Négy pontra nőtt a JFC előnye

A hétvégén a megyei első osztályú bajnokságban a 13. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok, már csak kétszer lépnek pályára az őszi idény végéig.

Harta SE – Kalocsai FC 1–4 (1–2)

Harta, 300 néző, v: Vörös (Molnár, Baranyi)

Harta: Pölöskei – Varga K., Varga M., Farkas (Molnár 61.), Csehi (Marte 34.), Grecu, Nagy M., Sztakó, Kovács Zs. (Knodel 81.), Lajos, Oroszi. Edző: Sümegi József.

Kalocsa: Pámer – Dostyicza (Pandúr 82.), Follárdt (Kollár 64.), Vuits V. (Farkas 75.), Vuits A., Szabó V., Nasz, Lakatos, Tóth L., Matos (Mátyás 45.), Rábóczki (Zorván 83.). Edző: Kohány Balázs.

Gól: Kovács Zs. 31., ill. Follárdt 10., Tóth L. 25., Mátyás 53., 65.

Sárga lap: Oroszi 43., Kovács Zs. 67., Lajos 73., ill. Vuits V. 41., Mátyás 58., Nasz 79.

Ifi eredmény: 2–1.

Sümegi József: – Amint azt a beharangozóban is elmondtam, ennek a két csapatnak a mérkőzésén nem számít, hogy az adott pillanatban ki hol áll a tabellán. Ma minden csapatrészben sokkal jobb volt a Kalocsa. Sokkal jobban akarták a győzelmet, sokkal többet tettek is érte, és végül ilyen arányban is megérdemelten nyertek. Gratulálok nekik.

Kohány Balázs: – Gratulálok a srácoknak, mert ma egy nagyszerű győzelmet arattunk, még ilyen arányban is. Óriási harci kedvvel szálltunk bele a csatába, a mérkőzésen lényegében végig mi domináltunk, de főleg az első félidőben. A taktikai utasításokat végig betartották a fiúk, így aztán kétség nem fért a győzelmünkhöz.

FADDIKORR-Kiskunhalas – Kecel FC 4–2 (4–2)

Kiskunhalas, 100 néző. V: Kakuk (Kis M., Halász)

Kiskunhalas: Gerner – Nagy G., Nna Naa (Fenyvesi 73.), Amariutei, Csupity (Nagy A. 55.), Torma, Grácz (Gyenizse 57.), Agócs (Ács 76.), Brindza, Csáki, László. Edző: Stetakovic Marinko.

Kecel: Eifert – Horváth, Vata, Mindszenti, Sendula P. (Herczeg P. 31.), Kovács, Bajnok, Doszpod (Krahulecz 61.), Bányai, Sendula J., Csanádi. Edző: Márton Zsolt.

GÓL: Amariutei 4., 9. 25, Torma a 11., ill. Mindszenti 16., Bajnok 22. perc.

Ifi eredmény: 4–1

Stetakovic Marinko: – Álomkezdést produkáltunk a mai mérkőzésen, hiszen az első negyedóra végén már 3–0-ra vezettünk. Sajnos ezt követően a saját hibáinkból egy kissé felhoztuk a Kecelt, akik lőttek is két gólt. A második félidőben aztán némileg visszaesett a játék ritmusa, de ezzel együtt úgy gondolom, hogy végig kontrolláltuk a meccset.

Márton Zsolt: – Sajnos gyakorlatilag az első tíz percben eldöntöttük a mérkőzést, mert három hatalmas egyéni hibából a Halas elhúzott. Újabb védelmi hibából az ellenfél megrúgta a negyedik gólt, ezzel eldöntötte a mérkőzést. A második félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapatnak voltak lehetőségei, de nem tudott élni vele. Szorosabb is lehetett volna a meccs, ha jobban tudjuk kontrollálni a játékot.

Kecskeméti LC – Bácsalmási PVSE 2–1 (1–0)

Kecskemét, 100 néző. V: Ézsiás (Herczeg, Krepsz)

Kecskeméti LC: Meggyes- Csordás, S.-Juhász, Stein (Tóth 85.), Szedmák (Pusztai 75.), Bogár, Zsoldos, Kőrös, Bozsik, Péntek, Major (Faragó 81.). Edző: Nagy Lajos.

