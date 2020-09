Menetel a Kalocsa és a Szállás

A hétvégén az ötödik forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei bajnokságokban. Vasárnap egy kupameccs mellett a megyei első osztályban négy, a megye kettő Déli csoportjában négy, az Északi csoportban pedig két találkozót játszottak le.

Kerekegyházi SE–Gyirmót FC Győr 1–8 (1–5)

Kerekegyháza, 500 néző, v.: Lovas (Csatári, Török).

Kerekegyháza: Piránszki – Nagy N., Kapus, Farkas, Malecz, Szőke (Pécsi 61.), BAshiri, Sörös (Supka 46.), Gáspár (Katona 77.), Szász, Kovács P. Edző: Komonyi Gábor.

Gyirmót: Hársfalvi – Szegi (Babayigit 65.), Nagy P., Szatmári (Nagy K. 65.), Széles, Simon, Juhász, Varga, Somogyi-Bakos (Bagó 74.), Vass, Hudák. Edző: Csertői Aurél.

Gól: Bashiri a 42., illetve Varga a 11., 27., 89., Hudák a 23., a 37., Simon a 24., 75., Szegi az 51. percben.

Sárga lap: Hudák a 70. percben.

Komonyi Gábor: – Ünnepnap volt ez a mérkőzés, hiszen egy NB II.-es csapatot fogadhattunk. Amikor megtudtuk, hogy NB II.-es csapattal hozott össze minket a sors, tudtuk, hogy a vendégcsapat jóval esélyesebb nálunk. Többet edzenek, dinamikusabbak, gyorsabbak fizikálisan és mentálisan is, és ez a találkozón ki is jött. Az sajnálatos, hogy az első félidőben nem kijátszott helyzetekből, hanem megint főleg pontrúgásokból kaptuk a gólokat. Nem volt kérdés, hogy melyik csapat jut tovább, ettől függetlenül büszkék vagyunk magunkra, mert rúgtunk egy gólt, és nemcsak elrugdosni igyekeztünk a labdát, hanem lehetőség szerint próbáltunk előre futballozni is. Ma ennyi fért bele, gratulálok a csapatomnak, és köszönöm a közönségünknek, hogy ilyen remek hangulatot varázsolt. Az ellenfélnek sok sikert kívánok a kupában.

Megyei I. osztály

Akasztó-Kalocsa 0–3 (0–0)

Akasztó, 300 néző, v.: Béleczki (Suba, Juhász).

Akasztó: Németh Zs. – Vin­cze, Bányai, Kerekes (Kovács J. 85.), Szabó Zs., Juhász, Németh T., Geiger (Bánszki 46.), Dobosi, Márki, Csoba. Edző: Holczimmer Tamás.

Kalocsa: Varga – Rideg, Knap, Dostyicza (Rábóczki 89.), Sümegi (Farkas 55.), Vuits, Szabó V. (Lakatos-Lengyel), Nasz, Tóth L., Nébl (Kohány). Játékos-edző: Kohány Balázs.

Gól: Dostyicza a 79., a 82., Farkas a 85. percben.

Sárga lap: Juhász a 23., Márki az 56., Németh Zs. az 58., Csoba 75., Bányai a 78., Németh T. a 78., ill. Follárdt az 55., Lakatos-Lengyel a 73. percben.

Holczimmer Tamás: – Megint nem érdemeltünk vereséget, de gratulálok a saját csapatomnak és így tovább.

Kohány Balázs: – Nehéz mérkőzésre készültünk, tudtuk, hogy egy megújult Akasztó ellen, ráadásul idegenben nehéz dolgunk lesz. Meg is néztük a múlt heti Kiskőrös–Akasztó mérkőzés felvételét, így a hazaiak nem tudtak nekünk meglepetést okozni. A gyors embereik előtt lezártuk a területet, főleg az első félidőben végig kontrolláltuk a mérkőzést. Sajnos, három százszázalékos ziccerünkből egyet sem sikerült értékesíteni. A második félidőben szintén jól kezdtünk, aztán érthetetlen módon belementünk egy rohanásba, ahol Akasztónak voltak lehetőségei, de ebből is profi módon jöttünk ki, ezután már csak az volt a kérdés, mennyi lesz a végeredmény. Gratulálok a csapatomnak, a hazaiaknak pedig további sok sikert.

