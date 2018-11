Megszületett a Jakabszállás KSE első győzelme Ballószögön

A megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjának a záró fordulójában az öt győzelemmel, két döntetlennel és hét vereséggel a hetedik helyen álló Ballószög az egész ősz folyamán nyeretlen, mindössze két pontot gyűjtő Jakabszállás KSE csapatát fogadta. A mérkőzésen nem jött be a papírforma, a vendégcsapat megszerezte első győzelmét.

Kissé álmosan kezdett a hazai gárda, bár a 8. percben Szabó Lászlónak sikerült betörnie az ötösre, a védők azonban szögletre mentettek. Két szabadrúgás jelezte, hogy a vendégek nem pofozógépnek érkeztek Ballószögbe. A 20. percben Szegedi Krisztián tört be a hazai büntetőterületre, a kapus mellett el is húzta a labdát, visszapassz helyett azonban gyengén előtte. Két percre rá a hazai Zsiros húzta meg a bal oldalt, a 16-oson belülre tálalt. Az érkező Szabó László ugyan nem bírta megjátszani a labdát, ám ütközött a vendég kapussal, a játékvezető pedig a 11-es pontra mutatott. A büntetőt Kocsis Gábor végezte el, nagyjából a kapu közepe tájára lőtt, Garzó lábbal mentett, a labda felpattant róla, Kocsis rárajtolt rá, és megpróbálta fejjel a hálóba juttatni, csakhogy nem a kapuba, hanem a kapu fölé stukkolt. A 34. percben nem az első vendégkontra futott már végig a pályán, Szegedi kapta meg a labdát, és jobb oldalról, tíz méterről a jobb alsó sarokba gurított, 0–1. Még az első félidőben egalizáltak a hazaiak: Lécz Dávid indította a bal oldalon remek ütemben Tanácsot, Tanács néhány villámgyors csellel betört a 16-oson belülre, és balról, tíz méterről a hosszú sarokba helyezett, 1–1.

A második játékrész 6. percében Nyúl Péter végezhetett el szabadrúgást jó 26 méterről, a középütt a léc alá lecsapódó labdáját Garzó szögletre paskolta. Két perc múlva Szalai szabadrúgását hárította Garzó. A 61. percben veszélyes vendégkontra futott a pályán, Tóth Csaba tette ki balra a labdát, Horváth azonban balról a hosszú sarok mellé emelt. Egyre nagyobb küzdelem folyt a pályán, a Ballószög szerette volna végre megszerezni a vezetést, ugyanakkor látható volt, hogy a vendégek sem elégedettek az egy ponttal. A 65. percben a hazai 16-os előtt Tóth Csaba egy pattanás után 20 méterről meglőtte a labdát a bal sarok irányába, az az ötösön megpattant, majd félmagasan a hálóba vágódott. 1–2. Egy percre rá a hazai Nyúl adott be jobbról, a labda Szalairól pattant a kapu fölé. Hajtott, nyomott a hazai gárda, de csak tíz perccel később kerültek újra helyzetbe, akkor ismét Nyúl Péter nyargalt el a jobb oldalon, Takács Dávid elé tálalt, Takács lövését azonban Garzó hárította. A 83. percben egy vendég kontra végén Kovács Dávid emelt messziről kapura. Veszélytelennek tűnő lövése a keresztléc alá tartott, a hazai hálóőr, Lécz fogta ugyan a labdát, érhetetlen módon azonban a védés lendületével le is pattintotta maga elé az ötösre, ott viszont azonnal ott termett Tóth Csaba, és a jobb sarokba bombázott. 1–3. Eldőlni látszott a meccs, Takács azonban visszahozta a hazai reményeket. Szabó László fordult le egy remek csellel a védőjéről, balról középre lőtte a labdát, és Takács Dávid bombázott közvetlen közelről a hálóba. Nagy erőket mozgósított a hazai gárda. A 89. percben Szalai vágott ki egy jó ötvenméteres, káprázatos vágtát, a végén sikerült beadnia, Kocsis Balázs várta lövőhelyzetben, lőtt is, ám a labda az önfeláldozóan bevetődő védőkről a léc fölé pattant. A hosszabbítás perceiben is elkeseredett küzdelem folyt, gól azonban már nem esett, így a Jakabszállás megszerezte első győzelmét.

Domokos István, a Ballószög edzője: – A mai napon sajnos nem volt szerencsénk, ráadásul hiányzóink is voltak, de el kell ismernem, hogy jobb volt az ellenfél.

Átrok István, a Jakabszállás edzője: – Győzelmes mérkőzésen vagyunk túl. Sok gondunk volt a szezonban, de ez a győzelem talán elindít minket fölfelé. Nyolcan jöttek fel ősszel az ifitől, ez az első szezonjuk a felnőttek közt, egy-két embert beépíteni is nagyon nehéz, nem hogy ilyen sok fiatalt. Le a kalappal a gyerekek előtt.

Ballószögi FK–Jakabszállás KSE 2–3 (1–1)

Ballószög, 80 néző, vezette: Rabi Zsolt (Borbényi Miklós, Szabó Laura)

Ballószög: Lécz Norbert – Tanács, Váczi (Kovács Zoltán), Domokos (Nyúl), Szabó László (Takács), Lécz Dávid, Szalai, Varga József, Kocsis Gábor (Kocsis Balázs), Zsiros (Farkas), Vincze. Edző: Domokos István.

Jakabszállás: Garzó – Székely, Kőrös, Tóth Csaba, Szegedi Krisztián, Horváth Sándor, Farkas (Kovács Dávid), Kiss Gábor (Darányi), Szegedi Rihárd, Tóth Dániel, Kovács Márk (Menyhárt Péter.)

Gól: Tanács 43., Takács 84., illetve Szegedi Krisztián 34., Tóth Csaba 65., 84.

Sárga lap: Varga József 8., Lécz Dávid 12., illetve Garzó 21.