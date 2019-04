Nagy csatában a második bronzmeccset is a Kaposvár nyerte

A bronzért folytatott párviadal második mérkőzését óriási csatában, de a Kaposvár nyerte a Kecskeméti RC vendéglátójaként, így Dávid Zoltán csapata szombat este a játékban maradásért játszik.

A 3. helyért folytatott csata első mérkőzését e héten, kedden, Kecskeméten vívták a csapatok, akkor 3:1 arányban diadalmaskodtak a vendégek. Csütörtök este az egyenlítésért küzdött a Kecskemét. Ahogy azt már mindenki megszokhatta, ezúttal is fordulatos, nagy csatát hozott a Kaposvár–Kecskemét örökrangadó. Az első játszma a kecskemétiekről szólt, 8:8-as állást követően elhúztak 14:10-re, és Demeter György hiába kért időt, ezt az előnyt egészen a játszma végéig tartották. A második játszma elején ismét elhúzott a Kecskemét, ám aztán magára talált a házigazda, 6:6-ra egyenlített, és bár végig döntetlen körüli volt az állás, illetve rendre a kecskemétiek játszottak egy-két pontos előnyben, 23:23-nál utolérték a somogyiak Dávid Zoltán fiait, és 26:24 arányban hozták a második játszmát. A harmadik etapban amennyire lehet, lemásolták a csapatok az előzőt. Végig szoros volt az állás, néha a KRC lépett el, majd 23:23-nál ismét egalizáltak a hazaiak, és mivel a következő két pontot ők ütötték be, máris vezettek. A folytatásban is végig kiélezett csata folyt, a somogyiakat épp a kecskeméti származású ifjabb Nagy Péter vette a hátára, aki egymás után ütötte a pontokat, és a lefújásig 34 egységig jutott. A negyedik játszma elején a Kaposvár került előnybe, a vendégek azonban 11:11-nél átvették a vezetést, és sikerült egyenlíteniük. Az ötödik, rövidített szettben Demeter György 1:3-as hazai hátránynál kért időt, és sikerült is megfékeznie a kecskemétiek lendületét, 8:5-ös hazai vezetésnél cseréltek térfelet a csapatok. Ezt követően már hiába küzdött az a Kecskemét, amelyben a remek napot kifotó Pesti Marcell 27 pontig jutott, a hazaiak húzták be az ötödik szettet, és 2:0 arányban vezetnek a bronzcsatában.

Demeter György, a Kaposvár vezetőedzője: – Egy igen színvonalas mérkőzésen sikerült nyernünk a keveset hibázó Kecskemét ellen.

Dávid Zoltán, a Kecskeméti RC vezetőedzője: Elégedett vagyok a játékosaimmal, mert nagyon jó meccset játszottak, végig küzdöttek, hajtottak. Jobban és pontosabban is játszottunk, mint az első mérkőzésen. Helytálltak a srácok, csak a balszerencsén múlt, hogy nem mi örülhettünk a végén, no meg talán azon is, hogy nincs egy olyan játékosom, aki kritikus pillanatokban felvállalja a támadást és mer kockáztatni. Félünk a kudarctól, de ez idővel és minél több rutin megszerzése után javulni fog. Ezt leszámítva végre azt mutattuk játékban, amire a több hónapnyi közös munka után képesek vagyunk. Bízom abban, hogy ma este behúzzuk a hazai mérkőzést, hiszen nagyon pozitív, hogy két nap alatt ekkorát javult a játékunk. A kaposváriak is fáradnak, a húzóembereik mind harminc év felettiek, ezért bízom abban, hogy fizikálisan képesek leszünk föléjük kerekedni. Alig várom a szombat esti mérkőzést, és alig várom, hogy nyerjünk.

Folytatás szombat este, 18 órakor a Messzi István Sportcsarnokban, amely mérkőzést a Kecskemétnek mindenképpen nyernie kell ahhoz, hogy maradjon még esélye a bronzérem megszerzésére.

Férfi röplabda Extraliga, a 3. helyért

FINO KAPOSVÁR SE – KECSKEMÉTI RC 3:2 (-21, 24, 23, -22, 10)

Kaposvár, 400 néző. V.: Vári, Halász E.

KAPOSVÁR: Bögöly 4, Nagy J. 9, Nagy P. 34, Bozóki 12, Kalmár 5, Keen 5. Csere: Pápai, Kiss M. (liberók), Horváth K. 21, Szabó Bence. Vezetőedző: Demeter György.

KECSKEMÉT: Deliu 1, Krupánszki 18, Szabó M. 4, Pesti 27, Sanchez 12, Gacs 7. Csere: Deák, Kara (liberók), Török Sz. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Az eredmény alakulása. I. játszma: 5:8, 11:16, 18:21. II. játszma: 6:8, 14:16, 21:20. III. játszma: 5:8, 11:16, 21:20. IV. játszma: 8:6, 15:16, 19:21. V. játszma: 5:4, 10:6, 12:8.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása: 2-0 a Kaposvár javára.