Menetel tervei megvalósítása felé a Solti FC

Nagy elánnal vetették bele magukat a küzdelembe a csapatok. A Solt mezőnyfölényben játszott, de a hazaiak felvették a kesztyűt a listavezetővel. Olyannyira állták a sarat, hogy már némileg váratlanul érkezett a vendégek vezető gólja.

A 30. percben Pribék kapott egy remek passzt, és Benkü mellett finom mozdulattal a hálóba helyezett, 0–1. Tett erőfeszítéseket a hazai gárda az egyenlítésért, ám helyzetig csak a félidő végén jutottak.

A második játékrész elején, az 50. percben egy hazai játékos elesett a 16-oson belül, a hazaiak büntetőt reklamáltak, a játékvezető be is intette a 11-est, csakhogy az ellentámadás végén, a másik oldalon. A 11-est Tóth Attila csúnyán fölé lőtte. Felpaprikázta a hazaiakat a büntető, no meg a fejlemény, hogy a hátrányuk nem nőtt, és minden erővel igyekeztek megszerezni az egyenlítést, megbontaniuk a biztosan záró vendégvédelmet azonban ritkán sikerült.

Egyre inkább látszott, hogy vagy begyömöszöl egy egyenlítő gólt a hazai gárda, vagy a vendégek biztosítják be a győzelmet, miután egyre több lehetőségük nyílt a kontrák vezetésére. Az utóbbi forgatókönyv valósult meg, két kontrát is sikerrel fejezett be Nitsch Máté. Mindkétszer egyedül vezethette rá a hazai kapusra a labdát, a 77. percben középről (0–2), hat percre rá pedig a jobbról lőtt a jobb alsó sarokba, 0–3. A hazai csapatot dicséri, hogy a hajrában, immáron reménytelen hajrában is rengeteget tettek egy szépítő gólért – ezúttal hiába, megérdemelten győzött a Solt.

– Nehéz meccs volt, de tudtuk is, hogy a listavezető nem könnyű ellenfél. Tisztesen helytálltunk – nyilatkozta Papp Zoltán, a hazaiak edzője. – Büszke vagyok a csapatomra, megyünk tovább, a Soltnak további sok sikert kívánok.

– Tudtuk, hogy rangadó vár ránk Ágasegyházán, nekünk fontos, hogy az őszi utolsó három mérkőzésünket megnyerjük, az elsőt sikerült – jelentette ki Kerekes Béla, a Solt trénere. – Az ellenfél nagyot küzdött, játszotta a saját játékát, mi is a miénket.