Bácsalmás: Piegel – Hajrulovic (Sibalin 69.), Knap, Varga, Kaszás (Rudics 65.), Szádeczky, Snyehola, Poturica, Figura, Schneider, Ikotic (Velez 52.). Edző: Vojnic Zelic Sasa

GÓL: Bogár 33., 60., ill.Sibalin 86. perc.

Sárga lap: S.-Juhász 45, Körös 42., ill. Hajrulovic 66, Knap 35., Kaszás 13., Szádeczky 56., Snyehola 41., Poturica 19. perc. Kiállítva: Schneider 92.perc.

Nagy Lajos: – Várható volt, hogy ellenfelünk agresszív csapatjátékot játszik. Tudtuk viszont, hogy mi ügyesebbek vagyunk. Sikerült két szépen felépített támadásból mezőnygólt lőnünk. Ellenfelünk a meccs vége felé vissza tudott jönni egy szabadrúgásgóllal. A játék képe alapján a csaptunk jól fel volt készülve, nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, kiválóan védekeztünk, tehát mindenképpen megérdemelt győzelmet arattunk.

Vojnics Zelics Sasa: – Kezdünk elfogyni, mindössze tizennégy játékossal érkeztünk, a számuk a meccs során sérülések és egy kiállítás miatt tovább fogyott. Az már nem vigasztal minket, hogy az ellenfél ezúttal sem focizott le minket a pályáról. Talán pontot is szerezhettünk volna, de érzésem szerint a hazaiaknak lejtett a pálya.

Szabadszállási SE – Kerekegyházi SE 0–0

Szabadszállás, 300 néző, v: Pataki (Rácz, Topálszki)

Szabadszállás: Németh – Márkus (Golovics 68.), Pandur, Kotliár (Zsíros M. 73.), Bajusz (Horváth 68.), Hegedűs, Máruska, Gáspár, Boldizsár, Kiss Sz., Zsíros Á. Edző: Horváth Péter.

Kerekegyháza: Házi – Farkas, Treiber, Malik (Sallai 56.), Gavula (Kis R. 58.), Bashiri (Csordás 66.), Kemenczés, Gáspár, Nagy N., (Sörös 20.), Szász, Kovács P. Játékos-edző: Csordás Csaba

Sárga lap: Gáspár 25., Bajusz 59., Boldizsár 70., ill. Treiber 13., Gáspár 14.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Véleményem szerint ebben a meccsben minden benne volt, ami egy jó mérkőzéshez kell, tehát még a semleges szurkoló is megtalálhatott benne mindent, ami érdekessé teszi a futballt, kivéve a gólt. Sajnos azt kell mondanom, hogy tovább folytattuk a Kerekegyháza csapata iránti karitatív tevékenységünket, hiszen akárcsak az augusztusi kupamérkőzésünkön, úgy ezúttal is kihagytunk egy büntetőt a Kerekegyháza ellen, csak annyi a különbség, hogy ezúttal 0–0-s állásnál. Talán némileg közelebb álltunk a győzelemhez, de a kihagyott 11-es után látszott, hogy ez a találkozó kezd átalakulni egy tipikus egygólos mérkőzéssé. Sőt, még az az egy gól nem született meg, így aztán az eredmény összességében igazságos, bár a kihagyott büntetőnk miatt van némi hiányérzetem.

Csordás Csaba: – Igazságos döntetlen született. Olyan 11-est, amilyet a játékvezető az elején a hazaiaknak befújt, nekünk is befújhatott volna. Mindkét kapu előtt ugyanannyi ziccert alakítottak ki a csapatok, és bár a hazaiaknak az utolsó pillanatban volt egy meccslabdájuk, a helyzetek alapján is igazságos a döntetlen.

Jánoshalmi FC – Lajosmizsei VLC 5–0 (1–0)

Jánoshalma, 300 néző, v: Tóth R. (Berger, Apró)

Jánoshalma: Urlauber – Szabó Sz., Stojanovic V. (Balázs 75.), Jesic, Harnos, Andelic (Kiss B. 75.), Farkas (Körmöczi), Szeibert, Maravic (Stojanovic M. 63.), Babic, Nagy D. Edző: Florin Nenad.

Lajosmizse: Lord – Marton (Bán 61.), Fekete (Dóka 80.), Borsos (Simtchatcha 61.), Árva, Sipos (Rontó 61.), Kiss L., Rapi, Palotai, Treiber (Tábi 75.), Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Gól: Babic 23., Szabó Sz. 67., 89., Harnos 69., Stojanovic M. 83.

