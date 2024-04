KOS

A Hold húsvét hétfőn már a Bak jegyében jár, ami picit téged is lelassít. Jól is fog esni picit megnyugodni az elmúlt napok gyors tempója után. Ha vendégeket vársz, akkor érdekes, jó beszélgetésekre számíthatsz. Mivel a Bak jegye hagyománykedvelő, most még a locsolkodást sem fogod (annyira) utálni.