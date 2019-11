Móra hiába duplázott

Veszprémben volt jelenése hétfőn este az SG Kecskemét Futsal játékosainak a férfifutsal NB I. 9. forduló­jában. Az első játékrész 1–1-es döntetlenje után a hazaiak akarata érvényesült, és megnyerték az összecsapást 4–2-re.

Nagy elánnal kezdett a Veszprém, Tombácznak többször is résen kellett lennie. A 7. percben egy nagy védelmi hibából aztán egészen a kapuig nyargalhattak a hazaiak, és Bognár nem hibázott közelről, 1–0. Ezt követően is a Veszp­rém birtokolta többet a labdát, a kecskemétiek kontrákból veszélyeztettek, Sallai és Rutai egalizálhatott volna rövid időn belül, ám a hazai hálóőr, Spandler eszén nem tudtak túljárni. Az első félidő hajrájában Csamangó volt könnyelmű, majd csak szabálytalanul tudta megakadályozni a támadást, amiért sárga lapos figyelmeztetést kapott. A nagyobb gond az volt, hogy ebből kis híján növelte góljai számát a hazai gárda, de a szerencse ekkor még a hírös városiak mellé állt, így nem változott az állás. Sőt, nem sokkal később Móra került lövőhelyzetbe, és könyörtelenül vágta a labdát a hálóba, 1–1. Tombácznak még akadt dolga a kapuban, de nagyon stabilan védett, így 1–1-es félidei állással vonulhattak szünetre az együttesek.

Kecsegtető Rutai-lehetőséggel indult a második felvonás, ám a hazai portás végül lelopta a labdát a kecskeméti gólzsák lábáról. Kisvártatva egy eladott labdából indult ellentámadás a túloldalon, amelynek a végén Gyurcsányi lőtt laposan a hálóba, 2–1. A 29. percben Tatai szerelt a saját térfelén, áthámozta magát a védelmen, aztán elegáns mozdulattal emelt a léc alá, kétgólosra hizlalva a hazai előnyt, 3–1. Három minutummal a vége előtt gyors gólváltás következett: előbb Móra hozta vissza a reményeket, de Tatai rögtön lehűtötte a kedélyeket, 4–2. A hátralévő időben már nem változott az eredmény, a Veszp­rém otthon tartotta a három pontot.

– Gratulálok a Veszprémnek a győzelemhez – értékelt a mérkőzést követően Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője.

– Felemás érzések dolgoznak bennem, ebben a meccsben ugyanis több volt annál, hogy kétgólos vereséget szenvedjünk. A fordulás után, 1–1-nél voltak helyzeteink, amelyeket ha kihasználunk, akkor nem nekünk kellett volna az eredmény után futni. Azt is látni kell, hogy akik folyamatosan nagy terhelést kapnak a meccsek alatt, azok fizikálisan és mentálisan is elfáradnak a végére, ennek tudható be például a negyedik bekapott gól. Láttam biztató jeleket, jó volt a srácok hozzáállása, így az eredmény dacára dicséret illeti a fiúkat. Jelenlegi helyzetünkben egész sokat kihoztunk ebből a meccsből. Viszont ameddig ilyen elkerülhető gólokat kapunk, addig sajnos csak a szimpatikus vesztes szerepét tölthetjük be.

Futsal Veszprém – SG Kecskemét Futsal 4–2 (1–1)

Veszprém, 400 néző. Vezette: Kubicsek, Vass.

Veszprém: Spandler (k.) – Gyurcsányi, Boromisza, Bencsik Á., Bencsik R., Schmid­majer (k.), Miklós, Tatai, Tar, Fülöp, Varga, Bognár. Vezetőedző: Frank Tamás.

Kecskemét: Tombácz (k.) – Csamangó, Rutai, Sallai, Dobosi, Csővári (k), Nagy R., Móra, Kovács J., Patai, Maczelka.Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Bognár (7. p), Gyurcsányi (24. p), Tatai (29., 37. p), ill. Móra (18., 37. p).

A futsal NB I. állása

1. BERETTYÓÚJFALU 9 8 1 0 48–23 25

2. HALADÁS 9 7 1 1 42–15 22

3. NYÍRGYULAJ 9 5 2 2 25–19 17

4. FTC 9 4 1 4 32–28 13

5. DEBRECEN 9 4 1 4 23–28 13

6. DUNAFERR 9 3 3 3 29–29 12

7. ARAMIS 9 3 0 6 15–35 9

8. KECSKEMÉT 9 2 1 6 16–32 7

9. VESZPRÉM 9 2 0 7 18–26 6

10. RUBEOLA FC 9 1 2 6 16–29 4