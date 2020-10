Nagy küzdelemben győzött Kereken a Kecskeméti LC

Presztízsrangadóhoz méltóan kiegyensúlyozott, az utolsó pillanatig hajtós mérkőzést vívott kitűnő játékvezetés mellett a Kerekegyháza és a Kecskeméti LC. A mérkőzést a vendégek az első félidő első felében szerzett két góljuknak köszönhetően megérdemelten nyerték meg, bár négyszer a hazaiak is megdöngették a kapufát.

Mindkét csapat vereséggel fordult rá az egymás elleni presztízsmérőzésre, ráadásul mindkét csapat hazai pályán szenvedett vereséget az előző körben. A Kerekegyháza a Tiszakécskétől kapott ki 4–3-ra, a Kecskemét pedig a listavezető Szabadszállástól 5–1-re, azt tehát, hogy mennyire kellett mindkét félnek a pont annak tetejébe, hogy igazi presztízsmérkőzés volt ez mindkét csapat számára, fölösleges lenne részletezni.

Rögtön a kezdő sípszó után óriási küzdelem vette kezdetét a pályán. Az első helyzetet a hazaiak dolgozták ki, Horváth Zalán elé került a labda az ötösön a 4. percben, lövését azonban Erdélyi, a kecskeméti kapus védte, sőt, még Kovács Péter ismétlését is, pedig a gólerősségének köszönhetően is népszerű kis Cápa szintén az ötösről lőtt. A 10. percben aztán megszerezték a vezetést a vendégek. Akkor Szűcs indította egy remek ütemű labdával Varga Mihályt, aki átvette a játékszert, majd középről a kifutó kapus mellett a bal alsó sarokba helyezett, 0–1. Edzők szokták hiányolni mérkőzésen a beszéd hiányát, mármint a csapatrészek közti beszédét. No, ebből ezúttal nem volt hiány, a kezdő sípszótól folyamatosan igazgatták egymást a két csapat tagjai, ékes jele volt ez is annak, hogy száz százalékos koncentrációval vetették magukat a csatába a felek.

A hatalmas küzdelemben aztán a 25. percben újra beköszöntek a vendégek. Ismét Szűcs Dominiktól indult az akció, jobbról ívelt előre, Kőrös a hosszú sarok mellől, az alapvonalról visszajátszotta a labdát az érkező Bozsik elé, aki habozás nélkül a léc alá vágta, 0–2. Három percre rá egy előrevágott labdát követően Varga Mihály csúsztatta remek ütemben újra Bozsik elé a labdát, ő középütt megindult, a kifutó Kormos mellett el is lőtte a pettyest, az azonban félmagasan a bal kapufát találta el A 31. percben Kovács Péter próbálkozott szabadrúgásból, a 25 méterről kapura küldött, kellemetlenül megpattanó lövését Erdélyi hárította. A 36. percben Csordás ugratta ki a bal oldalon remek labdával Szedmákot, a kecskeméti játékos éles szögből, tíz méterről lőtt, a jó ütemben kilépő Kormos bravúrral mentett. Helyzetből ugyan nem is volt több az első félidőben, ám ebben a játékrészben annyira lendületes játékot láthatott a közönség, hogy az első negyvenöt perc szinte tizenöt percnek hatott.

