Mumusát fogadja az éllovas

Ezen a hétvégén a 4. fordulót játsszák a megyei labdarúgó-bajnokság első osztályában. A hét nem telt eseménytelenül, öt csapat ugyanis szerdán kemény kupameccset vívott, illetve két klub is új edzővel vág neki a hétvégi mérkőzésnek.

Szombat 16.30

Duna Aszfalt TVSE–Harta SE

V.: Geleta Mihály (Marozsi Gábor, Bábel Sándor).

Bagi Gábor, a TVSE edzője: – Sajnos, a sérültjeink nem nagyon akarnak gyógyulni, ez a probléma tehát továbbra is fennáll, ugyanakkor két emberem, akikre nem sérülés, hanem más elfoglaltság miatt nem számíthattam a múlt hét végén, a rendelkezésemre áll. A csapat hangulatával nincs probléma, csak azt szeretné már mindenki, hogy végre mi is föliratkozzunk a ponttáblára. Nagyon szeretünk mi focizni, de most már úgy vagyunk vele, hogy ne csak a meccsek résztvevőiként szerepeljünk ebben a bajnokságban, hanem a pontokat is elkezdjük gyűjteni. Hazai pályán minden csapatnak csakis az lehet a célja, hogy behúzza a három pontot. Mi ezúttal is maximális akaraterővel, maximális erőbedobással tesszük oda magunkat, és követünk el mindent annak érdekében, hogy megnyerjük a mérkőzést.

Sümegi József, a Harta edzője: – Két győzelem és egy vereség után vagyunk, és az utóbbi évek alapján Hartán ez azért ritka, hogy a 7. helyen állunk hat ponttal, tehát elmondhatom, hogy most, hála istennek, jól indult a szezon, így alapjában véve a keret hangulata is jó. Tiszakécskén mindenképpen szeretnénk pontot vagy pontokat szerezni, ez a célunk. Úgy fest, hogy mindenki hadra fogható, nincs eltiltottam, és nincs sérültem sem, egyelőre, viszont tisztában vagyunk azzal, hogy a vendéglátónk úgymond sebzett vad, hiszen három mérkőzésből három veresége van, tehát minden bizonnyal javítani szeretne. Ráadásul, ahogy mondani szokás, minden jó és minden rossz sorozat is megszakad egyszer, remélem, hogy a Kécske rossz sorozata nem ellenünk fog megszakadni, és be tudjuk húzni a pontot vagy pontokat. Mindent el fogunk követni ennek érdekében.

Kiskőrösi LC–Kelebiai KNSK

V.: Rabi Zsolt (Marton Renáta, Csík Róbert).

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Nem volt könnyű az akasztói mérkőzést kiheverni, inkább lelkileg, mint fizikailag, ugyanis azt a meccset nyernünk kellett volna, pedig a srácok mindent elkövettek, nem érheti szó a ház elejét. A Kelebia sötét ló a bajnokságban, de mivel szüreti fesztivál lesz a hétvégén a városban, nagyon nem szeretnénk a találkozó után lógó orral bandukolni a vidám sokadalomban, tehát mindent el fogunk követni azért, hogy győzelemmel zárjuk ezt a mérkőzést. Biztos, hogy nem lesz könnyű, de meggyőződésem, hogy ha a csapatom azt nyújtja, amit tud, és fejben is maximálisan ott lesz, akkor meg tudjuk oldani ezt a feladatot, de csakis akkor, ha teljes koncentráltsággal leszünk ott a pályán. Tavasszal már elég jól összeállt a csapat, őszre érkezett még Hajnal és Salami, akik komoly erősítést jelentenek, így aztán szép reményekkel vágtunk neki a bajnokságnak, remélem, hogy ezeket a szép reményeket sikerül igazolnunk.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kalocsai FC

V.: Antal Péter (Baranyai Dávid, Juhász Tamás).

