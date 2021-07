Negyedik alkalommal rendezik meg a Star Gym Kupát

Szombaton rendezik meg a Star Gym Kupát a Star Gym edzőtermében, ahol több, mint ötven mérkőzést tekinthetnek meg az érdeklődők.

A kupára közel száz nevezés érkezett, így több, mint ötven K-1 és thai-boksz szabályrendszerű küzdelem lesz a különböző korosztályokban, valamint a kezdők mellett a haladó és válogatottak is megmérkőznek az eseményen.

– Délelőtt 11 órakor kezdődnek a küzdelmek és várhatóan estig fognak tartani. Az egész napos programon a hétévesektől egészen a negyven éven felüliekig vesznek részt versenyzők. A mérkőzés nélküliek mellett válogatott szintű versenyzők, valamint profik is részt vesznek, így elég izgalmas mérkőzések várhatóak – nyilatkozta Csillag Tamás, a Star Gym edzője. – Előzetesen közel száz nevezés érkezett, de mindig a hasonló tudású és rutinú korban és a súlyban megfelelő versenyzőpárt keressük minden résztvevőnek, azonban előfordul, hogy nem sikerül az összes versenyzőnek azonos szintű ellenfelet találni, annak pedig nincs értelme, hogy összerakunk egy tapasztalat nélkülit egy rutinos versenyzővel, mivel az nem lenne egy hosszú meccs és abból senki nem tudna fejlődni, de bízunk benne, hogy több, mint kilencven sportoló ringbe szállhat.

Nagy az esély, hogy utólagosan is találunk valakinek ellenfelet, mert attól még, hogy lezárult a nevezés, még így is szokott beérkezni plusz versenyző.

A Star Gym csapatát 13 versenyző képviseli, Csillag Tamás tisztes helytállást vár a sportolóktól.

– Mindenkitől a legjobb formát várom, azonban van olyan sportolónk, akinek még nem volt meccse, ott nem nagyon lehet tudni, hogy egy ilyen versenyszituáció mit hoz ki a versenyzőből. Természetesen fel van készülve a megmérettetésre, de edzőmérkőzésen az ismerősök és más klub versenyzői ellen is helyt állt, ezért is merem elindítani a versenyen, viszont amikor ott vannak a nézők és tényleg ismeretlen ellenféllel kell bunyózni, akkor van olyan, hogy teljesen az ellenkezőjét hozza ki a játékosból és leblokkol. Ezt leszámítva mindenkitől a maximumot várom, és csak olyan versenyzőket indítok, akikről tudom, hogy ügyesek és a maximumot ki tudják hozni magukból. Azonban az ellenfélnek is van beleszólása, így majd ott minden kiderül, de bízom mindenkiben és remélem, hogy száz százalékos lesz a mérlegünk.

Június közepén az utánpótlás válogatottnak is otthonául szolgált a Star Gym edzőterme.

– Mikor felkértek utánpótlásedzőnek, rá egy hétre volt Máriapócson az első edzőtábor. Láttam, hogy hogyan működik, és milyen körülmények voltak ott és egyből meg is ragadtam az alkalmat, mert tudtam, hogy egy hasonló edzőtábort itt is össze tudunk hozni, a kecskeméti termünk pedig mindenben megfelel, hogy 30-40 ember edzhessen napi kétszer két órát. Ami nagyban segítette az edzőtábor kényelmét, hogy a közeli fogadóban tudtuk elszállásolni a versenyzőket, akik Magyarország több helyéről jöttek, köztük Pécsről és Miskolcról is érkeztek. Minden adott volt, hogy egy jó edzőtábort csinálhassunk itt.

A technikai edzések mellett erőnléti edzések is voltak, mivel jó kondícióba kell lenni.

Ezen kívül páros gyakorlatok és iskolázás valamint futóedzések is voltak a meccsek mellett. Volt olyan nap, amikor a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban található dombra futottak fel a versenyzők, senki nem gondoltra volna, de a végén csak elfáradtak.

A munka a pandémia alatt sem állt, de a korlátozások enyhítését követően az amatőr sportolók is visszatérhettek

– A versenyzőkkel a korlátozások alatt sem áll le a munka, azonban nehezebb volt fenntartani a motivációt. Az enyhítések abból a szempontból is kedvezőek voltak, hogy a hobbi sportolók is visszatérhettek, így a csapatmorál is visszaállt a normál kerékvágásba, mivel a hobbi versenyzőkre is nagy szükség van. Ők is rendkívül nagy motivációt tudnak adni például a középkorú családapák, akik életükben nem sportoltak, elkezdtek itt bunyózni és minden nap ugyanúgy járnak edzeni és megcsinálják a feladatot, ez pedig extra motivációra képes.

Az elmúlt hónapokban több versenyen is megmérettették magukat a Star Gym sportolói.

– Voltunk a WFC K-1 Országos bajnokságon, ahol közel 250 versenyző vett részt, köztük válogatott és profi harcosok is. Mi 13 Star harcossal vágtunk bele a két napos rendezvénybe. Közel 30 mérkőzést vívtunk, a legtöbben kettő vagy több mérkőzést vívtak és majdnem mindenki dobogóra is állhatott. Két héttel ezelőtt a WFL-IMBF-RIBO Uniós Európa bajnokságán indultunk csapatunkkal K-1 és K-1 Light szabályrendszerben. Öt országból voltak jelen a versenyen így néhányan a magyarokon kívül román és holland ellenfelekkel is küzdöttek. Mi 11 versenyzővel neveztünk, és nagyon szép eredményeket értünk el egy erős mezőnyben. 5 arany, 4 ezüst és 2 bronzéremmel zártuk a hétvégét. Ezenkívül Borsodi Máté részt vett a Superfight Series gálán, ahol egy rutinosabb mintegy 40 meccses versenyzővel profi szabályrendszerben, élete negyedik versenyén egy pontozásos vereséget szenvedett úgy, hogy végig bunyózta a 3×3 percet nagy közönség előtt.

A kupa után elkezdődik a nyári szünet a sportolóknak is, majd július végén edzőtáborral kezdődik az újabb szezon, ahol a kezdőket is szívesen látják.

A gyerek edzőtáborral kezdjük a szezont, ezen korábban is több, mint 30 fiatal vett részt. Ez itt lesz a teremben, ahol a kezdőknek is lesz lehetőségük megtapasztalni, hogy milyen ez a sportág. Utána ismét kezdődnek a versenyek, augusztus végén, szeptemberben lesz Muay Thai Magyar Bajnokság, az utánpótlás és a felnőtt korosztály számára is. Októberben a válogatottal megyünk ki Hollandiába egy nemzetközi versenyre, majd decemberben Thaiföldre megyünk a világbajnokságra.