Nagyon várják a bajnoki folytatást Tiszakécskén

Soha ilyen korán nem kezdődött még az NB II. tavaszi szezonja, mint most. Vasárnap ugyanis már pályára lépnek a csapatok, a Tiszakécske LC 14 órakor az ETO FC Győr együttesét fogadja a 22. fordulóban.

A Duna Aszfalt-Tiszakécske LC gárdája január 3-án kezdte a felkészülést a tavaszi folytatásra. Ez alatt az idő alatt nyolc edzőmérkőzést játszottak, öt alkalommal nyertek, egy döntetlent játszottak, kétszer pedig vereséget szenvedtek. Külön örvendetes, hogy harminchárom gólt rúgtak, majdnem a dupláját, mint ősszel az NB II.-ben. Jó lenne, ha a játékosok a góllövő cipőjüket megtartanák a bajnoki mérkőzésekre is.

A téli szünetben hat játékos – Temesvári Attila, Lukács Dániel, Máté János, Farkas Norbert, Simon Márk, Tóth Barna – érkezett és hat távozott, Kardos Norbert pedig családi okokra hivatkozva hagyta abba a játékot. Máté János az NB III. Közép-csoportját vezető Pécsről került Tiszakécskére. Nem titok, hogy tőle gólokat vár az egyesület vezetősége. A csatár már a felkészülési találkozókon is bizonyította, hogy jó barátságban van a labdával, a TLC góljainak negyedét ő szerezte. A debreceni nevelésű labdarúgó több NB I.-es csapatban – Ferencváros, Videoton, Gyirmót, Siófok – is szerepelt.

– Egy csatárt a góljai minősítik – mondta Máté János.

– Most már komplexebb a futball, mint korábban volt, mert mindenki védekezik és támad is. Együttes támadásokról beszélhetünk a modern futballban, de tény, hogy a csatároktól elvárják a gólokat. Természetesen a találataimmal próbálok hozzájárulni a csapat sikereihez. Azt nem számoltam, hogy mennyi gólt lőttem a felkészülési mérkőzéseken, de azért mindig nyerni szeret az ember. Szerencsére Tiszakécskén egy győztes mentalitású társaság jött össze. A felkészülési mérkőzéseken még nem az volt a lényeg, hogy melyik csapat ellen mit játszunk, de azért jó a győztes csapatban lenni. Vasárnap folytatódik a bajnokság, ott már fontos lesz, hogy milyen eredményeket érünk el.

A váltással kapcsolatban Máté János hozzátette, hogy nem voltak beilleszkedési problémái, mert jó a társaság, és a szakmai stáb is. Ezzel kapcsolatban csak pozitív érzései és gondolatai vannak. A csatár elmondta azt is, hogy a távoli jövővel nem foglalkozik, csak a jelenre koncentrál, hogy minél többet hozzon ki az aktuális időszakból. Jól érzi magát Tiszakécskén a családjával együtt, most már csak az eredményeknek kell jönni.

Az ETO elleni meccs kapcsán Virág Ferenc vezetőedzőt is kérdeztük, a szakember így várja a találkozót:

– Nagyon készülünk és nagyon várjuk már a mérkőzést. Nehéz találkozó vár ránk. Tudjuk, hogy a Győr szeretne feljutni a magasabb osztályba, ezért erősítettek is. Méltó ellenfelei szeretnénk lenni az ETO-nak, és remélem, hogy pontot, vagy pontokat tudunk majd szerezni.

A 22. forduló további programja, vasárnap: Kazincbarcika–Ajka, Nyíregyháza–Soroksár, Vác–Budaörs, Budafok–Csákvár, Haladás–Szeged, Gyirmót–Siófok, mindegyik 14 órakor. Vasas–Békéscsaba, MTK Budapest–Dorog, mindkettő 17 órakor. Szabadnapos: Szolnoki MÁV.