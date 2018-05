Négyszer villant a piros

A megye kettő Déli csoportjában, a 27. fordulóban a dobogóért harcban lévő Borota a 13. Szeremlét fogadta. Kétgólos győzelmet aratott a hazai csapat, ám a mérkőzés nem a nyolc találat, hanem a lefújás előtt kiosztott négy piros lap miatt marad emlékezetes, s emiatt lesz még folytatása is – a fegyelmi bizottság előtt.

Az 5–3-ra végződött mérkőzésen már az első félidő is parázs volt, a hazai Nikutovic 19 perc alatt háromszor talált be, eközben a vendégek is szereztek két gólt, Kudela és Felső révén. Még az első­ negyvenöt percben Horváth és Lukac is betalált, ám aki azt hitte, hogy 5–2-nél feladják a vendégek, az tévedett. A Szeremle a 77. percben Hornyák révén szépített, sőt, két ziccert követően még 11-est is rúghatott, azt azonban kihagyták. Az eredmény már nem változott, a végén jött a fekete leves: a 90. percben óriási dulakodás alakult ki a pályán, amely után a játékvezető három borotai és egy szeremlei játékost kiállított. Az esetről a Borota edzője, Szűcs Zoltán és a Szeremle elnöke, Melnik János nyilatkozott példamutató visszafogottsággal.

Szűcs Zoltán elmondta, hogy örül a sok lőtt, annál kevésbé a sok bekapott gólnak. Nagy mérkőzést játszottak, felfokozott hangulatban, ennek tudható be a 90. percben a négy piros lap. – A felfokozott hangulat egyébként manapság jellemző Borotán, hiszen a jó eredmények következtében nagy a lelkesedés, nagyon szeretnének a dobogón végezni – nyilatkozta az edző. – Annál kellemetlenebb, hogy most a négy sérült mellé jöhet még három eltiltott is a piros lapok miatt, így jelenleg azt sem tudom, hogy a jövő héten hogy fogunk kiállni. Még azt sem mondom, hogy nem volt jogos némelyik piros, de a hármat túlzónak érzem – jelentette ki Szűcs Zoltán, aki a Szeremle teljesítménye előtt kalapot emel, szerinte jól küzdöttek, nem is érti, miért csak a 13. helyen állnak.

– Mi sem értjük, hogy ha így is tudunk hajtani, akkor miért ott állunk, ahol – nyilatkozta Melnik János, a Szeremle elnöke. – Feszült, fordulatos rangadót vívtunk a Borotával, ahol a második félidő végén akár még az egyenlítés is összejöhetett volna, csak hát mind az ordító ziccereket, mind a büntetőt kihagytuk. Gólhelyzetei eközben természetesen a hazaiaknak is akadtak, a második játékrészben mi támadtunk, ők kontráztak. Paprikás volt a hangulat, ennek ellenére mégis váratlanul ért a hirtelen kitört dulakodás. Szűcs Zoltán és jómagam azonnal igyekeztünk megfékezni az indulatokat, több kevesebb sikerrel.

Rekordközeli nézőszám a rangadón

Rangadóra került sor ­vasárnap Szabadszálláson, ahol két bajnokaspiráns, a Szállás és a Kerekegyháza találkozott. Jó négyszáz néző szurkolt a csapatoknak, nem is csak a két érintett településről érkeztek, sok semleges ­szurkoló is kíváncsi volt a bajnoki cím szempontból döntő jelentőségű összecsapásra. A listavezető vendégek ezúttal rossz napot fogtak ki. A hazaiak tetszetősebben, szervezettebben játszottak, és megérdemelten győztek. Nagyobb különbséggel is nyerhettek volna, ha kihasználják a ziccereiket.

Jól teljesítettek a kalocsai beugrók

A Kiskunhalas és a Kalocsa találkozója előtt mindkét, a tavasszal egyébként jól ­teljesítő csapat mestere arról panaszkodott, hogy csapatukból kulcsemberek hiányoznak. Kohány Balázs problémái ráadásul az első félidő 17. percében tovább szaporodtak, amikor a kapusát is elveszítette, aki egy jókora monoklival a szeme alatt kért cserét. Ez azonban nem zavarta meg a kalocsaiakat, a lehetőséget kapó fiatalok meghálálták a bizalmat, és a mérkőzést (Gillich öngóljával, Follárdt duplájával) gyakorlatilag a 25. percre eldöntötték.