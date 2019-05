Műfüves focipályát is avatnak a szülinapon

– Az idén 70 éves fennállását ünneplő Csólyospálosi FSE focistái több rekordot is megdöntöttek ebben a szezonban, a megyei III. osztályú bajnokság Közép csoportjában.

Még sohasem volt olyan idényünk, mint idén tavasszal, hogy minden mérkőzését megnyerje a csapatunk. Rekord az is, hogy egymás után ötödik alkalommal végzett dobogón együttesünk. Arra sem volt eddig példa, hogy tőlünk kerüljön ki a gólkirály, aki a 31 gólos Varga Martin lett – mondta el Á. Fúrús János polgármester, aki beszámolt arról is, hogy a község önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Labdarúgó-­szövetség által meghirdetett műfüvesfocipálya-építési programra.

A 36 millió forintos beruházás a napokban megkezdődött a sportpályán, ahol felépül egy 20-szor 40 méteres pálya, palánkkal, labdafogó hálóval, világítással. Az önkormányzatnak 10 százalék önrészt kellett vállalnia.

– A létesítményt július 6-án avatjuk egy egész napos sport- és kulturális program keretében, és akkor ünnepeljük a CSFSE születésnapját is – tájékoztatott Á. Fúrús János.

A községben tavaly jelentős társadalmi munkával – amiből a focicsapat tagjai is kivették részüket – egy füves kispályát építettek az óvoda közelében, ahol a legkisebbek ismerkedhetnek a labdarúgással. Az utánpótlásra is büszkék lehetnek a csólyospálosiak, hiszen Ábrahám-Furus Gergő vezetésével sorra érik el a remek eredményeket a korosztályos focitornákon. A kis iskolák diákolimpiáján, a III.–IV. korcsoportban pedig zsinórban harmadszor jutottak be az országos döntőbe a csólyospálosi fiatalok.