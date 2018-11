Négy érmet nyertek a kecskeméti bunyósok

Az elmúlt héten rendezte meg a Magyar Ökölvívó Szövetség a 17-18 éves korosztály évi viadalát, az Ifjúsági Országos Bajnokságot. A Kecskeméti SC–KESI nyolc versenyzőt nevezett a bajnokságra, és nagyszerű teljesítményt nyújtva négy érmet is hazahozott, és a férfi csapatversenyt is megnyerte.

A legszebb színű érmet a nyári, budapesti ifjúsági világbajnokságon ezüstérmet szerző, és a létszám tekintetében az idei, meglehetősen hézagos országos bajnokságon a súlycsoportjában, a 60 kilogrammban favoritnak számító Orbán Adrián nyerte. – Az indulók átlagosnál szokatlanul kisebb létszámának köszönhetően Adriánnak elég volt két mérkőzést megvívnia – tekintett vissza a versenyre Konkoly István, az ifik edzője. – Adrián mind a két mérkőzését fölényesen megnyerte, vita sem férhetett hozzá, hogy az idén jár neki az aranyérem – jelentette ki elégedetten a tréner.

Orbán Adrián egyébként egy igen értékes jutalmat is kapott. Lahotzky György és Szusza úr, két, az ökölvívásért emberemlékezet óta rajongó magánember minden évben jutalmazza a remek teljesítményt nyújtó bokszolókat, az ő díjukat vehette át Adrián a világbajnokságon nyújtott remek szerepléséért.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Borsos Tamás, aki az 56 kilogrammos súlycsoportban indult, ezüstérmet szerzett. Az ő ezüstérme miatt az öröm mellett azonban keserűséget is érzett a kecskeméti kontingens. Borsos Tamásnak is két meccse volt, az elsőn magabiztosan verte meg az MTK-Madárfészek Akadémia versenyzőjét, Tanka Tamást. A döntőben is nagyon szépen bokszolt, azon a mérkőzésen azonban a pontozók az ellenfelét hozták ki győztesnek. – Azt a mérkőzést nagyon elvették, elpontozták, próbálok finoman fogalmazni – jelentette ki Konkoly István. – Tamás a döntőben is nagyon szépen bokszolt, meggyőződésem, hogy legalább az első és a harmadik menet meggyőzően az övé volt, ennek ellenére az ellenfelét látták jobbnak a pontozók, lelkük rajta. A mérkőzést a helyszínen megtekintő edzők kilencvennyolc százaléka állította, hogy egyértelműen a kecskeméti versenyző volt a jobb. De azért örülünk az ezüstnek is, nem vagyunk elkeseredve. Tamás későn érő típus, a mentalitása nagyszerű, és ennek következtében meggyőződésem, hogy ő a kecskeméti klub egyik legnagyobbra hivatott versenyzője, szép jövő előtt áll.

A +91 kilogrammban induló Fehér Koppány is ezüstéremmel térhetett haza Kecskemétre. A versenyző edzője kihangsúlyozta, hogy hazatért az ezüstérmével. Fehér Koppány ugyanis az ökölvívói karrierje egyengetése érdekében jó két hónappal ezelőtt – megmaradva a Kecskeméti SC versenyzőjének – szerencsét próbált a Madárfészek Akadémián. Jó két hónap után azonban hazatért, az edzője szerint ott nem kapta meg azt az egyéni képzést, amelyre neki szüksége van. Sőt, inkább hátránya származott a fővárosban való kesztyűzésről, a kecskeméti szakvezetésnek ugyanis az volt a benyomása, hogy Koppány azért veszítette el a döntőt, mert az ellenfelét kimondottan rá készítették fel. Fehér Koppány három mérkőzést vívott, a döntőbe vezető első két mérkőzését abszolút magabiztosan hozta, mindkét meccs csak két menetig tartott. Az elsőn az ellenfél edzője bedobta a törölközőt, a másodikat technikai KO-val nyerte, a döntőben viszont a Madárfészek Akadémiás Felföldi László 4–1-esd pontozással jobbnak bizonyult nála.

A negyedik érmet a 75 kilogrammban öklöző Szőnyi Martin szerezte meg, ő bronzérmet hozott haza. Az első mérkőzését magabiztosan nyerte egyhangú pontozással a Vasas versenyzője, Farkas Zoltán ellen. A döntőbe jutásért vívott mérkőzésen aztán ő maradt alul egyhangú pontozással a KSI bokszolójával, Varga Gyulával szemben. – Martin lehet, hogy túlságosan megnyugodott akkor, amikor már biztossá vált a bronzérem – értékelte a teljesítményét Konkoly István.

Jabak Alexnek nem sikerült érmet szereznie, ő a 64 kilogrammos súlycsoportban indult, aki szintén egy meglehetősen vitatott mérkőzésen veszítette el az első mérkőzését, az edzője szerint az ő mérkőzését is bosszantóan elpontozták, pedig egy győzelem esetén könnyű útja lett volna a döntőbe.

Külön öröm, hogy a Kecskeméti SC-KESI az országos bajnokságon csapatként, 21 szerzett ponttal csapatként is az első helyen végzett a fiú kategóriában. Az élet a kecskeméti klub táján, ahol a Konkoly István, Németh János, Asztalos József, Németh Ottó, Csikós Ábel ötösfogat dolgozik a sikerekért, az élet nem áll meg. Gőzerővel készülnek a december 5-én rajtoló felnőtt országos bajnokságra, amelyen a tervek szerint nyolc, tíz főt indít a klub, köztük négy, az idén még ifjúsági korosztályú versenyzőt is. Borsos Tamás, Szőnyi Martin, Jakab Alex és Fehér Koppány számára a felnőtt ob-n a cél elsősorban a tapasztalatszerzés.