Bácsalmási PVSE–Tiszakécskei LC II. 1–0 (1–0)

Bácsalmás, 250 néző, v.: Barta (Szűcs, Csöngető).

Bácsalmás: Tóth D., – Hajrulovic, Lipták, Kemény, Rajcsányi (Snyehola 46.), Plichta, Körmöci, Velez (Barth 85.), Sőreg (Schneider 92.), Szabó A., Taci (Benkő 56.) Edző: Teslic Igor.

Tiszakécske II: Baráth – Benkó, Dóka Á. (Steklács 50.), Pácsa, Káli, István, Galacs, Szabó D., Tóth K., Szabó A. (Domonics 65.), Holecz.

Edző: Bagi Gábor.

Gól: Taci a 10. percben.

Sárga lap: Rajcsányia 22., Taci a 37., Lipták a 81., ill. Holecz a 38., István a 79. percben. Kiállítva: Benkó a 38. percben.

Telsic Igor: – Kiszenvedtük a győzelmet, sajnos abba a hibába estünk, hogy a Tiszakécskéből kiállítottak egy játékost, de ezt nem tudtuk kihasználni. Előtte mi irányítottunk, de utána érthetetlen módon nem azt játszottuk, amit kellett volna. Ha jobban koncentrálunk, hamarabb lezárhattuk volna a mérkőzést. Örülünk a három pontnak.

Bagi Gábor: – Nehéz erről a mérkőzésről indulatok nélkül beszélni. A döntetlen igazságosabb lett volna. Tőlünk Benkó Bencét kiállították, nekünk nem adtak meg két tizenegyest és egy bácsalmási kiállítás is jogos lett volna. Széllel szemben nem lehet. Úgy nézett ki, hogy nekünk erről a mérkőzésről nem szabad ponttal hazamennünk, pedig utaztunk kétszer százhúsz kilométert.

Soltvadkerti TE–Jánoshalmi FC 0–3 (0–2)

Soltvadkert, 200 néző. V.: Allaga (Farkas, Otthentál).

Soltvadkerti TE: Eifert – Kisa, Tóth, Rózsa, Radics, Pekker (Szarka 80.), Frei, Geleta (Simon 84.), Kővári (Fejes 46.), Rimár (Pál 81.), Viola. Edző: Marton István.

Jánoshalmi FC: Füstös – Szabó Sz., Stojanovic V. (Ivanisevic 80.), Stojanovic M. (Balázs 63.), Jesic, Harnos, Vida, Farkas, Maracvic (Vuckovic 73.), Babic (Kiss 71.), Nagy.

Edző: Florin Nenad.

GÓL: Jesic a 23., Harnos a 40., Babic az 58. percben.

Sárga lap: Radics a 46., Pekker a 44., Geleta a 49, Kővári a 33., ill. Vida 60. percben.

Marton István: – Talán eddig a legjobb csapat ellen játszottunk, ami az eredményben meg is mutatkozott. Az első félidőben két pontrúgással el is dőlt a meccs sorsa. Sérültjeink sajnos nem épültek fel a hétvégére, így tartalékosan kellett a Jánoshalma ellen állnunk. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyert az ellenfél.

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Stabilak voltunk, uraltuk a mérkőzést. A hazaiak próbáltak egy-két kontrából eljutni a kapunkig, de semmilyen veszélyt nem jelentettek. Gratuláció jár az egész csapatnak, aki mindvégig uralták a játékot. Haladunk előre, meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.

Kecel FC–Szabadszállási SE 0–5 (0–2)

Kecel, 200 néző. V.: Nagy A. (Juhász, Váczi).

Kecel FC: Borka – Nna Nna, Torma, Patai B. (Bleszák 67.), László, Bajnok, Sibalin (Patai G. 70.), Brindza (Varga 46.), Sendula, Csáki, Herczeg (Doszpod 60.).

Edző: Kis Péter.

Szabadszállási SE: Németh – Lajos, Pandur, Gavula (Boldizsár 78.), Varga (Csurka 72.), Bajusz (Kotliár 75.) Hegedűs, Golovics, Gáspár (Máruska 70.), Kiss, Zsíros Á. (Zsíros M. 78.). Edző: Kiss Szabolcs.

GÓL: Kiss a 4., Lajos a 43., Kotliár a 67., Gáspár a 69., Máruska a 87. percben.

