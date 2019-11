Nagyhalat fogad a KTE vasárnap este

Remekül rajtolt a KTE-Duna Aszfalt az első osztályú férfi-kosárlabda-bajnokságban, a hazai mérkőzéseik eddig kiélezett csatát és hazai győzelmet hoztak. Vasárnap este is igazi csemege vár a szur­kolókra.

A 4. fordulóból elmaradt mérkőzést vívnak meg vasárnap 18 órai kezdettel a Messzi István Sportcsarnokban. A bajnokságot remekül kezdő, hét mérkőzéséből ötöt győzelemmel abszolváló KTE-Duna Aszfalt vendége a bajnokságban éllovas bajnoki címvédő, a nemzetközi porondon is vitézkedő szombathelyi Falco lesz. A találkozó előtt Forray Gáborral, a KTE-Duna Aszfalt vezetőedzőjével beszélgettünk.

– Remek rajt után jelenleg az 5. helyen állnak. Aláírná ezt a helyezést az idény végén?

– Igen.

– Résztávon lehet is ok az elégedettségre, hiszen a KTE nyolcadik őszi bajnokija a tabella alapján is rangadónak minősíthető.

– Azt gondolom, a játékosok számára óriási elismerés, hogy valóban nem csak a mi szemszögünkből rangadónak kikiáltott mérkőzést játszhatunk. A mérkőzésen igyekszünk majd olyan teljesítményt nyújtani, hogy a rangadó jelzőt ne csak a mérkőzés előtt lehessen ráragasztani a találkozóra, hanem a pályán látottak alapján is annak minősüljön.

– Vannak sérültek, vagy mindenki a rendelkezésére áll?

– Csak apróbb sérülések okoznak kisebb problémákat, ám ezeket a szakmai stábunk megfelelően kezeli, és már most kijelenthetem, hogy mindenki a pályára tud lépni, tehát nem az orvos állítja össze a kezdőcsapatot.

– Milyen munkát végeztek a héten?

– Annyiban volt rendhagyó ez a hét, hogy egy kicsit több idő telt el a két mérkőzés között. Így aztán a legutóbbi mérkőzés után egy napig ejtőztünk, vagyis kaptak a játékosok egy kis pihenőt, azt követően pedig a szokásos ritmusban készültünk. Vagyis amellett, hogy a magunk játékát, elsősorban a védekezésünket próbáljuk egy kicsit jobbá tenni, az ellenfél hadrendjét is föltérképezzük. Kielemezzük, hogy támadásban és védekezésben mik az erősségei, és melyek azok a pontok – bár kijelenthetem, a Falcónak nem sok ilyen van –, ahol esetleg sebezhetőek. A Vas megyeiek védekezése elképesztően hatékony, a legerősebb az egész ligában, ezzel szemben bevehető támadási formációkat próbálunk tehát begyakorolni, megtalálni a módját, hogy hogyan tudunk borsot törni az orruk alá. Komoly erőpróba lesz ez a csapatom számára, hiszen a Falco nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi színtéren is vitézkedik, olyannyira, hogy már idegenben is aratott győzelmet. Meglátjuk, hogy a felkészülésünk mire lesz elég. De a felkészülés ritmusa egyébként a szokásos, ilyen szempontból soha nem teszünk a csapatok közt különbséget, mindegyik ellen ugyanolyan komolyan és ugyanolyan intenzitással készülünk.

– Ön mivel lenne elégedett vasárnap este, a lefújás után?

– Az, hogy elégedett leszek vagy nem, nem az eredmény függvénye. Már a szezon előtti beharangozóban is kifejtettem, hogy nekem az az elvárásom a csapattal szemben minden mérkőzésen, hogy adjuk ki magunkból a maximumot, csússzunk-másszunk a pályán, és akkor én az eredménytől függetlenül elégedett és büszke leszek rájuk. Ha egy adott mérkőzésen esetleg kikaptunk, de utána emelt fővel, büszkén tudunk a tükörbe és a szurkolóink szemébe nézni, mert megtettünk minden tőlünk telhetőt, vagy akár még többet is, akkor én elégedett vagyok. Ha nyertünk, de nem adtunk ki magunkból mindent, akkor nem. Ami pedig a vasárnap esti mérkőzést illeti, a találkozó esélyese természetesen a vendégcsapat, de történtek már csodák a sportban, és miért ne fordulhatna elő az, hogy esetleg megvertjük a Falcót. Nekünk ez a célunk. Aztán ha a pályán mindent elkövetünk, és mégis nyer a Falco, akkor emelt fővel gratulálunk nekik, de az áldozati bárány szerepét nem akarjuk felvállalni. Ez a minimális cél a mérkőzésen, amelyre ezúttal is várjuk szurkolóinkat, akiknek a biztatása hihetetlenül sokat ad a csapatnak.