Mónosbél és Beregszász csapata nyert a gyermekotthonok kupáján

Pénteken rendezték a Gyermekottho­nok Grassroots Labdarúgó Európa Kupa döntőit Kecskeméten. A fiatalabb korcsoportban Ukrajna, Beregszász csapata nyert, a 16 éven felülieknél nagy izgalmak és büntetőpárbaj után a mónosbéliek.

Pénteken 11 óra körül csúcsosodtak ki az izgalmak Kecskeméten, a Széktói Stadionban. A gyermekotthonok kupáján az idősebb korcsoport fináléjában az újonc Mónosbél és a már rutinos, állandó résztvevő Komádi csapata a kétszer 15 perc játékidőt gólnélküli döntetlennel zárta, így következhettek a büntetőrúgások. A mónosbéliek voltak higgadtabbak és céloztak jobban, 3-0-lal nyerték meg a párbajt, majd diadalittasan, örvendezve ugrottak egymás nyakába.

A 16 év alattiaknál simább volt a döntő, a beregszászi gyerekek (Ukrajna) négy góljára a lelkes gönciek csak kettővel tudtak válaszolni.

– Nagyszerű és izgalmas volt ez a hat nap, úgy gondolom, ismét életreszóló barátságok szövődtek. A gyermekotthonokban élők közös nyelve a labdarúgás, amely remek közösségépítő – mondta rövid összegzésében Radics Kálmán, a tornát tizenkilencedik alkalommal megszervező Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány elnöke. Aki azért azt sem titkolta, hogy a meccsek időnként óriási csatában dőltek el, a gyerekek és tinik a túlzott győzni akarásban néha a kelleténél keményebben léptek oda egymásnak. Voltak durva belemenések, összecsúszások, a mentőknek is ki kellett menniük a stadionhoz. Végül három gyerek került kórházba sérüléssel, ellátták őket, de Radics Kálmán szerint pénteken már “virgoncak voltak, futkároztak”.

– Mindenki megmérette és jól érezte magát. Az a fontos, hogy sportoljanak, egészségesek legyenek, és szeressék a focit – tette hozzá Radics Kálmán, jelezve: a jövő évi huszadik kupára valami különlegességgel készülnek, erről azonban nem tudtunk meg részleteket.

A gönci gyermekotthon lakói érthetően kissé csalódottak voltak, hiszen egy döntőt soha nem jó érzés elveszteni. Azonban az eredményhirdetésen már mosolyogni is tudtak az emelvényen. A gönciek nem először indultak a kecskeméti grassroots tornán, már 2014-ben és 2015-ben is jelentkeztek, akkor nem végeztek ilyen előkelő helyen.

– Ha otthon valaki azt mondja, hogy másodikok leszünk, aláírom. De bennem is van hiányérzet, főleg amiatt, hogy tudom, a srácok mire képesek, csak sajnos nem mindig tudták magukból kiadni a jobb teljesítményt – értékelt a baon.hu-nak a gönciek csoportnevelője, egyben csapatvezetője, Fehér István. Tőlük hárman igazolt futballisták, a gönci egyesület serdülő gárdájában, a többiek nem játszanak versenyszerűen, igaz, szabadidejük jelentős részét így is leköti a foci. Fehér István ennek szívből örül is, csak arra szokta felhívni a gyerekek figyelmét, hogy mielőtt labdába rúgnának délután, előbb legyen kész másnapra a lecke.

Az eredményhirdetésen a kupát, az érmeket és az egyéni elismeréseket Radics Kálmán mellett dr. Salacz László országgyűlési képviselő, dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, Petrika Ibolya, az MLSZ Grassroots program koordinátora, Szenes Márton, a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Lévai Jánosné és Bogasov István önkormányzati képviselők, valamint a támogató cégek képviselői adták át. A legsportszerűbb csapat díját a nyírbátoriak vehették át.