Sárga lap: Brindza a 37., illetve Varga a 28, Zsíros Á. a 73. percben.

Kis Péter: – A mérkőzésünk értékelhetetlen volt, nem akadt olyan játékosunk a pályán, akin fel lehetett fedezni, hogy nyerni akar. Tisztelet kapusunknak, Borka Barnabásnak. Ezzel a felfogással nem lehet futballozni. Gratulálok a Szabadszállásnak.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Számunkra nagyon jól indult a mérkőzés a csapatkapitányunk góljával. Bár kóstolgatta egymást a két csapat, mi továbbra is a támadójátékunkat erőltettük, sikerrel. Az első félidőben még egyszer megrezegtettük a keceliek hálóját. A második játékrészre a focistáink azt az útravalót kapták, hogy a legveszélyesebb eredmény a 2–0, mert aki vezet, az annak önbizalmat ad, az ellenfél pedig hisz a bizonyítás lehetőségében. A harmadik góllal sikerült a hazaiakat megtörni, így már nem volt kérdés a mérkőzés kimenetele. A mérkőzésen a Kecel nem játszott alárendelt szerepet, beleállt a meccsbe, hajtott, küzdött, de ma mi voltunk a jobbak. Gratulálok a csapatomnak.

Megye II., Dél

Méhecskék SE Kalocsa–Hajós 2–0 (1–0)

Kalocsa, 120 néző. Vezette: Kiss L. (Berger, Rosta)

Méhecskék: Kis – Perity, Csesznók (Fehérvári), Matos T., Matos B., Kun-Szabó (Csóti), Török (Virizlai), Böjtös, Vinkó (Okvátovity), Fábián, Vass.

Edző: Gyuricza János.

Hajós: Gyurkovics A. – Gyöngy, Szarvas, Alföldi (Bárth), Schuszter, Szabó D. (Gyurkovics Á.), Morvai, Csuppor (Pechtinger), Hársch (Lemle), Kákonyi, Follárdt. Edző: Ginál Gábor.

Gól: Vass 34., Török 57.

Mélykút–Kunbaja 0–5 (0–2)

Mélykút, 150 néző. Vezette: Szűcs (Vén, Korsós).

Mélykút: Maráczi – Facskó (Agócs), Vörös, Zentay, Gyetvai, Puczi, Sztánkó, Illés, Vukovits (Piegel), Boldizsár, Papp. Edző: Bényi József.

Kunbaja: Mikovic – Ivkovic, Balunovic, Gulyás, Ikrás (Suknovic), Lazarevic (Stojkovic), Plavsic, Lazic (Tatalovic S.), Sotra, Tatalovic G., Marinkovic (Kovac). Edző: Velibor Loncar.

Gól: Ivkovic 5., Plavsic 30., Lazarevic 53., 66., Mikovic 75. Kiállítva: Papp 74.

Nemesnádudvar–Dusnok 2–1 (1–1)

Nemesnádudvar, 485 néző. Vezette: Kaszala (Geleta, Csorba).

Nemesnádudvar: Wittmann – Simon B. (Szalai), Magyari, Kákonyi, Vinter Z., Nébl (Varga E.), Vinter B., Schaffer, Csordás (Keresturi), Harsányi, Schmidt (Mezőfi). Edző: Simon István.

Dusnok: Bakula – Jagocza, Csobolya, Mindszenti, Bolvári Z., Kristály (Báló), Mirza, Bolvári D., Wachtler, Varga I. (Hodován), Rónai Antal.

Játékos-edző: Báló Ferenc.

Gólszerző: Vinter Z. 5., Schmidt 75., ill. Rónai 34. Kiállítva: Schaffer 88.

Érsekcsanád–Borota 2–2 (0–1)

Érsekcsanád, 180 néző. V.: Polyák (Tóth I., Lichtenberger).

Érsekcsanád: Eke – Taba B., Gergity, Taba P. (Neszvecskó), Szabó J., Büte (Radics), Taba Z., Mucsi, Töttös D., Szöllő, Töttös B. Edző: Vörös Dávid.

Borota: Horvát – Madarász Á., Szabó R. (Gáspár), Kovács Z., Trója, Nikutovics, Lukac (Csorba), Kopunovic (Végvári), Piriczki (Madarász Á.), Kovács Á., Ciric. Edző: Szem Róbert.

