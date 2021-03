Muszáj győznie a KTE-Hufbau-nak Újpesten

Lila derbire utaznak a fővárosba a labdarúgók vasárnap 11 órakor. Az NB III. Közép csoport 24. fordulójában a KTE-Hufbau az Újpest II. ellen lép pályára.

A 22. forduló előtt hatpontos előnyből várhatta a tavaszi nyitányt a KTE csapata. Azonban a Paks ellen idegenben 0–0-s döntetlennel kezdtek, majd a Váccal szemben, hazai pályán 1–1-es egállal zárult a mérkőzés. Mivel a Dabas mindkét bajnokiját megnyerte, a 24. forduló előtt két pontra csökkent a Kecskemét előnye.

– Nem így terveztük a tavaszi szezon kezdetét – nyilatkozta Gombos Zsolt, a KTE-Hufbau vezetőedzője. – Az első meccsen a srácok mindent megtettek a győzelemért, ott a helyzetkihasználással volt egy kevés gondunk, de ezt leszámítva rendben voltunk. Az egy ilyen mérkőzés volt. Egy megerősített Pakssal játszottunk, sajnos nem jött össze a győzelem. A hétvégi, Vác elleni hazai bajnokin pedig nem úgy jöttek össze a dolgok. Ha ennyi minden van egy mérkőzésen – tehát ha a 48. percben kiállítás, majd kapunk egy olyan gólt, ami sajnos egy egyéni hibából történt –, akkor nem nagyon lehet mérkőzést nyerni, de ugyanakkor meg vagyok elégedve a srácokkal, mert a hozzáállásuk, a mentalitásuk, a munka, amit ebbe a két meccsbe beletettek, az megmutatkozott. Sajnos az első két tavaszi bajnoki így jött össze, de ez már a múlt, most már előretekintünk.

Az újpesti fiatalok is hasonló eredményeket szállítottak, hiszen a nyitányon a kis-Fradi elleni rangadó 3–3-ra végződött, majd legutóbb ők is gól nélküli döntetlennel folytatták Pakson a bajnokságot. Tavaly a Széktóiban 4–1-es kecskeméti siker született a bajnokin, míg előtte Újpesten is nyerni tudtak 3–1-re egy felkészülési mér­kőzésen.

– Muszáj győznünk, mivel két pontra csökkent az előnyünk a Dabassal szemben. Dupla erővel kell pályára lépnünk innen kezdve minden mérkőzésen, de most ez az Újpest elleni a legfontosabb találkozó. Ezek a második csapatok nagyon sokat fejlődtek, ahogy megnéztem az Újpest két utolsó mérkőzését, nagyon szervezettek, egységesek voltak. Nagyon jó a támadószekciójuk, tehát egy rendkívül erős csapat ellen fogunk játszani. Felkészülünk rájuk, és ha megmarad ott is ez a mentalitás, illetve ez a fajta alázat és egység, ami most jellemző a csapatra, akkor eredményesek lehetünk – tette hozzá a vezetőedző.