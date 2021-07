Négyet lőtt a Fradinak a KTE

A KTE HUFBAU lejátszotta első nyári felkészülési mérkőzését, a Ferencváros II.-t fogadták szombaton a Széktói Stadionban. A kecskemétiek négyet lőttek fővárosi riválisuknak, így magabiztos sikerrel indították a meccsek sorát.

– Az volt a legfontosabb, hogy minden játékos 45 perces terhelést kapjon – értékelt a Kecskemét vezetőedzője, Szabó István.

– A szurkolók láthattak néhány gyors cserét, ez annak volt köszönhető, hogy mivel kevesebben voltunk, egy-egy játékosnak több időt kellett pályán töltenie. Jó erőkből álló Ferencvárossal találkoztunk, több olyan visszajátszójuk is volt, akik NB I-ben vagy NB II-ben szerepeltek már. Mindkét félidőben elégedett voltam a játékosok hozzáállásával, meg tudták valósítani azt, amit kértünk tőlük. Sokat futottak, párharcokból próbáltak győztesen kijönni, annak külön örülök, hogy szép számú közönség is kijött. Az út elején tartunk még, a csapatépítés halad tovább. Jó zárása volt ez a heti munkának, örülök annak is, hogy a srácok fáradtan is nagy örömmel vetették bele magukat a meccsbe. Köszönjük a biztatást, várjuk a drukkereket a legközelebbi hazai meccsünkre is.

KTE HUFBAU – FTC II. 4-1 (1-1)

Edzőmeccs, Széktói Stadion

KTE: Kersák – Madarász, Gál, Szabó A., Szalai, Grünvald, Marsa, Szuhodovszki, Katona B., Tóth D., Puskás. Csere: Varga (k), Buna, Rjasko, Belényesi, Hadaró, Vágó, Nagy K., Bodor, Tóth B., Lukács.

FTC II.: Kovács – Szűcs, Arday, Ramadan, Katona M., Jones, Leandro, Varga, Juhász, Szánthó, Gera. Csere: Mergl (k), Mazzonetti, Burzi, Könczey, Dragóner, Molnár, Fenyvesi, Vogyicska, Vida, Gadányi, Pintér.

Gól: Tóth D. (8.), Tóth B. (58.), Bodor (71.), Vágó (89.) ill. Gera (23.)