Óriási lendülettel kezdte a Kerek a második játékrészt, de nem volt ebben semmi meglepetés. A 48. percben Kovács Péter tört be a bal oldalról, éles szögből leadott lapos lövését Erdélyi mentette. Négy percre rá Fekete beadását követően Farkas csúsztatott fejese pattant vissza a bal kapufa tövéről. Nagy hazai nyomás jellemezte ezeket a perceket. Az 59. percben Horváth Zalán bombáját hárította bravúrral Erdélyi, majd a következő hazai beadást követően Kovács Péter fejese a felső lécre hullott. A 66. percben Fekete ívelt a kapu felé, Kovács Péter életerős fejesét Erdélyi biztosan védte. A 69. percben egy kontrát vezettek a kecskemétiek, Varga Mihály egy remek csel után hozta helyzetbe Tóth Kornélt, az ő éles szögből leadott lövése elsuhant a hosszú sarok mellett. Öt percre rá szabadrúgáshoz jutott a Kerek az oldalvonalnál, a szögletet jelző pont közeléből. Kovács Péter ebben az idényben rúgott már ebből a szögből gólt, ezúttal is kapura küldte a labdát, az azonban a felső léc és a jobb oldali léc találkozási pontjáról pattant ki. A 78. percben Kovács Péter – ki más? – tört be újra balról, beadását követően Nagy Norbert passzolt az ötösről a hosszú sarok mellé, ezt már mindenki bent látta.. A 88. percben Farkas végezhetett el a kaputól 24 méterre, kicsit balról szabadrúgást, ballal leadott bombája a jobb oldali lécről pattant ki. Mindent elkövetett a hazai csapat, azonban a második játékrészben csak kapufákig jutottak. A 93. percben még Sörös próbálkozott a rövid sarokról leadott fejessel, a labda azonban a bal felső sarok fölött hagyta el a játékteret. Joggal örültek a lefújást követően a kecskemétiek, hiszen nagy akarással nagyon szép sikert értek el egy kimondottan jóiramú és élvezetes mérkőzésen, ugyanakkor a hazai csapat is mindent elkövetett, és bár bizonyára vannak momentumok, amiket utólag majd fájó szívvel idéznek fel fordulópontként, mindezt tiszta lelkiismerettel tehetik.

– Bíztam abban, hogy föl tudom a srácokat paprikázni a mérkőzésre – nyilatkozta Kovrig Ákos, a kerekegyháziak technikai vezetője, a héten ugyanis ő látta el az edzői feladatokat Kerekegyházán. – Azt gondolom, hogy aki látta a mérkőzést, az egyetért velem abban, hogy nekünk jóval több lehetőségünk volt, miközben a kecskemétieknek talán három, igaz, azokat mind ki is használták, ezáltal meg is nyerték a mérkőzést. A játékosaink tették a dolgukat, végig mentek, hajtottak, nem tudom őket elmarasztalni. Ma Fortuna sem állt mellénk, egy kis minőség is hiányzott a csapat játékából. Az őszi szezonnak majd a fele még hátravan, szeretnék a hátralévő mérkőzéseken jó eredményeket elérni. Gratulálok és sok sikert kívánok a Kecskeméti LC-nek.

– Először is szeretnék a saját csapatomnak gratulálni, hiszen óriásit küzdöttek – értékelt a lefújást követően Nagy Lajos, a kecskemétiek vezetőedzője. – Tudtuk, hogy nagy rangadót fogunk játszani. Mi rúgtuk az elején a gólokat, aztán 2–0-ál kapufát is rúgtunk, ha az bemegy, azzal lezárhattuk volna a meccset, de nem ment be. A hazaiak ugyanakkor a második játékrészben nagyon sokat tettek az egyenlítésért, ők is lőttek kapufákat, viszont ma a szerencse velünk volt. Ezzel együtt megérdemelt győzelmet arattunk, hiszen a sors azt, amit más mérkőzéseken elvett tőlünk, most visszaadta, mert egyébként mi szoktunk ennyi helyzetet kihagyni, amennyit ma a Kerekegyháza. Külön gratulálok a kapusomnak, aki a mezőny legjobbja lett a véleményem szerint. A Kerekegyháza szimpatikus csapat, öröm volt látni mindkét oldalon a rengeteg fiatalt a pályán, sportszerű és jó színvonalú mérkőzést játszott a két csapat.

Kerekegyházi SE–Kecskeméti LC 0–2 (0–2)

Kerekegyháza, 180 néző, vezette: Stefánovits Gábor (Harsányi Martin, Nagy Dávid)

Kerekegyháza: Kormos (Piránszki 85.) – Kapus (Szőke 86.), Farkas, Fekete, Supka (Sörös 81.), Horváth Z., Gáspár, Kunsági (Katona 46.), Nagy N., Szász. Edző: Komonyi Gábor.

Kecskeméti LC: Erdélyi – Csordás, Balázs, Varga M. (Kovács D: 89.), Patvaros, Szedmák (Gonda 92.), Szűcs, Keresztes, Kőrös, Módra, Bozsik (Tóth K. 68.). Edző: Nagy Lajos.

Gól: Varga a 10., Bozsik a 25. percben.

Sárga lap: Gáspár és Kormos a 65., illetve Szedmák a 45., Balázs a 73., Csordás a 83.percben.