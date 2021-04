Megtartaná helyét a Sólymok

Március végén befejezte az alapszakasz-mérkőzéseit a Nagykőrösi Sólymok csapata, jövő héten viszont már elkezdi a felkészülést a 9–12. helyért folyó küzdelmekre.

Az alapszakaszt a nyíregyházi bravúrral, egy hatmeccses győzelmi szériával zárta az NB I./B Piros csoportjában a Nagykőrösi Sólymok KE. Ez a kilencedik helye­zést jelentette a csapat számára.

– Az eredeti célunk a biztos bennmaradás volt

– nyilatkozta Lakosa Zsolt, a Nagykőrösi Sólymok KE vezetőedzője.

– Másfél hónappal ezelőtt úgy álltunk, hogy az is nagyon ingatag lábakon állt akkor. De ezzel a huszáros hajrával megfordítottuk a helyzetünket, valamint stabilizáltuk azt. Így utólag kissé bánjuk, hogy ott volt a lehetőség, azonban ha végignézzük, hogy sok egypontos, hosszabbításos, kétpontos meccsünk volt, akkor nem lehetünk elégedetlenek. Valószínűleg a Nyíregyháza – még ha most meg is vertük őket az utolsó fordulóban – elég nagy falat lett volna a továbbjutás szempontjából, mivel ők az egyik legprofibb és legerősebb csapat. Úgyhogy mindent összevetve nem vagyok elégedetlen. Örültünk volna, hogyha sikerül, néztük a többi eredményt, nagyon lelkesen, de nem kedvezett a végén. Most van egy kis pihenőnk, aztán a folytatásban játszunk még négy meccset – tette hozzá.

A Nagykőrös 26 mérkőzéséből 13 találkozót megnyert, 13 pedig vereséggel zárult.

– Minden győzelemmel maximálisan elégedett voltam, még akkor is, hogyha voltak hibák. Szerintem ez a Nyíregyháza elleni meccs a végén nagyon összeszedett, kontrollált és fegyelmezett volt. A korábbi, Baja elleni idegenbeli győzelmünket is nagyon szép sikerként könyveltük el, ott is remekül játszottunk. A többi meccsen pedig extra teljesítményt nyújtott egy-két játékosunk, de volt sok hiba is védekezésben és támadásban egyaránt. Talán ez a két meccs az, ahol fegyelmezett és szép játékot produkáltunk – nyilatkozta Lakosa Zsolt.

Hozzátette: – Volt több olyan mérkőzés is, aminél nem sikerült a várt teljesítményt hozni. Nagyon fájó volt a MAFC elleni budapesti vereség, mert az ellenfél nagyon meg volt gyengülve. És az utolsó pillanatig nem hittük el, hogy kikaphatunk. Ott külső körülmények is voltak, de a mi butaságunk is kellett hozzá, hogy elvesztettük azt a meccset. Valamint az itthoni, Pécs elleni mérkőzésünk, ahol a Rátgéber Akadémiától kikaptunk, előtte egy héttel nyertünk. Végül is nagyon rossz volt, mert az a győzelem kellett volna a nyolcba kerüléshez. Mindkettő elég lett volna, de az fájó volt, mert idegenben sikerült a győzelem, majd hazai pályán rá egy héttel később kikaptunk tőlük, méghozzá nagyobb különbséggel, mint ahogy ott győztünk.

Alapszakaszban a koronavírus mellett sérülések is nehezítették a Sólymok munkáját.

– Nem sikerült egész szezonban teljes csapattal játszanunk, nem is tudjuk, hogy milyen az, minden mérkőzésen hiányoztak kulcsjátékosok. Azt lehetett látni, hogy Kovács Soma érkezésével erősödünk, és tényleg van hét-nyolc minőségi játékos, ennek megfelelően alakult szerintem az utolsó hat mérkőzés is. De egyszer sem tudtunk kiállni úgy, hogy vagy a Covid miatt, vagy sérülés miatt ne hiányzott volna egy-kettő, volt olyan, amikor négy-öt-hat játékosunk is. De ez mindenkit sújtott. Volt, akit jobban, volt olyan, akit kevés­bé – mondta Lakosa Zsolt.

Április 3-án megkezdődtek a play-out küzdelmei, ahol öldöklő csaták zajlanak majd a bennmaradásért. A párharcok két győzelemig tartanak, és a négy csapatból kettő esik ki. A bennmaradó kettő pedig már a Nagykőrös és a 10. helyen végző Bajai Bácska FKE társaságában helyosztókat fog játszani a 9-12. helyért április közepétől.

– Most kimaradtunk egy körből, mivel most megy a play-out, emiatt két hét szünetünk van. Jövő hét pénteken találkozik legközelebb a csapat. És az azt követő hétvégén kerül sor az első mérkőzésünkre majd az MTK-Elite Basket–TF-BP párharc győztesével. A két budapesti csapat közül szerintem teljesen mindegy, melyik lesz az ellenfelünk a folytatásban. Úgy érzem, hogy bár az MTK nyerte az első meccset, a TF fog végül nyerni, de hasonló mindkét klub, így mindegy, melyikük ellen játszunk majd. A folytatásban pedig bármi lehet. Szeretnénk minél előbb végezni, úgy gondolom, hogy a Baja és a Miskolc is van olyan jó csapat, mint a miénk. A két pesti klubot kicsit gyengébbnek tartom, de fölfele jönnek ők is. Az MTK és a TF is vert meg élcsapatot, úgyhogy biztosra nem lehet menni. Itt két győzelemig tart a küzdelem, ami azt jelenti, hogy hazai pályán játszunk kétszer, hogyha idegenben kikapunk. Ez az, ami mindenképp nekünk kedvez – tette hozzá a vezetőedző.