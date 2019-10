Megye kettes amatőrök megye egyes kezdővel

Második évét tölti a Kunszállás a megyei másodosztályú bajnokságban, miután tavaly ősszel nem kiestek a megye egyből, hanem eleve a megye kettőbe neveztek.

Márpedig a tavalyi teljesítménye és az idei őszi játéka alapján is nincs messze ez a gárda a megye egytől. Beigazolódott ez Helvécián is a hétvégén, ahol a találkozó alapján valóban osztálykülönbség volt a két csapat között. A Kunszit a vidéki mérkőzésekre is hűségesen elkísérő szurkolói mag egybehangzó véleménye az, hogy a Kunszállás kezdőcsapata valóban megüti a megye egyes szintet, a baj ott kezdődik, hogy a kispadon nincs megfelelő mennyiségű tartalék.

– Fájdalmas, de racionális döntés volt tavaly nyáron, hogy a megye kettőbe neveztünk. Előtte is vergődtünk már a megye egyben, túl nagy megterhelést jelentett a szereplés a mi amatőr csapatunk számára – nyilatkozta hírportálunknak Kertész Gábor, a Kunszállás vezetőedzője.

– Tavaly egészen pontosan azért nem neveztünk a megye egybe, mert számomra nyilvánvaló volt, hogy bár nagy nehezen ki tudtuk volna állítani az akkor még követelménynek számító U16-os és U18-as csapatot, arra azonban nem volt garancia, hogy végig is bírták volna játszani a bajnokságot – elemezte az okokat Kertész Gábor. – Ami pedig a jelenlegi felnőttkeretünket illeti, az egyébként baráti társaságot alkotó kezdőnk talán valóban megüti a megyei első osztály szintjét, de van két problémánk. Amatőr csapat lévén nem tudunk igazolni, nem tudunk úgymond játékosokat csábítani. De még nem is ez a legnagyobb gond, mert jelentkező, aki szívesen játszana nálunk, még lenne is. Az az igazi probléma az, hogy egy ilyen, szó szerint amatőr csapatnál a mérkőzésekre és az idényekre való felkészülés terén adódnak nehézségek. Van néhány többdiplomás ember is a csapatban, ők a fővárosban dolgoznak komoly cégeknél, nem várható el, és nem is várom el, hogy hét közben egy amatőr csapat miatt edzésekre utazzanak. Ilyen értelemben racionálisabb, hogy a megye kettőben szerepelünk, hiszen itt a sikerélmény is több, márpedig az nagyon kell, hogy ha a játékosok a játék öröméért futballoznak.