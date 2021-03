Nagy küzdelemben elvitte a pontokat a Jászszentlászló Helvéciáról

A tizenhárom forduló után a 4. helyen tanyázó Helvécia a 7. Jászszentlászlót fogadta a megye három Északi csoportjában, a 14. fordulóban. A mérkőzés előtt a két csapatot csak egy pont választotta el egymástól, ennek megfelelően kiegyenlített, küzdelmes mérkőzést vívtak a felek, amelyet a vendégcsapat nyert meg.

A 9. percben egy jobb oldali beadást követően a vendég Sallai veszélyeztetett fejjel, Horváth Mihály bravúrral mentett, majd egy percre rá egy vendég labdaeladást követően a hazai Ódor vágtathatott a vendég kapu irányába, ajtó-ablak helyzetből lőhetett, Magyar Dávid azonban óriási bravúrral mentett. A 16. percben Varga Andor eresztett meg jobbal egy nagy bombát balról, húsz méterről. A tömegen átsuhanó labda jelentette veszélyt Horváth Mihály érzékelte, nagyot vetődött, és a bal kapufára sikerült simítania az alsó sarokba tartó labdát. Nagy küzdelem folyt a pályán, ugyanakkor meggondolt futballt játszottak a csapatok, vagyis a kapujukra nagyon vigyáztak, így aztán azok jó húsz percen át nem is forogtak veszélyben. A 38. percben Maros vágott ki egy nagy szólót, a végén egy kicsit balra sodródva a jobb alsó mellé lőtt, majd óriásit esett.

Nyilvánvalóan őszinte felháborodással reklamált 11-est, de csak sárga lapot kapott.

Egy percre rá lőttek egy szép akciógólt a vendégek, csakhogy lesről. A szünetre az lett a külső szemlélő határozott benyomása, hogy tipikus egygólos mérkőzés ez, amelyen a fő kérdés az, hogy az az egy gól – ilyen koncentrált védelmek mellett – megszületik-e egyáltalán.

A második játékrész elején aztán kis híján megszületett, Maros tört be a jobb oldalon, és tálalt vissza az alapvonalról, Kovács Bence azonban a bal felső sarok mellé bombázott, igen nagy ziccer volt. Az 51. percben Ódor került helyzetbe, de balról, éles szögből nem sikerült a hosszú sarokba helyeznie. Negyedóra telt el a második játékrészből, amikor Varga Andor adhatott be szögletet, a rövid sarok irányába beküldött labdájára Sallai robbant be, és laposan a rövid sarokba lőtt, 0–1. Némileg váratlan, de nem érdemtelen volt a vendégvezetés.

Lesgól tekintetében egyenlítettek a hazaiak, majd tovább gyűrték, gyömöszölték egymást a csapatok,

férfias, ugyanakkor sportszerű küzdelem folyt a pályán. Az idő fogytával a hazaiak egyre nagyobb nyomást gyakoroltak a vendégcsapatra. A 84. percben óriási tűzijátékot rendeztek Magyar kapuja előtt, legalább hat lövést küldtek meg a kapu irányába, de mindig volt egy láb, egy test – a hazaiak szerint olykor egy kéz – amely a labda útjába állt vagy került. A négy perc hosszabbítás is nagy hazai nyomással telt, de a Jászszentlászló megőrizte a kapuját a góltól, és nem érdemtelenül vitte el mind a három pontot Helvéciáról.

Tímár Zoltán: – Sajnos az idén is bejött nálunk az év eleji forma. Tavaly is hasonlóan kezdtünk, akkor is csak a negyedik fordulóban indult be igazán a csapat. Sok volt ma nálunk a hiányzó, őket nem tudtuk pótolni ezen a fontos mérkőzésen. A csapatom hozzáállásával és akarásával egyébként elégedett vagyok, ha a játék nem is ment vasárnap igazán, az akarásra, a küzdésre nem lehetett panasz.

Berczeli Dénes, a Jászszentlászló edzője: – Nagyon örülök a győzelemnek. Maximálisan teljesítettük azt amit elterveztünk. A hazai csapatnak is voltak lehetőségei, ugyanakkor a meccs nagyobb részében érzésem szerint inkább felénk billent a mérleg nyelve. A végén nyomott a Helvécia, de két nagy hazai helyzettől eltekintve jól zártunk hátul, ráadásul úgy, hogy legalább három védőm hiányzott vasárnap. De a beugrók remekül teljesítettek, és megmutattuk, hogy a fiatalság nem csak bolondság, de nagy erény is.

Helvéciai SE–Jászszentlászlói SE 0–1 (0–0)

Helvécia, vezette: Kocsis Tamás (Váczi Levente, Szabó Laura)

Helvécia: Horváth – Cári (Csorba Z. 70.), Kovács B. (Török 75.), Csorba A., Jánosity (Komáromi 80.), Palásti, Maros, Ódor, Juhász (Osztényi 70.), Szabadi, Tamás. Edző: Tímár Zoltán

Jászszentlászló: Magyar – Agócsy (Szabó Gy. 8.), Varga V., Rokolya (Kiss G. 70.), Kele (Gera 85.), Sallai, Slezák, Moldován (Árvai 90.), Varga A., Barcsik Máté, Barcsik Márk. Vezetőedző: Berczeli Dénes

Gól: Sallai a 60. percben.

Sárga lap: Tamás, Maros, Ódor, illetve Barcsik Márk, Hiz.