Márton Zsolt, a Kiskunhalas edzője: – Marinko Stetakovic, a halasiak edzője kórházba került, így Harkai Péter szakosztályvezető felhívott, hogy szabad vagyok-e. Kedden beszéltünk, szerdán már edzést tartottam. A hétvégi meccs pikantériája, hogy azon gárda ellen kell bemutatkoznom, ahol hosszú éveket töltöttem, amely egyesület és amelynek játékosai közül többen a szívemhez nőttek. Most azonban ezt félre kell tenni, innentől a Halas sikeréért dolgozunk. Ez egy megfiatalodott társaság, ahonnan néhány meghatározó játékos távozott, és ahol az első számú célunk, hogy megtaláljuk a közös nevezőt.

Vasárnap 16.30

Jánoshalmi FC–Lajosmizsei VLC

V.: Holczimmer Tamás (Sebestyén László, Berger Tibor).

Florin Nenad, a Jánoshalma edzője: – Amikor csak meghallom a Lajosmizse nevét, azonnal a tavaly őszi mérkőzésünk jut az eszembe, amikor végig nyomtunk az egész meccsen, aztán a végén egy kontrából kaptunk egy gólt az utolsó pillanatban, amivel elvitték a pontokat. Szervezett csapat, remekül védekezik, fölfelé is vannak elképzeléseik, gyorsak, képesek kihasználni a területet. Még a körítés is hasonló, mint a tavalyi mérkőzés előtt, mi az idén is benne vagyunk az erőltetett menetben a kupameccsek miatt, de nagyon nem szeretnénk másodszor is ugyanabba a folyóba lépni. Nem tudom, hogy sikerül majd fölkészíteni a csapatot a szerdai kupacsata után, de rendkívül komolyan vesszük a meccset, azon leszünk, hogy a történelem ne ismételje magát. Mi vagyunk az esélyesebb csapat, a fáradtságtól függetlenül győzni akarunk.

Kecel FC–Szabadszállási SE

V.: Tóth Csaba (Gál Szilárd, Juhász Andor).

Kis Péter, a Kecel edzője: – Hazai pályán győzelemre törekszünk vasárnap. Úgy tudjuk, hogy a szabadszállási együttes masszív, gyors támadókkal rendelkező, veszélyes csapat, de ezt mindenképpen igyekszünk kezelni. Erősségünk, hogy egy éve együtt játszó, egységes csapat vagyunk, és hogy a rutinos játékosaink hétről hétre hozzák a legjobb formájukat.

Soltvadkerti TE–Akasztó FC

V.: Polyák Attila (Katona György, Tóth István).

Hatvanyi Edvárd, a Soltvadkert megbízott edzője: – Jelen pillanatban az Akasztó jobb passzban van nálunk, a pontokat tekintve főleg. Két meccsüket is láttam a közelmúltban, az alapján a két mérkőzés alapján úgy látom, hogy egyelőre egységesebbek nálunk, ennek ellenére itthon nekünk nyerni kellene, de a mérkőzés háromesélyes. Hiányzóink nincsenek, itt lesz mindenki, akire tudunk számítani. A keretünk szűkös, de mindenki a rendelkezésre áll.

Bácsalmási PVSE–Kiskunfélegyházi HTK

V.: Virág András (Szalai Szabolcs, Fodor Lajos).

Vanó Sándor, a Bácsalmás edzője: – Nagyon szeretnénk már végre nyerni, azt viszont nem tudnám megmondani, hogy mikor lesz legalább annyi pontunk, mint a katicabogárnak. Ezúttal is egy igen jó csapat lesz az ellenfelünk – akiket meg is néztem a jánoshalmi kupameccsükön –, és biztos vagyok benne, hogy Koncz Zsolt jól összeszedi a csapatát ellenünk. Sajnos, úgy tűnik, hogy most is lesznek hiányzóink, de a kalocsai vereséget követően, jó volt a hangulat a keddi edzésen. Látni a fiúkon az elszántságot, s nagyon bízunk a pontok idehaza tartásában.