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Egy jól védekező Lajosmizsével találtuk magunkat szembe, nehezen tudtuk feltörni a védelmüket. A második félidőnek egy másik taktikával mentünk neki, szerkezeti átalakítás után, ami bevált. A fiúk nagyon akartak, szerintem megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Megyünk tovább, keddtől már a Kalocsa elleni találkozóra készülünk.

Árva Zsolt: –Gratulálok a Jánoshalmának a három pont otthon tartásához. Érezhetően nagy türelemmel és nagy akarattal játszottak, ami ezt a különbségű győzelmet eredményezte, ami ezen a napon reális, hiszen a helyzeteiket berúgták, nekünk pedig csak helyzetecskéink voltak.

Soltvadkerti TE – Kiskőrösi LC 0–2 (0–0)

Soltvadkert, 250 néző, v: Polyák (Tóth I., Lichtenberger)

STE: Frittmann – Rózsa, Tóth Á., Frei, Radics, Pekker (Soproni 80.), Márki, Molnár, Nagy Sz., Szabó Sz., Szalai. Edző: Marton István, Szabó Attila.

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Katona, Pintyi, Kapus, Salami, Petrovics, Madácsi, Mokrickij, Vajda, Geiger (Oláh 84.)

Gól: Salami 77., Oláh 89. perc.

Sárga lap: Szabó Sz. 18., Pekker 652., Molnár 53., Radics 63., Nagy Sz. 82., ill. Madácsi 53.

Kiállítva: Mokrickij 73. perc.

Ifi eredmény: 2–4

Marton István: – Két ellentétes félidőt hozott a mérkőzés, de amíg mi 4-5 helyzetet elrontottunk, a kőrösiek nem hibáztak. A foci íratlan törvénye már csak ilyen, a vendégek könyörtelenül kihasználták a hibáinkat. Az első gól után kinyíltunk, mert szerettünk volna egyenlíteni, de ebből a végén mi kaptuk a „kegyelemdöfést”.

Mickovicz Bálint: – Egy vadaskertben éreztem magam, ahol huszonkét oroszlán feszült egymásnak. A nagy küzdelem végén azonban úgy érzem, hogy megérdemelten szereztük meg a számunkra nagyon fontos pontokat.

Akasztó – Kiskunfélegyháza 1–4 (1–3)

Akasztó, 300 néző, v: Rabi (Maczelka, Szabó L.)

Akasztó: Gombár – Biber J., Patai G., Tratter, Kerekes (Lázár 75.), Juhász, Cebei, Palla, Szabó Zs., Patai B. (Kudron 69.), Vincze (Fésüs 75.)

KHTK: Oroszi – Magony, Koncz, Valkai (Kerepeczki 68.), Tököli, Nagy V. (Szabó T. 78.), Huszka (Makai 73.), Palásti, Tóth I. (Makány 82.), Antman (Nagy D. 63.), Ábel. Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Gól: Kerekes 17., illetve Nagy V. 4., Juhász (öngól) 38., Antman 43., Tóth I. 75. perc.

Sárga lap: Patai B. 19., Vincze 29., Palla 45., illetve Tököli 37., Huszka 49.

Ifi eredmény: 3–0

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – A mi hibáinkból tudott érvényesülni a Félegyháza és tulajdonképpen segítettünk nekik, nem ellenálltunk. Kaptunk egy szerencsétlen gólt, majd fejeltünk nekik egy öngólt, a negyedik góljuk volt olyan, ami szép akcióból született. A helyzetkihasználással hadilábon állunk, mert voltak lehetőségeink, a kapusunknak pedig nem volt sok védenivalója a gólokon kívül, annyira nem veszélyeztettek. Számukra elegendőnek bizonyult, hogy kihasználták a hibáinkat. Dolgoztunk ki helyzeteket, melyek sajnos kimaradtak és elszórtuk a labdáinkat, amiből az ellenfél profitált. Ehhez hozzájárult, hogy sok sérültünk volt, de mondhatom, hogy a tartalékos csapattal helytálltunk, csak a szerencse – ha mondhatom ezt – a jobb csapathoz pártol. Ettől függetlenül szép kis mérkőzés volt.

Koncz Zsolt: – Megint jól tudtunk alkalmazkodni a nehéz körülményekhez. Képesek voltunk végig irányítani a mérkőzést, és így megérdemelten vittük el a három pontot Akasztóról.