Mezőkövesden vár újabb rangadó a KTE-Piroska Szörpre

Az NB I./B keleti csoport 15. fordulójában a Mezőkövesdi KC vendégeként lép pályára péntek este 18:00-kor a KTE-Piroska Szörp.

A bajnoki cím szempontjából hatalmas jelentőséggel bír a jelenleg harmadik mezőkövesdi, illetve éllovas kecskeméti csapat csatája, melyet ősszel ellentétes pályaválasztás mellett 29-19-re nyert meg Bencze József együttese. Az utóbbi hetekben jó formában szerepelt a KTE-Piroska Szörp, hiszen zsinórban négy sikeren vannak túl. Most újabb hatalmas lépést tehetnének meg a bajnoki cím felé.

– Ugyanúgy készülünk, ahogy a Szeged ellen is – mondta a rangadó előtt Bencze József, a KTE-Piroska Szörp vezetőedzője. – Dolgozunk és videózunk, nincs változás a ritmusban. A Mezőkövesd egy nagyon jó kapussal rendelkező csapat, ahol három-négy NB I.-es múlttal rendelkező játékos is található, a napi formájuk határozza meg a Mezőkövesd arculatát. Ez hol jobban, hol rosszabbul sikerül. Most két olyan pontvesztésen vannak túl, ami nem volt kalkulálható, de előtte jó szériát futottak. Ehhez a két pontvesztéshez köze volt a koronavírusnak is, ugyanis értékes játékosaik estek ki emiatt. Keményen és céltudatosan támadó csapatra kell felkészülnünk így is.

A KTE-Piroska Szörp vezetőedzője szerint most is a védekezés lehet a siker kulcsa, emellett fontos, hogy a kapussal szemben minél kevesebbszer remegjenek meg a kezek. Amennyiben ebben dominálni tudnak, akkor győztesen térhetnek haza.

– Természetesen a hangsúly továbbra is a védekezésünkön van, annak kell nagyon stabilnak lennie. Fontos lenne még, hogy a kapus elleni egy az egyes párharcokat jó százalékban nyerjük meg, ebben a mutatóban feltétlen dominálnunk kell. A keretünk nem nagyon fog változni, de mivel nem halasztott meccsről van szó, már Sipeki Leventére is számíthatunk, aki hatalmas segítség lehet számunkra a folytatásban. Annak is nagyon örülök, hogy most lehet érezni a csapaton, hogy igazán csapattá is érett. A bajnokság végéről beszélünk, de ez pont a hajrában lehet a legfontosabb erényünk. Amennyiben továbbra is így tudunk együttműködni, akkor nagyon nagy meglepetés nem érhet minket már véleményem szerint – nyilatkozta Bencze József.

Képeink archív felvételek.