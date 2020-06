Munkába állt a KTE HUFBAU

A ­Kecskeméti TE HUFBAU NB III. Közép csoportjában szereplő csapatának a felnőttkerete június 29-én kezdi meg a közös felkészülést, pontosabban a klasszikus, közös felkészülést, a keret játékosai ugyanis már az elmúlt hétre is kaptak átmozgató feladatokat a szakvezetéstől, illetve online edzésre is sor került. Ezen a héten nagyobb fokozatba kapcsolnak a játékosok, amire nagy szükség is lesz, hiszen meglehetősen sűrűre tervezi a felkészülési programot az egyesület, amely komoly célokat tűz ki a 2020/21-es idényre maga előtt.

Az online erőnléti edzések közösen, illetve kiadott feladatok formájában, folyamatos kontroll mellett zajlanak tehát már ezen a héten is, ahogy az már a karanténidőszakban is megfelelően működött. Jelen állás szerint hat hétig tart majd a bajnokságra való felkészülés. A Magyar Labdarúgó-szövetség által néhány héttel ezelőtt kiadott NB II.-es és NB III.-as rajtidőpont, az augusztus 2-a – és ezt az MLSZ s kihangsúlyozta – csak tájékoztató jellegű adalék, vagyis tulajdonképpen a legkorábbi lehetséges kezdést jelenti az NB II.-ben és az NB III.-ban egyaránt, tehát a járványhelyzet függvényében akár később is kezdődhet a bajnokság őszi idénye. Ami biztos: nevezni július 3-ig lehet. A háttérben ugyanakkor zajlanak már a Széktói stadionban az egyeztetések, még bőven változhat az érkezők és a távozók névsora. Mivel próbajátékosok kipróbálására a szakvezető, Gombos Zsolt szerint is maga a mérkőzés a legjobb lehetőség, viszonylag rövid idő alatt igen sok felkészülési meccset terveznek játszani a kecskeméti lila-fehérek. A tervezett felkészülési mérkőzések. Július 1., szerda: Jászberény–KTE HUFBAU, július 4., szombat: KTE HUFBAU–FTC II., július 11, szombat: Szeged-Csanád Grosics–KTE HUFBAU, július 15., szerda: Újpest II. – KTE HUFBAU. Július 22., szerda: ESMTK–KTE HUFBAU, július 26., szombat, KTE–Szolnok. A július 18-i szombat még szervezés alatt áll, hazai találkozót szeretne lekötni a szakmai stáb.