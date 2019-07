Nagy Lajos a KLC-nél

Nagy Lajost nevezték ki a 2018/19-es idényben a megyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában Bende Csaba vezérletével a 4. helyen végzett Kecskeméti LC felnőttcsapatának az edzőjévé.

Az ős KTE-s, még a Kecskeméti TE városi pályás korszakából közismert Nagy Lajos nem ismeretlen a KLC háza táján, hiszen jó tíz év alatt több utánpótláscsapatot vezetett már. Felnőtt edzői tapasztalata is van, a megyei első osztályban Soltvadkerten volt edző, később segédedzői szerepet játszott Gyurik János mellett annál a Kiskunfélegyházi csapatnál, amely bajnokként indult az NB III.-ban, majd eltöltött tíz felejthetetlen évet Városföldön, játékos-edzőként. Ezúttal Pálmonostoráról tette át Kecskemétre a székhelyét, ahol az utolsó fél évben játékos-edzőként vezette a monostorai csapatot.

– Sok volt már az életemben az ingázás, emiatt nagyon örültem a klub felkérésének – indokolta meg döntését a tréner. – Félig pálmonostorai játékos-edzőként is Kecskeméthez voltam kötve, tavaly az NB III.-as U17-es csapatot vezettem a KLC-nél, és amikor jött ez a felkérés jó egy héttel ezelőtt, nagyon szívesen mondtam igent.

De hogy aztán melyik ligára készül a csapatával, a megyei első osztályra vagy a megye kettőre, az még nem dőlt el.

– A klub beadta a jelentkezését a megyei első osztályba. Az természetesen még kérdés, hogy az MLSZ Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága elfogadja-e, de mi magunk, a klub berkeiben is összeülünk még a holnapi napon, és nagyon alaposan meghányjuk-vetjük a kérdést, hogy melyik osztályban is folytassuk. Van mit mérlegelni, és megalapozott döntést szeretnénk meghozni – utalt az egyetlen bizonytalansági tényezőre a tréner.

A klub filozófiája egyébként nem változik, bármelyik ligában rajtol is végül augusztusban a kecskeméti együttes. Elsősorban továbbra is a helyi, az akadémiáról kijövő fiatalokra kíván építeni.

– A klubnál ezzel együtt azért tervezünk némi erősítést, több poszton is, abban az esetben is, ha maradunk a megyei másodosztályú bajnokságban, hiszen mindenképpen az első háromban szeretnénk végezni. Ehhez előbbre kell lépnünk játékban, és nem árt némi erősítés, persze a saját fiataljaink is szereztek már annyi rutint, hogy még nagyobb hasznára legyenek a csapatnak.