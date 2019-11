Mercedes-Benz Gyár KMSE sikerek a Para Boccia OB-n

A Pécsi Tudományegyetem Pécsi Egyetemi Atlétikai Klubja és a PTE Sportiroda szervezésében rendezték meg a Para Boccia Országos Bajnokság őszi fordulóját a pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium Sportcsarnokában.

Az ország több városából érkeztek versenyzők az országos bajnoki cím elnyeréséért. A versenyzők között ott volt a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár KMSE 6 kerekesszékese is kísérőikkel együtt, akik sérültségi fokuktól függően több kategóriában „álltak” szemben versenytársaikkal. A kétnapos bajnokságon Pálinkás Zoltán összetettben a dobogó 3. fokára „állhatott” fel. Németh Gyöngyi és Pálinkás Zoltán kategóriájukban külön-külön a negyedik helyen végeztek.

A fogyatékos emberek a sport segítségével bebizonyíthatják, hogy ugyanolyan csúcsteljesítményekre képesek, mint ép embertársaik, sőt, fogyatékos társaiknak is követendő példaként állhatnak és pozitív üzenettel is szolgálhatnak a társadalom felé. A boccia egy olyan tevékenység, amelyhez a súlyosan mozgáskorlátozott emberek által is elsajátítható magas szintű képességekre van szükség. A boccia a tudás, a képesség és a stratégia játéka, paralimpiai sportág.

Ma már Magyarországon is népszerű. A sportolók az ország különböző területein sportolnak egyesületekben, többek között Kecskeméten is a Mercedes-Benz Gyár KMSE szervezett keretein belül szabadidősport és versenysport szinten.