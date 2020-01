Mindig új leckét kapnak a Szaharától

Papi áldással és a monacói herceg rajtjelére vágott neki tizedik alkalommal a Szaharának a dunaszentbenedeki Qualisport Racing kamionos csapata. A trió egy év kihagyás után tért vissza az Africa Eco Race – a Marokkóból induló és Szenegálig tartó – 6500 kilométeres futamának mezőnyébe.

Pata Jenő Gábor dunaszentbenedeki plébános áldotta meg indulás előtt az újabb afrikai kalandra induló versenyzőket és jutott a szenteltvízből a triót kísérő asszisztencia tagjaira és a saját építésű csőrös Scania kamionra is. A versenyzők számára szombaton este Monacóban II. Albert herceg adta a rajtjelet. Kovács Miklós pilóta állandó társaival, Czeglédi Péter navigátorral és Ács László fedélzeti szerelővel immáron tizedszer vesz részt a Dakarba tartó futamon.

Az adminisztratív és technikai ellenőrzéseket az elmúlt évek szokásainak megfelelően ezúttal is Mentonban tartották: a procedúra soha nem egyszerű, ám a Qualisport Racing kamionos alakulata úgy is könnyedén végzett a sokszor idegtépő feladattal, hogy az előző évben nem vettek részt ezen a viadalon. A monacói rajtceremónia már a történet kellemesebb része volt, hiszen soha nem látott számú érdeklődő előtt, remek hangulatban zajlott és a különleges környezetben igazán emlékezetesre sikerült – számolt be közleményében a Qualisport Racing.

– Nagyon jó érzés visszatérni, a tavalyi kihagyás után az Africa Eco Race mezőnye és szervezői, ez a nagy család örömmel fogadott bennünket. Csodálatos, napsütéses időben zajlottak az ellenőrzések, amelyeket minden eddiginél simábban tudtunk le, a ma esti ünnepélyes rajt pedig a hab volt a tortán. A sportág legendája, a főszervező, jó barátunk, Jean-Louis Schlesser öleléssel üdvözölt a rajtkapunál, ahol röviddel korábban II. Albert herceg a monacói lobogóval adott rajtjelet. Most kétnapnyi hajózás következik, hogy aztán Marokkóban végre belecsapjunk a közepébe. Szeretnénk jó eredményt elérni, a csapat készen áll és igyekszünk majd a lehető legjobbat nyújtani – nyilatkozta a rajtceremóniát követően a dunaszentbenedekiek 53 éves pilótája, Kovács Miklós.

A rutinos versenyző korábban úgy fogalmazott: „A Szahara a legnagyobb tanár, mindig új leckéket kapunk tőle.” Kovács Miklós és társainak egyszer sikerült megnyerniük a kamionos kategóriát, s már a dobogó összes fokán állhatott a Qualisport Racing egysége a klasszikus távon rendezett ralin, aminek célja a Rózsaszín-tó partján lesz.