Nagy meccsen győzte le a ScoreGoal az FTC-t

A nyolcadik fordulóból előrehozott bajnoki mérkőzésen fogadta a futsal NB I.-ben a Messzi István sportcsarnokban a Ferencvárost az SG Kecskemét Futsal csapata. A végletekig kiélezett összecsapáson a hazai csapat örülhetett a végén, amely története során először győzte le a Fradit.

A ScoreGoal Kecskemét hazai vereséggel indította a bajnokságot, ám miután a második körben sikerült egy értékes idegenbeli győzelmet aratniuk, nagy reményekkel és elszántsággal várták a Ferencváros elleni hazai összecsapást. Aki nagy mérkőzésre számított, nem tévedett. Már az első percben megszerezte Öreglaki révén a vezetést az agresszívan letámadó Fradi, 0–1. Éledezett a Kecskemét, Scherban lövését még védte a Ferencváros kapusa, de a kipattanót Mánya már bevarrta, 1–1. Vérszemet kapott a Kecskemét: Tombácz kidobását Simic szedte össze, majd hozta helyzetbe Mányát, aki a vezetést is megszerezte az 5. percben, 2–1. A fordítást követően rohamozott a fővárosi alakulat, de a védelem és Tombácz a helyén volt. A félidő derekán Mánya került megint nagy helyzetbe, de estében nem tudta már kapura tenni a játékszert. Pár perccel később Móra előtt is adódott egy lehetőség, szépen cselezte be magát a kapuig, ám a védelem az utolsó pillanatban menteni tudott. A 15. percben nagy védelmi hiba után Simic csapott le a lecsorgóra, majd okosan hozta helyzetbe Mórát, aki nem hibázott, 3–1. Másfél perccel a szünet előtt büntetőhöz jutott a Fradi, Öreglaki pedig magabiztosan értékesítette azt, habár Tombácz érezte az irányt, 3–2. Az utolsó pillanatokban is adódott még lehetőség mindkét oldalon, de gól már nem született.

A második játékrész elején ismét intenzíven letámadott a Ferencváros, de ez nem akadályozta a hazaiakat abban, hogy növeljék az előnyüket, Scherban tetszetős találata után már 4–2 állt a kijelzőn. Jól működött a kecskeméti védelem, csak ritkán tudtak komolyabb helyzetbe kerülni a ferencvárosiak, akkor pedig Tombácz állta útjukat. A másik oldalon Koós Károly tanítványai kontrákból és rögzített szituációkból veszélyeztettek, a befejezések viszont rendre pontatlanok voltak. Nyolc perccel a vége előtt Madarász János, a vendégek vezetőedzője időt kért, hogy megindítsák a rohamaikat az egyenlítésért. Mezőnyjátékosra váltották kapusukat, és egy átlövésből Érsek szépített, a 35. percben, 4–3. A középkezdés után a kapufát találta el az SG Kecskemét, a fővárosiak pedig ezután is a létszámfölényes taktikára alapoztak. Ez persze teret adott a hazai kontráknak, egy ilyen ellentámadásból Mánya forgácsolta szét a kapufát három perccel a vége előtt, majd Koós Károly kérte ki az idejét a maradék kettő percre. A 40. minutumban második sárga után Érsek szállt ki a meccsből, majd emberelőnyben vezetett végig szép támadást a Scoregoal, amelyből Bozidar Simic volt eredményes, 5–-3-ra alakítva az eredményt. Nem adta fel a Fradi, egy középre ollózott labdát Öreglaki értékesített közelről, 5–4. A hátralévő pár másodperc azonban gyorsan lepörgött, így itthon tartotta a három egységet a Koós-alakulat. Járt a vastaps a kecskeméti srácoknak a lelkes szurkolótábor részéről.

– Mindenáron győzni akartunk, szerettük volna megtörni a Fradi elleni rossz sorozatunkat, és ez ma este sikerült – nyilatkozta a mérkőzést követően Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője. – A Scoregoal a története során először legyőzte a Ferencvárost. El tudtuk viselni a rossz kezdést, pedig sajnos gyorsan hátrányba kerültünk. Utána viszont az eltervezettek szerint játszottunk, sok helyzetet dolgoztunk ki, amelyből ötször eredményesek is tudtunk lenni. Úgy gondolom, hogy megérdemeltük a győzelmet, jár a gratuláció a csapatnak, és lelkes közönségünknek egyaránt. Bízom benne, hogy jövő héten az Újpest ellen folytatódik a jó szériánk.

SG Kecskemét Futsal–FTC-Fisher Klíma 5–4 (3–2)

Kecskemét, Messzi István sportcsarnok, vezette: Kovács Gábor, Hartung Vilmos.

SC Kecskemét: Tombácz – Móra, Ristic, Scherban, Mánya. Csere: Verebélyi, Aleksandar, Simic, Nyeste, Récsei, Sallai. Vezetőedző: Koós Károly

FTC: Tóth Gy. – Horváth Sz., Sámson, Öreglaki, Bognár. Csere: Nyerges, Gellérfi, Rábold, Érsek, Milavecz. Edző: Madarász János

Gól: Mánya a 4. és az 5, Móra a 15., Scherban a 22., Simic a 40., illetve Öreglaki az 1., a 18. , a 40., Érsek a 35. percben.

Kiállítva: Érsek a 40. percben.