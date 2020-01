Mindkétszer kikapott a kécskei csapat

Két edzőmérkőzést játszott szombaton a Duna Aszfalt-Tiszakécske LC NB II.-es csapata. Mindkettőt idegenben, a szintén második vonalbeli Békéscsaba 1912 Előre ellen. Az első találkozón nagy különbségű győzelmet arattak a hazaiak, de a másodikon pariban voltak a tiszakécskeiek. A meccseket nem éppen a legjobb időjárási viszonyok között játszották le, köd és zúzmara is nehezítette a játékosok dolgát.

Az első összecsapáson a Molnár M. (Varga Á.) – Oláh, Csáki, Preklet, Tímári – Kocsis G., Szuhodovszki, Szabó D., Lukács – Batizi, Kirchner összeállítású TLC 6–1-es (3–1) vereséget szenvedett, a tiszakécskeiek gólját Lukács Dániel szerezte.

A második meccsen szinte teljesen más összeállításban küldte pályára játékosait Virágh Ferenc vezetőedző. A mester két U19-es korosztályhoz tartozó labdarúgónak is játéklehetőséget biztosított. Illés Bálint korábban a Lakiteleki TE labdarúgója volt, Pácsa Zoltán pedig a Nyárlőrinci LSC-é. Való­színűleg lát fantáziát bennük Virágh Ferenc, és lehet, hogy a későbbiekben számít majd rájuk az NB II.-es keretben. A fiúk megmutathatták, hogy mit is tudnak valójában, de tapasztalatot is szereztek. A Varga Á. (Baráth) – Erdélyi, Temesvári, Ludánszki, Sváb – Gréczi (Illés), Tölgyesi, Horváth (Pácsa), Farkas N. – Máté J., Zádori összeállítású Kécske végül 4–3-ra kikapott, de az első félidőben még a tiszakécskeiek vezettek 3–1-re. A vendégegyüttesből Farkas Norbert kettő, Máté János pedig egy gólt jegyzett.

Szerdán ismét két felkészülési mérkőzést játszik a TLC. A 11 órakor kezdődő találkozón a Kelen SC NB III.-as csapata lesz a Duna Aszfalt ellenfele, majd 13 órakor a KTE-Hufbau (NB III.). Mindkét mérkőzést Tiszakécskén játsszák.