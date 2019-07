Napközis edzőtáborban népszerűsítették tovább Kecskeméten a rögbit

A Kecskeméti Atlétika és Rugby Clubnak a KESI égisze alatt működő rögbi szakosztálya ezen a héten rendezte az évente immáron szokásos rögbitáborát. Hétfőtől egészen péntek délutánig állt a tojáslabda a figyelem középpontjában.

A tábort Köteles Péter, a Kecskeméti Atlétika és Rugby Club utánpótlás szakágának a vezetője irányítja kollégája, Almási Bence segítségével, szakmai kérdésekben pedig Németh Krisztián, a KARC szakmai vezetőjére is számíthatnak.

A táborban a kontakt rögbi egyszerűsített fajtáját művelik. – Tavaly nyáron még csak óvatosan kóstolgattattuk velük a kontakt rögbit, de az idén a gyerekek már alig várták, hogy mikor térünk rá – jelentette ki Köteles Péter. – Mi itt lényegében a kontakt rögbinek egy leegyszerűsített formáját játsszuk, egy olyan formáját, aminek a szabályait egy nap alatt is meg lehet tanulni.

A résztvevőkkel kapcsolatban elmondta, hogy bár a táborban vannak sportiskolások is, de olyan gyerekek is, akik nem igazolt sportolók. – Ez a napközis tábor inkább a sportág népszerűsítésére szolgál, no meg arra, hogy a gyerekek, akik számára ismeretlen ez a sportág, kipróbálhassák. Sok olyan gyerek van itt, aki mondjuk év közben egyébként másik sportágat űz, de például egy hozzátartozója rögbizik, és ő is eljön kipróbálni, hogy lássa, hogy „év közben mit is csinál az apu”. Egyszóval elsősorban kezdőket várunk, hogy minél több gyerek megismerje a sportágat, minél több gyerek kipróbálja magát.

Azt megtudtuk, hogy olyan szerencsére nem akad, akinek a hét közben menne el a kedve akár a rögbitől, akár a tábortól. A gyermekek napi programja az ilyen táborokban szokásos.

– Reggel fél kilenckor edzéssel indítunk, utána jön a reggeli, csakis a reggeli edzés után – tért át a napi program ismertetésére a táborvezető. – Délelőtt, amikor még nincs nagyon meleg, medencézés a program, illetve fölállítottunk egy röplabdahálót is, amelynek a kihasználtsága maximális, hiszen sok diákunk jön az Arany János iskolából, márpedig az aranyosoknak a röplabdát nem kell bemutatni. Nálunk tehát az edzés utáni kikapcsolódás is a sport, de szerencsére nagyon nehéz a gyerekeket lefárasztani. Az energiaszintjük elképesztő. Délben ebéd, ebéd után vagy valamilyen beszélgetős benti program, vagy filmet nézünk, aztán kettőkor újra kimegyünk a pályára, és fél négyig van a második edzés. Azt követően már szedelőzködnek a srácok, mert négy körül jönnek értük a szülők. A létszámunk nagyjából minden évben húsz körül mozog, és a körülményeket tekintve ez a létszám az optimális.

Arra a kérdésre, hogy milyen céllal hirdetik meg a tábort, az utánpótlás-nevelés bővítésének a hátsó gondolatával, vagy csak meg akarják szerettetni, megismertetni a rögbit, Köteles Péter elmondta, hogy bár nem kimondottan a rögbis utánpótlás szélesítése a cél, de egyáltalán nem bánják, ha valakinek annyira megteszik ez a sportág, hogy itt ragad, és később aztán igazolt játékosként is folytatja. – De mi annak is örülünk, ha egy gyerek egyszerűen csak jól érezte magát nálunk.