Megtört a tavaszi jég Kerekegyházán

Inkább bravúrpontokra volt képes, de győzni nem tudott még ezen a tavaszon a 13. helyen álló Kerekegyháza, amely azt az 5. helyen álló Kecelt fogadta, aki több bravúros eredményt is elért már a tavasz folyamán. A végig küzdelmes mérkőzésen aztán megtört a tavaszi kereki jég, megszerezte a győzelmet a Kerekegyháza.

Ezt ne hagyja ki! Hazugsággal kampányolt Karácsony Gergely

Egészen a mérkőzés kezdéséig a levegőben lógott a csapadék. Habozott, ahogy egy biliárdgolyó a lyuknál, hogy beessen vagy ne essen, aztán lassacskán úgy döntött, mégiscsak leesik. A sípszó után nagy lendülettel estek neki egymásnak a csapatok. Az 5. percben Supka adott be jobbról, Malecz középről, az ötösről lőhetett, Borka óriási bravúrral védett. Ezután enyhe fölényben játszott a Kecel, ziccert azonban ritkán sikerült kialakítania, az utolsó előtti megoldásaikba rendre hiba csúszott. A 19. percben egy hatalmas Piránszki kirúgás után volt kénytelen kifutással és öklözéssel menteni Borka. Nem telt el félóra, amikor megszerezte a hazai csapat a vezetést.

Néhány körömpasszal felcsempészték a vendég 16-osig a hazaiak a labdát, középen Gáspár kapta, aki betört, majd jobbal, tíz méterről, középről a kapu bal oldalába lőtt, 1–0. A 29. percben végre az utolsó vendégpassz is jól sikerült, Sibalint ugratták ki, Piránszki viszont remek ütemben rontott ki a kapujából, a labda így elakadt benne. A 37. percben Vata ívelt át a bal oldalról a hosszú oldalra, a berepülő Torma kapásból a jobb alsó sarok mellé lőtt. A 40. percben Patai Balázs bombázott kapura egy harmincöt méteres szabadrúgást követően, Piránszki védett, egy percre rá Torma bombázott fölé. A 42. percben Nagy Norbert lövése megpattant egy játékoson, Borka vetődve nagyot védett.

Az újrakezdés után Bashiri vágtatott el a bal oldalon, középre adását követően az érkező Supka lőtt hajszállal a bal alsó sarok mellé. Az 53. percben a keceli védők figyelmetlenül passzoltak, Nagy Norbert lecsapott a labdára, nagy lendülettel elviharzott a szögletzászlóig, egy csel után beadott, Bashiri már helyzetben volt, de még egy parádés lövőcsellel elküldte az emberét, majd tíz méterről, higgadtan a kapu bal oldalába helyezett, 2–0. A gólt követen érezhető volt, hogy a Kecel mielőbb szeretne egy góllal visszajönni a meccsbe. Igyekezett nyomást gyakorolni a vendéggárda, így kénytelen volt teret hagyni a hazai kontráknak.

A 68. percben veszélyes hazai támadás futott végig a pályán, Gáspár elesett a 16-oson belül, egy picit reklamált ugyan, de amikor a társa, Supka jobbról beadott, azonnal felpattant és lőtt. A lövést Doszpod mentette a karjával, a játékvezető 11-est ítélt és felmutatta a piros lapot. A büntetőből Nagy Norbert lőtt laposan a kapu jobb oldala irányába, Borka gyors vetődéssel védett. A 74. percben Sibalin küldött meg szabadrúgásból egy bombát, a léc alá tartó labdát Piránszki hárította. A 82. percben ismét bizonytalankodtak a vendégvédők a 16-osuk előtt, Pécsi lecsapott a labdára, betört a 16-oson belülre, és középről a kapu bal oldalába helyezett, 3–0.

Próbálkozott a Kecel is, de érezhető volt, hogy ez nem az ő napjuk, Borka viszont a kapott gólok ellenére is nagyot alakított. A 86. percben Kovrig 30 méterről leadott bombáját ütötte a bal kapufára, az végiggurult a gólvonal előtt, ám amikor Pécsi a hosszú oldalnál a kapuba pofozta volna, Borka már átvetődött a jobb oldalra, és ott is hárított. A 90. percben azonban már tehetetlen volt, akkor Bashiri tört kapura a bal oldalról, a kilépő Borka fölött a kapu elé emelte a játékszert, a berobbanó Pécsi egy méterről bombázta a hálóba, kialakítva a 4–0-ás végeredményt. Ilyen arányban is megérdemelten nyert a hazai csapat, a vendégcsapat pedig bár nagyon kikapott, de még a hajrában is, tíz emberrel is végig becsülettel küzdött.

Kovrig Ákos, a Kerekegyháza játékos-edzője: – Hálás feladat most nyilatkozni, hiszen kiküzdöttük ezt a mai megérdemelt győzelmet. Köszönjük a kerekegyházi szurkolóknak, hogy belehajszolták a csapatomat a sikerbe. Igaz, csak tizenkét emberem volt ma, de az a tizenkét ember tizenkét oroszlánként küzdött a pályán. Benne volt már a csapatban, hogy végre sikerüljön tavasszal is meccset nyerni. A srácok a szívüket, lelküket is kitették a pályára, ugyanakkor koncentrált játékkal rukkoltak elő. A játékosaimnak gratulálok, a nagyot küzdő kecelieknek további sok sikert kívánok. Szeretném a játékvezetést is kiemelni, hiszen a játékvezetői hármas ragyogóan, korrekt módon vezette a találkozót.

Kis Péter, a Kecel edzője: – Az első félidei teljesítményünk alapján nem volt benne a mai játékban ez a 4–0-ás vereség. Az első játékrészben megvoltak a helyzeteink, volt négy olyan ziccerünk, amelyekből gólt, gólokat kellett volna szereznünk. Hogy a második félidőben miért omlottunk össze, az érthetetlen a számomra. Megérdemelten nyert a lelkes kerekegyházi csapat, gratulálok nekik.

Kerekegyházi SE–Kecel FC 4–0 (1–0)

Kerekegyháza: Piránszki – Kovrig, Farkas, Malecz, Bashiri-Shahroodi, Supka, Szőke, Gáspár (Pécsi 77.), Nagy N., Szász, Treiber. Játékos-edző: Kovrig Ákos

Kecel: Borka – Vata (Haász 77.), Nna Nna, Sendula P. (Doszpod 66.), Patai (Bajnok 78.), Torma, Sibalin, Brindza, Sendula J., Csáki, Herczeg (Patai 46.). Edző: Kis Péter

Gól: Gáspár a 27., Bashiri az 53., Pécsi a 82. és a 90. percben.

Sárga lap: Gáspár 13., Szőke 54., Pécsi 80., illetve Herczeg 16., Sendula P. 50., Sendula J. 61..

Kiállítva: Doszpod a 69. percben.