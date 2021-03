Mezei futó országos bajnokságot rendeztek Kecskeméten

Nem csak az ősszel, de most tavasszal is Kecskemét adott otthont a mezei futó országos bajnokságnak. A verseny rendezője a Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Kecskeméti Atlétika és Rugby Club volt. A helyszín pedig ezúttal is a Szabadidőközpont volt.

Több mint hatszázan vettek részt a versenyen, a nők és férfiak összesen hat-hat: U14, U16, U18, U20, U23 és felnőtt korosztályban indultak. A U12-es korosztálynak (Álomjövő futam), országos versenyt (nem bajnokságot) hirdettek, amelynek célja a futás népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása volt a legfiatalabbaknak. Az egyéni és csapatverseny első három helyezettjei érem díjazásban részesültek. A felnőtt férfi korosztály egyben Fancsali András emlékverseny is volt külön pénz díjazással. Az 1-6. helyezett 50-40-30-20-10-10 ezer forintot kapott.

A COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzetre való tekintettel a verseny zártkapuk mellett zajlott, kísérők és szurkolók számára a belépést nem engedélyezték. A verseny területén mindenkinek maszkot kellett használni, az indulóknak is, és csak a rajtvonalnál vehették le. A célba érkezés után és az eredményhirdetéskor is viselniük kellett.

A szervezők azt kérték, hogy verseny területére történő belépéskor mindenki tartsa be a higiéniai szabályokat, aminek a versenyzők és az edzők is eleget tettek.

Ez volt már a 113. országos mezei futó bajnokság, melyet Szeberényi Gyula Tamás nyitott meg. – Ez egy hatalmas esemény, amit már hagyományosan Kecskeméten rendezünk meg, mondta a sportért felelős alpolgármester. – Sajnos már az elmúlt évi verseny is korlátozásokkal volt terhes, des ezek szükséges intézkedések, és kellemetlenséget okoznak mindenkinek. Az viszont örömet okoz, hogy a korlátozások ellenére megpróbál mindenki normális életet élni. Szerencsére a szabadtéri rendezvényeket meg lehet tartani, mondta. Reményét fejezte ki, hogy az elkövetkezendő évben is Kecskemét rendezheti meg a versenyt, de akkor már nem maszkban, mert túl leszünk a járványon. Amennyiben véletlenül nem, akkor is töretlen hittel, lelkesedéssel, felkészültséggel mindenki jöjjön el, hogy össze tudják mérni erejüket egymással. Azt kívánta, hogy a saját maga elé kitűzött célt mindenki érje el.

A rendezők jóvoltából nagyon szervezetten és jól zajlott le a verseny. Minden korosztály a kiírt időben rajtolt, míg két versenyszám között egyéni és csapat eredményeket hirdettek.

Sajnálatos módon megyénket csak kevés egyesület képviselte. Ki kell emelni viszont a Kecskeméti Atlétikai és Rugby Clubot (KARC), valamint a kiskunfélegyházi Jogging Plus egyesületet. Talán érdekesnek tűnik, hogy Faldum Gábor a Mogyi SE Baja triatlonistája is elindult a felnőttek között és jó helyezést ért el. A verseny egyben a Mezei Futó Liga utolsó állomása is volt.

Bács-Kiskun megyei versenyzők eredményei: az Álomjövő futamban a Pataki Benedek, Dékány Bence, Szűcs Botond összeállítású Jogging Plus csapat a második helyet szerezte meg. Az U14-es csapatoknál a Rádi Zénó, Vincze Bálint Máté, Kovács Mátyás szintén Jogging Plus csapat a 15 helyen végzett. Ugyan ebben a korosztályban a lányoknál Bognár Zsófia Janka (KARC) a 21. helyen futott be. Az U16-os lányoknál Provics Lilla (KARC) a 20. a fiúáknál a Rádi Gellért, Benő Áron, Kanyó Máté Jogging Plus csapat a 9. lett. Az U20-as korosztályban Kiszel Gergő 12., Tóth Szilveszter Dominik a 19. (mind kettő KARC). Felnőtteknél 4. Palkovits István (KARC), 6. Faldum Gábor (Mogyi SE Baja). A Palkovits István, Kiszel Gergő, Tóth Szilveszter Dominik összeállítású (KARC) csapat a 13. helyen végzett.