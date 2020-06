Nagy Éva visszatért a KNKSE kapujába

Ősztől hét új játékos szerepel a GBB Zrt. Kecskeméti NKSE csapatában. Nagy Éva is ott van az újak között, a kapus régi ismerősként tér vissza a hírös városba.

Július 6-án kezdi a felkészülést a női NB I./B Keleti csoportjának 2020/2021-es szezonjára a GBB Zrt. Kecskeméti NKSE. A játékosok között ott lesz az a Nagy Éva is, aki nem ismeretlen a hírös városi drukkerek előtt. A kapus 2015 és 2016 között szerepelt a KNKSE-ben, a 2017-ben élvonalba jutott gárdának az őszi idényben őrizte a kapuját.

– A szülővárosomban, Abán kezdtem kézilabdázni kilenc éves koromban és azonnal megszerettem ezt a sportot. Ezután Mezőszilasra kerültem, Zámbó Tibor kezei alá, és ott döntöttem el, hogy ez lesz az én hivatásom. A középiskolai éveim alatt Siófokon játszottam, ahol megkaptam életem első profi szerződését és megízlelhettem, milyen az első osztályban játszani. A Magyar Kupában bronzérmet szereztünk, erre azóta is nagyon büszke vagyok. Azután Dunaújvárosba igazoltam, ahol volt szerencsém nemzetközi kupában is szerepelni. Onnan kerültem Kecskemétre, majd játszottam Szegeden, Orosházán és Pázmándon. Mindenhol nagyon jól éreztem magam – mesélt a kecskemetinkse.net portálon pályafutása állomásairól Nagy Éva, aki most úgy döntött, hogy visszatér a hírös városba.

– A klub elnökét, Veress Zsuzsannát és vezetőedzőjét, Varga Józsefet ismerem már régebb óta, így tudtam, hogy milyen munka vár rám. Keresem a kihívásokat és szeretem a profizmust, és tudom, hogy tőlem is a profi hozzáállást várják. A kapusedző Kovácsné Bartha Anikóval most ismerkedtem meg. Amit eddig hallottam róla az csak pozitív volt, és láttam más kapusokon is, akik dolgoztak már vele, hogy mennyit fejlődtek. Ez nagyon meghatározó volt a döntésemben.

Nagy Éva a felkészülés kezdetéig lévő időt a családjával és a párjával tölti. Megpróbálja hasznosan kihasználni az előtte álló napokat, és kipihenni magát az alapozás kezdetéig. A 2020/2021-es szezontól pedig azt várja, hogy a kecskeméti együttes minél jobb helyen végezzen, ő pedig kihozza magából a maximumot, és hasznára váljon a csapatnak.