Négyből négy lett a cél

Vasárnap 19 órakor a Palota RSC csapatát fogadja a HÉP-Röpke SE az U21-es NB II.-es női bajnokság A jelű Keleti csoportjában. Az alapszakasz végéhez közeledve minden egyes pont jelentősége egyre nő.

Az idén még hibátlan a HÉP-Röpke se az NB II. női bajnokság Keleti A csoportjában, három mérkőzést játszottak a kecskeméti lányok, és az előzetesen reálisan tervezhető pontok tekintetében túlteljesítettek. Az első, DSZC Eötvös elleni idei mérkőzés volt a leginkább nyögvenyelős – maguknak tették nehézzé –, de azt is behúzták. A második siker, a Vasas otthonában aratott győzelem kimondottan a váratlan bravúr kategóriájába tartozik, a legutóbbi, a múlt hét végi, jászberényi győzelem értékét pedig az növeli, hogy a felkészülés betegségek miatt nem volt nehézségektől mentes.

– Természetesen nagyon örülünk mind a három győzelemnek. A most hét végi mérkőzés előtt betegségek szerencsére nem sújtják a csapatot, ugyanakkor tudni kell, hogy a játékosoknak két fronton kell teljesíteniük, hiszen a csapat tagjai vagy tanulnak, vagy dolgoznak, tehát tanulás és munka után tudnak minél többet a röplabdával foglalkozni, ez is növeli a részeredmény értékét – nyilatkozta a csapat vezetőedzője, Csala Bernát, aki azt is elmondta, hogy az eredeti, nyár végén maguk elé kitűzött cél a szép januári teljesítmény fényében tarthatónak tűnik. Az a cél nem más, mint a rájátszásban a legrangosabb csoportba kerülni.

Az ősszel népes mezőny indult a női röplabda másodosztályban, harminchat klub verseng. Emiatt négy csoportra osztották a mezőnyt, a HÉP-Röpke SE a Keleti A csoportban szerepel. Az alapszakaszból még négy mérkőzés van hátra, és az eredeti, ma is tartható cél az, hogy az első két hely egyikén végezzenek a kecskeméti lányok, akkor lenne ugyanis igazán értékes a rájátszás következő szakasza, hiszen a legerősebb csoportban indulhatnának, hiszen oda kerül a négy csoport első és második helyezettje, tehát nyolc csapat játszik majd egy teljes körmérkőzést egymással.

– A tabellán pillanatnyilag a 4. helyen állunk, de előttünk van két NB I.-es utánpótláscsapat, a Békéscsaba és a Vasas, ők a középszakaszban már nem szerepelnek, velük tehát nem kell számolnunk a folytatás tekintetében – ecsetelte a jelenlegi helyzetet a tréner.

– A mi fő riválisunk tehát a Szeged, amely jelenleg megelőz minket a tabellán, és a Közgáz, amellyel lényegében egyformán állunk. Ebből is látszik, hogy mostantól minden pontnak kiemelt jelentősége van. A Palota elleni, hét végi mérkőzést tehát mindenképpen meg szeretnénk nyerni, de a maradék három mérkőzésen is fontos lenne pontot, pontokat szerezni. Érzésem szerint akár még Békéscsabán is összejöhet ez, amennyibe mentálisan ott vannak a lányok, és a játékot élvezve tudják a maximumot kiadni maguk­ból.

A Röpke az e hét végén aktuális ellenfele vendégeként az ősszel kikapott ugyan 3:1-re, de szoros szettekben, tehát minden esély megvan arra, hogy a kecskeméti hölgykoszorú képes legyen visszavágni. – Ehhez nagy szükség lesz a szurkolóinkra, reméljük, minél többen kilátogatnak, hogy támogassák a csapatot, amelynek nagyon fontos a buzdítás – invitálta a szurkolókat a mester. – És talán érdemes is a buzdításra, hiszen jó úton haladunk a céljaink megvalósítása felé.