ifjúsági mérkőzések előtt modernebb zenét játszom, ami a fiatalabbaknak a kedvence, ami megy még a szünetben is. A felnőttmérkőzések előtt már visszamegyek az időben és retró zenéket játszom, és ez megy a szünetben is, vagy ha van egy új jó magyar szám, akkor azt is lejátszom. Ezeket igénylik a nézők, mert inkább az ötvenes-hatvanas korosztály jár a mérkőzésekre. Van, aki azért jön ki, hogy hallgassa a régi jó számokat. Néha egy-két kérést is teljesítek. Magyar nótákat azonban nem játszom, inkább diszkó­számokat. Volt úgy, amikor ki voltak éhezve nagyon a szurkolók, akkor régi felvételek góljait is bejátszottam. Ilyen volt például a 2016-os Európa-­bajnokság néhány mérkőzésének góljai. A találkozók előtt játszottam le, azzal hangolódtunk a mérkőzésre. Most újra ki vannak éhezve a szurkolók, úgyhogy megint gyűjtök ilyen gólösszefoglalókat. Megpróbálom a közönséget így kiszolgálni. Úgy érzem, hogy elfogadtak. Bár az elején volt egy-két bakim, mert akkor még lakodalmakban zenéltem. Reggel hatig ott voltam, de délután kettőre már ki kellett jönni a pályára. Ezt azért észrevették a szurkolók is, mert nem úgy mondtam be, ahogyan azt kellett volna. Na, ezek voltak a régi szép dolgok. Most lehet olyat hallani, hogy a stúdiót és a tévét is átteszik a másik oldalra, hogy szemben legyen a közönséggel. Magaslest azért nem szeretnék, mert a négyszázezres felszerelést minden mérkőzésen felcipelni, utána meg le, az nem lenne jó. A mérkőzések után még haza kell vinni, igaz, nem messze lakunk a pályától.

Kelemen István egy kicsit nehezményezi azt, hogy a mérkőzések után nem szokták meghívni vacsorára. Nem mintha elmenne, mert ha mondjuk 17 órakor kezdődik a találkozó, annak háromnegyed hétkor van vége, neki pedig akkor még össze kell pakolnia, hazavinni a felszereléseket, és akkor már majdnem nyolc óra, de azért jólesne neki, ha gondolnának rá.

Kelemen Istvánnak van egy másik szenvedélye: a zenélés. 1968-tól kezdett el zenekarban dobolni. Történt ugyanis akkoriban, hogy egyszer elmentek hozzá a barátai azzal, hogy segíteni kellene. Utána elvitték a helyszínre, ahol már mindenkinek a nyakában volt a gitár, csak a dob állt üresen. Akkor szembesült azzal, hogy akkor ő fog majd dobolni. Persze, nem lepődött meg, mert akkor már otthon gyakorolgatott, mert nagyon szerette a zenét. Egyszer az édesapja, aki pisztonos volt, elvitte egy lakodalomba, és megkérte a dobost, hagy játsszon már egy kicsit a fia is. Megengedték, és tetszett is a közönségnek. Előtte azért már otthon gyakorolt, igaz, csak egy dobozon. Bekapcsolta a rádiót, és a zene hangjaira el kezdett játszani a keménypapíron. Később több zenekarban is játszott. Az elsők között volt a Fekete Királyok, majd a Sirokkó. Aztán elkerült Kiskunhalasra, ahol Posztobányi László zenekarában Bense Bélát váltotta, sőt, a Rolls együttesben is játszott, amelynek D. Nagy Lajos volt az énekese. Szinkrondobolásban is részt vett, ami ugye nem egyszerű. Elmondása szerint a közönség azt figyelte, hogy melyik dobos fog tévedni, de nem tévedtek, benne volt a vérükben az ütem. Később a Rolls együttes Rolls Frakcióvá alakult, ahol keverős lett, ami szintén nem egyszerű feladat. Révész Sándor szerint a keverés legalább olyan fontos szerepet játszik, mint a zenekari tag, mert ismerni kell a számokat és tudni kell azt, hogy mikor és kinek kell hangosabbra húzni a zenéjét. Kelemen István az Ifjúsági Parkban is dolgozott, de később abbahagyta, mert nehéznek tartotta a hangfalak cipelését, így visszament inkább zenélni. Lagzi Lajcsi meg akarta venni a kazettájuk jogdíját, mert két kazettát is kiadtak, ami nagyon tetszett az embereknek. Ezt követően tizennyolc évig lakodalmakban zenélt.

Kelemen István csípőficammal született. Ennek ellenére megpróbált úgy járni, hogy ne vegyék észre a mozgásán, ezt azonban nem tudta titkolni, és a nagydob püfölése is sokat ártott a jobb lábának, mert menés közben is arra helyezte jobban a súlyát. Ez év januárjában végül meg kellett műteni a lábát, protézist helyeztek be. Így utólag azt mondja, hogy jó lett volna, ha más hangszeren is megtanult volna annak idején játszani, nem csak egy hangszeres zenész lett volna. A szemét is műteni kellene, és úgy fogalmaz, hogy kezd orvosi eset lenni, hiszen már hetvenkét éves. Kelemen István azt tartja, hogy első a család, utána a foci vagy a zene következik, vagy fordítva, a zene és utána a foci. Ez a három dolog tölti ki az életét. Két lánya és egy fia van. Arra a kérdésre, hogy meddig akarja még a szpíkeri feladatokat ellátni, azt válaszolta, hogy olvasta egyszer egy angol másodosztályú csapat stúdiósának a véleményét, ami nagyon megtetszett neki. Ez a hetvenöt éves ember elmondta, hogy vasárnap ebéd után megissza a kávéját, felveszi az öltönyét és elmegy a stadionba. Bemegy az ellenfél öltözőjébe, ahol felírja a csapat összeállítását és a cseréket, majd ugyanezt teszi a hazai csapattal is, utána pedig bemegy a stúdióba és bemondja, amit összegyűjtött. Azt mondta, hogy addig akarja csinálni, amíg erővel és egészséggel bírja. Kelemen István is addig akarja csinálni. Úgy fogalmaz, hogy amíg ki nem söprik a pálya széléről.

Van egy régi emléke is, amikor úgy volt, hogy Kiskőrösön épül meg a Stadler Stadion. Akkor egy kicsit megrémült, hogy mi lesz vele. Meg is kérdezte Stadler Józseftől, hogy akkor ki lesz majd a stúdiós. Az egykori juhász azt válaszolta, hogy ő, de mint tudjuk, a stadion nem Kiskőrösön, hanem Akasztón épült meg. Most úgy van vele, hogy ha esetleg megépül az új stúdió, akkor vegyék figyelembe az ő véleményét is, de ő magaslesre nem fog felmenni. A labdarúgókkal most is jó viszonyban van, de már nem olyan ismerősök, mint a korábbiak voltak. Pecznyik Gábort például nem a mezén lévő száma alapján tudta azonosítani, hanem már messziről megismerte a mozgásáról. Így volt ez a többi játékosokkal is. Véleménye szerint most túl gyors a változás a játékosok között, így nincs ideje megismerni őket. Annyit még elárult Kelemen István magáról, hogy mikor még általános iskolás volt és a szüleitől kapott pénzt kiflire, akkor mindig spórolt belőle, hogy meg tudja venni a Petőfi Népét és el tudja olvasni a vasárnapi mérkőzésekről írt cikket. Mindig figyelemmel kísérte a kiskőrösi csapatot. Akkor más volt a mérkőzések feelingje. A vasárnapokhoz hozzátartozott a labdarúgó-mérkőzés, és szinte ünnepnapnak számított.