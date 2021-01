Most már tényleg leállt január hónapra a Bajai Bácska FKE

Amint arról csütörtökön beszámoltunk, a Bajai Bácska FKE koronavírusos esetek miatt mindössze három felnőtt- és három ifijátékossal utazott el a soros bajnoki mérkőzésére, Nyíregyházára.

Azt, hogy zárt kapus mérkőzésre, lassan már megjegyezni is fölösleges, ezekben a rendkívüli időkben mostanság kezd elkopni és feleslegessé válni ez a jelző. Vállalták a biztos vereséget, a mérkőzésen aztán a nehézségekhez képest meglehetősen jól helytálltak. A sztorinak itt azonban még nem lett vége, és egy kicsit olyan lett ez a történet, mint egy La Fontaine-mese. Sokan már azt sem értették, hogyhogy újra bajnokit játszott a Bácska, hiszen decemberben azzal búcsúzott a szurkolóitól a klub, hogy

januárban már bajosan vívnak bajnoki mérkőzést, ugyanis a két utolsó megnyert bajnokit követően

– melyet már jószerével öt emberrel játszott végig a Bácska –, december 28-án Covid-tesztre ment a csapat, és több pozitív eredmény is lett a keretben. Ekkor azonnal életbe lépett a házi karantén a pozitív betegek és a kontaktszemélyek számára. A vezetőség is gyorsan reagált a fejleményekre, januárban ugyanis öt mérkőzést várt volna a Sugó-parti együttesre. – Még a két ünnep között felvettük a kapcsolatot a januári ellenfeleinkkel – nyilatkozta lapunknak Franczva László, a Bácska technikai vezetője.

– Kértük az érintett csapatokat a mérkőzések halasztására és az új időpontok közös megtalálására.

Az ellenfelek közül négy, a Budapesti Honvéd, a HOYA-Pannon Egyetem Veszprém, a MEAFC Miskolc és a Vasas Akadémia belement abba, hogy márciusban, hétközi fordulóban játsszák le a mérkőzéseket, a sorban a legelső ellenfél, a Nyíregyháza azonban nem. A nyírségieket is meg lehet érteni, ők arra hivatkoztak, hogy bár sajnálják a dolgot, de nem tudják későbbre halasztani a meccset, mert nem tudnak már beilleszteni a programjukba még egy bajnoki mérkőzést. Így aztán mit volt mit tenni, a bajaiak – mivel tudták, hogy ha nem állnak ki, akkor a vesztesnek járó egy pontot sem kapják meg, sőt, alighanem talán még büntetés fizetésére is kötelezhetik őket –, elutaztak a nyíregyházi mérkőzésre három felnőtt- és három ifijátékossal. A helyszínen tájékoztatta őket a szövetség ellenőre, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel olyan ifjúsági játékosok is beállhatnak B ligás bajnoki mérkőzésen, akik egyébként nem rendelkeznek felnőtt-játékengedéllyel.

Így aztán papíron tíz U-20-as játékos ült le a pálya melletti bútordarabra, valójában végül hét emberrel

– akik közül négyen mind a negyven percet végigjátszották – lejátszotta a Bajai Bácska a nyíregyházi mérkőzést, amelyről csütörtökön beszámoltunk. A történetnek aztán lett még egy csattanója, ugyanis egy, még a nyíregyházi mérkőzés napjának reggelén, szerdán elvégzett újabb PCR-tesztet követően – amelynek csak csütörtökön jött meg az eredménye – a Nyíregyházán szerepelt játékosok egyike is pozitívnak bizonyult. Ezt a bajai vezetőség az előírásoknak megfelelően azonnal le is jelentette az ÁNTSZ-nél és a szövetségnél is, így végképp karanténba került szinte a teljes bajai klub. Viszont minden bizonnyal nem csak ők, hanem mindenki más is, aki kontaktként kapcsolatba kerülhetett a csapattal, azaz a január eleji ellenfél is. A történet végkifejlete – hivatalos határozat híján – még ismeretlen, ugyanakkor sejthető, és elképzelhető, hogy a nyírségi klub jobban járt volna, ha ők is belementek volna a januári bajnoki mérkőzés elhalasztásába.