Gólszerző: Töttös D. 59., 79., ill. Lukac 40., Trója 90.

Megye II., Észak

Lakitelek–KHTK II. 1–0 (1–0)

Lakitelek, 150 néző. Vezette: Kiss S. (Borbényi, Szabó L.).

Lakitelek: Varga – Farkas N., Beke (Tombácz), Sáfár (Kovács L.), Győri, Hencz, Erős (Tamás), Subicz, Kasza (Harabula), Illés, Tamásy. Edző: Seres Zsolt.

KHTK II.: Magyar – Keresztesi, Horváth B., Valkovics (Farkas G.), Kadosa, Szabó T., (Zs. Juhász), Makány, Szalai, Cseh (Páli), Berekszászi (Fricska), Polgár (Kurgyis). Edző: Lapsánszki Tamás.

Gólszerző: Győri 20.

SC Hírös-ÉP–Csólyospálos 7–0 (1–0)

Kecskemét, 130 néző. Vezette: Géró (Bánáti, Bán).

SC Hírös-ÉP: Borbély – Kiss, Laczkó, Sudár (Sallai), Lantos, Nemesvári, Forgó, Kövecs, Rékasy (Ronkó), Háry, Horváth T. (Kecskés). Edző: Kitl Zoltán.

Csólyospálos: Andóczi-Balog – Horpáczi, Gera, Novikov, Á. Furus, Telek P., Telek M., Varga (Péter-Héderi), Hódi (Tapodi), Kardos, Kertész. Edző: Fodor Gyula.

Gólszerző: Lantos 11., 58., 71., 87., Háry 48., Sudár 59., Kecskés 64.

Megye II., Dél

1. KUNBAJA 5 5 0 0 25–4 15

2. N.-NÁDUDVAR 5 4 1 0 16–3 13

3. DUSNOK 5 4 0 1 21–6 12

4. TOMPA 5 2 2 1 11–11 8

5. BÁCSBORSÓD 5 2 1 2 12–11 7

6. BOROTA 4 1 2 1 10–10 5

7. DUNAGYÖNGYE 4 1 2 1 9–9 5

8. SÜKÖSD 5 1 2 2 4–8 5

9. ÉRSEKCSANÁD 5 1 2 2 6–13 5

10. MÉHECSKÉK 5 1 1 3 9–15 4

11. MÉLYKÚT 5 0 1 4 5–20 1

12. HAJÓS 5 0 0 5 7–25 0

Megye II., Észak

1. KUNSZÁLLÁS 5 4 0 1 12–7 12

2. SC HÍRÖS-ÉP 4 3 0 1 16–2 9

3. KISKUNMAJSA 5 3 0 2 16–9 9

4. KHTK II. 4 3 0 1 13–6 9

5. PÁLMONOSTORA 4 3 0 1 10–7 9

6. NYÁRLŐRINC 5 2 2 1 15–13 8

7. LAKITELEK 5 2 1 2 9–10 7

8. IZSÁK 5 2 0 3 10–14 6

9. SOLT 5 1 3 1 12–10 6

10. TISZAALPÁR 4 1 1 2 9–12 4

11. K.-EGYHÁZA II. 5 1 1 3 7–11 4

12. CSÓLYOSPÁLOS 5 0 2 3 7–19 2

13. VASUTAS SK 4 0 0 4 5–21 0

A Megye I. állása

1. KALOCSA 5 5 0 0 18–4 15

2. SZABADSZÁLLÁS 5 4 1 0 19–6 13

3. KISKŐRÖS 4 4 0 0 12–3 12

4. HARTA 5 3 1 1 16–9 10

5. JÁNOSHALMA 4 3 0 1 13–7 9

6. KECEL 5 2 2 1 9–11 8

7. BÁCSALMÁS 4 2 1 1 12–9 7

8. AKASZTÓ 5 2 0 3 4–9 6

9. KECSKEMÉTI LC 4 1 2 1 14–8 5

10. KHTK 4 1 1 2 6–5 4

11. LAJOSMIZSE 5 1 1 3 4–9 4

12. KEREKEGYHÁZA 4 1 0 3 6–12 3

13. SOLTVADKERT 5 0 1 4 3–12 1

14. TISZAKÉCSKE II. 4 0 0 4 2–15 0

15. KISKUNHALAS 5 0 0 5 4–23 0