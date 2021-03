Nagy küzdelemre késztette otthonában a Kunbaját a Borota

Igazi déli rangadót vívtak a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában, ahol az éllovas Kunbaja a 8. helyen tanyázó Borotát fogadta. Remek színvonalú, küzdelmes mérkőzésen a hazaik bár az első félidő után hátrányban voltak, végül mégis otthon tartották a pontokat.

Noha az első és a nyolcadik helyezett mérkőzése nem automatikusan minősül rangadónak, a borotaiak télen érkezett új edzője, Bojic Mijlisav már a mérkőzés előtt hangoztatta, hogy nemhogy nem pofozógépnek mennek Kunbajára, hanem egyenesen pontot vagy pontokat akarnak szerezni.

Hogy ezzel a célkitűzésével a csapat is egyetért, és azért mindent megtenni hajlandó, jól jelezte már az első perc, amikor a vendég Csorba került ajtó-ablak helyzetbe, egy az egyben vezethette a hazai kapusra a labdát, csakhogy kihagyta a helyzetet. Ez a felütés azonban megadta az első negyvenöt perc alaphangját, ugyanis nagy lendülettel támadott a Borota és helyzeteket is kidolgozott, a

23. percben aztán a vezetést is megszerezték.

Nikutovic cselezett ki két embert a hazaiak 16-osán belül, letálalta a fiatal, az ifiből felhozott Hebők elő a labdát, a fiatal játékos pedig középről, 12 méterről higgadtan a bal alsó sarokba helyezett, 0–1. Továbbra is nagy küzdelem folyt a pályán, nagy iramban, újabb gól azonban a félidőig már nem esett.

A második játékrész elején még futotta némi nyomásra a vendégcsapat erejéből, a hazaiak azonban fokozatosan átvették az irányítást, majd a 73. percben az egyenlítő gólt is megszerezték, egy partdobást követően. A nagy bedobásra többen is felugrottak a vendég kapu előtt, a labda azonban mindenki feje fölött átszállt, végül Hebők vállára pattant, onnan pedig Horvát Miklós kapujába, 1–1. Négy percre rá Lazarevic mutatott be két remek cselt a jobb oldalon, középre passzolt, a nem sokkal korábban csereként beállt Ugljesa pedig 13 méterről nagy gólt lőtt a kapuba, a labda a felső lécről pattant a hálóba, 2–1. Újabb gól már nem esett, így otthon tartották a hazaiak a pontot a mérkőzésen, amely igazolta a megelőlegezett rangadó minősítést, hiszen végig nagy, kiélezett, férfias küzdelmet, és megyei első osztályú színvonalat hozott.

Velibor Loncar, a Kunbaja edzője: – A tavaszi meccseink közül ez az egy volt az, amelytől előzetesen tartottam, a félelmeim be is igazolódtak. Nagyszerűen játszott a vendégcsapat, meg tudott lepni minket jó hatvan percig. A második játékrész derekán aztán erőben sikerült föléjük kerekednünk, és az erőfölény két gólban is megmutatkozott, így sikerült egy nagyon jó meccset játszva itthon tartanunk a három pontot. Nagyon örülök ennek a szép győzelemnek.

Bojic Milisav, a Borota edzője: – Annak nagyon örülök, hogy nagy küzdelemre sikerült rákényszerítenünk a listavezetőt. Az az érzésem, hogy ha az első hatvan percben, amikor fölényben voltunk, sikerült volna még egy gólt szereznünk, akkor elhozhattuk volna mind a három pontot. A fiúk azonban nagyon kihajtották magukat, és mivel a kispadunk rövidebb, így a Kunbaja jobban bírta a hajrát, mi erőben sajnos elfogytunk a végére. Ezzel együtt a csapatom küzdőszellemével és a mutatott játékával is elégedett vagyok, ugyanakkor gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez.

Kunbajai SE–Borotai SE 2–1 (0–1)

Kunbaja, vezette: Allaga Iván (Tóth Sándor, Szabó Gábor)

Kunbaja: Mikovic – Ivkovic, Balunovic, Gulyás (Suknovic 88.), Ikrás (Stojkovic), Lazarevic, Plavsic, Lazic (Kovac 70.), Sotra, Tatalovic, Marinkovic. Edző: Velibor Loncar

Borota: Horvát – Hebők (Szabó R. 85.), Madarász, Tarjányi (Végvári 55.), Nikutovic, Gáspár, Lukac, Kopunovic, Csorba, Piriczki (Vukovic 75.), Ciric. Edző: Bojic Milisav

Gól: Hebők (öngól) a 73., Ugljesa a 77. percben, illetve Hebők a 23. percben.

Sárga lap: Marinkovic 12., Lazarevic 13., Mikovic 19., Kovac 93., illetve Ciric 19., Kopunovic 21., Lukac 29., Horvát 88. perc.