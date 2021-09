Mizse KC-siker született Kiskunmajsán

Kiskunmajsán rendezték meg szombaton az NB II.-es férfikézilabda-csapatok felkészülési tornáját, amelyen végül öt együttes, a Kalocsai KC, a Kecskeméti TE U22, a Makói KC, a Mizse KC és a rendező Kiskunmajsai KC vett részt. A kitűnő színvonalú torna végül a lajosmizseiek sikerével ért véget.

A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség harmadik alkalommal rendezte meg az NB II.-es együttesek felkészülési tornáját, amit eredetileg hat csapat részvételével terveztek, de a Baja pénteken lemondta a szereplést, így öten indultak a két csoportban.

– A kiskőrösiek már korábban jelezték, hogy nem tudnak szerepelni, de a bajaiak helyett már nem volt idő „beugró” csapatot találni – mondta el Járdi Ádám, a megyei szövetség elnöke.

A torna a Kalocsai KC–Kecskeméti TE U22 találkozóval indult, melyen szoros küzdelemben alakult ki a minimális gólkülönbségű, kalocsai sikert hozó végeredmény. A szünetben 12–10 volt az állás a „paprikások” javára, a második félidőt viszont a KTE fiataljai nyerték, de csak egy góllal, így 23–22 lett a végeredmény a nyitómeccsen. A csonka csoportban mindössze egy mérkőzést játszottak, melyen az előző szezonban még NB I./B-ben szereplő Mizse KC és a házigazda Kiskunmajsai KC küzdött. A torna többi meccse rövidített játékidejű volt, csak ez az egy tartott 2×30 percig.

A mizseiek már az első játékrészben jelentős előnyt szereztek (17–9) és a fordulás után is magabiztosan tartották vezetésüket, végül 33–27-re nyertek.

A Makó előbb simán, tíz góllal verte a Kalocsát (28–18), majd a KTE U22 ellen győztek 23–19-re.

A harmadik helyért megrendezett Kiskunmajsa–Kalocsa összecsapáson villámrajtot vettek a hazai sárga-kékek. A 6. percben 5–1-re vezettek a kispadon most debütáló Kun Tamás tanítványai. A majsai csapatban először szerepelt tétmeccsen a Félegyházáról igazolt kapus, Fekete Krisztián, illetve bemutatkozott a Kiskunhalasról érkező Molnár Viktor és Szekula Lajos Máté. A beállós poszton, Varga István révén, egy újrakezdő játékosa is volt a Majsának, de mellette visszatért régi sikerei helyszínére Hegedűs Kristóf is jobbszélsőként.

A bronzmeccs szünetében 14–11-re vezetett a Kiskunmajsa, de a fordulás után fokozatosan nyílt az olló, mert a harmadik meccsüket játszó kalocsaiak egyre inkább elfáradtak. A sok hibával tarkított találkozót végül 27–20-ra nyerték a lelkesen küzdő házigazdák.

A Mizse KC–Makói KC döntőben a mizsei kapuban Rózsavölgyi Gergő remek védésekkel nyitott, Polyák Mátéék pedig támadásban voltak eredményesek, így gyorsan 3–0 volt a Lajosmizsének. A 9. percben 6–2 volt az állás, amikor a makóiak időkérés után próbálták rendezni a soraikat. Valamennyire sikerült is, de így is 12–10-es mizsei előnnyel zárult az első 25 perc. A Mizsében az új igazolások mellett fiatalabb játékosok is lehetőséget kaptak. Kiss Péterék a szünet után is magabiztosabbak voltak, jobban védekeztek és eredményesebben támadtak a makóiaknál, így 29–22-re nyertek, egyben megszerezték a tornagyőzelemért járó serleget.

– Jól szolgálta a felkészülésünket ez a torna, ami egy jó kezdeményezés a megyei szövetség részéről. Amennyiben jövőre is lesz hasonló torna, szívesen részt veszünk rajta – nyilatkozta Avar György, a Mizse KC mestere, aki a szep­tember 18-án rajtoló bajnokság kapcsán kijelentette: mindenképpen bajnokságot szeretnének nyerni az NB II. Déli csoportjában.