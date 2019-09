Megszórták egymást egy-egy pontért

A megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban a Kiskunhalas a Szabadszállást fogadta. Nagy küzdelemre lehetett számítani, az is lett, a csapatok hat gólt szereztek egyenlő elosztásban, így megosztoztak a pontokon.

Az első félórában csak ritkán forogtak veszélyben a kapuk, aztán a 35. percben a hazaiak szerezték meg a vezetést. Csupity passza után Torma küldött egy ravasz lövést a kapura, a labda a léc alá vágódott, 1–0. Újabb gól az első játékrészben nem esett.

A második játékrész elején alaposan odalépett a gázra a Szállás. Egy vendégszögletet követően Hegedűs volt fejesből eredményes, 1–1, majd a 72. percben Boldizsár góljával át is vették a vezetést a vendégek, 1–2, Horváth pedig hamarosan kettőre növelte a vendégek előnyét, 1–3. A 80. percben Nagy Attila fejesével szépített a Kiskunhalas, 2–3, majd a 89. percben Willy révén az egyenlítés is összejött, 3–3. A hátralévő, a hosszabbítással együtt négy percre is jutottak még izgalmak, gól azonban már nem, így maradt a döntetlen.

Stetakovic Marinko, a Kiskunhalas edzője: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk és meg is szereztük a vezetést. Kimaradt egy száz százalékos helyzetünk is. A második játékrészben az ellenfél átvette az irányítás, tíz perc alatt rúgott három gólt. A csapatom ezek után felrázta magát és kiegyenlítettünk. A játék képe alapján igazságosnak érzem a döntetlent.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Az első félidő egy taktikus, tapogatódzó játékot hozott. Mind a két csapat inkább kivárásra és kontrára játszott, ami a Halasnak hozta meg a sikert. A második játékrészben engedtük az ellenfelet játszani, ám kontráink ültek, így háromszor találtunk be a kapujukba. A levegőben lógott a győzelmünk, de az meccs vége felé a Halas sok-sok pontrúgásból kiegyenlített. Összességében igazságos eredmény született, ám sajnálom, hogy nem sikerült elvinni a három pontot.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Szabadszállási SE 3–3 (1–0)

Kiskunhalas, 200 néző. Vezette: Polyák Attila Péter (Tóth István, Lichtenberger)

Kiskunhalas: Borka – Nagy, Nna Naa, Amariutei, Csupity, Torma, Nagy Attila Zs., Brindza (Fenyvesi 74.), Gillich, László (Miskei László Á. 83.), Döbrentei. Edző: Stetakovic Marinko

Szabadszállás: Németh – Márkus, Pandur Dávid L. (Golovics 70.), Zsíros M., Bajusz, Hegedűs, Gáspár, Boldizsár, Kiss, Zsíros Á., Csurka (Horváth 46.). Edző: Horváth Péter.

Gól: Torma a 36., Nagy a 81., Nna, Naa a 89., illetve Hegedűs az 53., Boldizsár a 72. Horváth a 73. percben.

Sárga lap: Amariutei az 56., Csupity a 66., illetve a Hegedűs 59., Boldizsár a 42. percben