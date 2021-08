Megszerezte első pontját a Tiszakécske

A Merkantil Bank Liga NB. II.-es labdarúgó bajnokág harmadik fordulójában Békéscsabára utazott a Tiszakécske. Az első két fordulóban elszenvedett vereség után egyértelmű volt a csapat számára, hogy pontot, pontokat kell szerezni.

Az már a kezdőcsapat kihirdetésekor látszott, hogy Nagy Sándor más összeállításban küldi pályára csapatát, mint korábban. Kimaradt a tehetséges fiatal Kovács Barnabás, helyette Benke Mártonnal kísérletezett a vezetőedző (egy fiatal játékosnak mindig szerepelni kell a csapatban), aki korábban játszott már Békéscsabán, csak úgy, mint Gyurján Bence a tiszakécskeiek középpályása, aki ezúttal nem szerepelt a kezdő összeállításban. Az első igazi nagy helyzetet a vendégek alakították ki a 9. percben, amikor egy szögletrúgás után Zádori fejelhetett közelről a békéscsabai kapura, de Krnácsnak sikerült hárítania. A másik oldalon kollégájának, Holzernek is be kellett mutatnia két bravúrt a 17. percben, amikor Varga 25 méteres szabadrúgását a kapufára tolta. A kipattanó labda Márishoz került, de az ő lövését is tudta hárítani a tiszakécskei hálóőr. Három perccel később már a vendégek örülhettek.

Pál András kapott jó labdát a tizenhatoson belül, lapos lövését Krnács nem láthatta a védőktől, így rá sem tudott mozdulni, és a labda a kapuban kötött ki 0–1.

Még fél óra sem telt el a játékból, amikor egy ütközés következtében Beliczky megsérült, le is kellett cserélni, Helyére Gyurján érkezett.

A második játékrészt a hazaiak kezdték jobban a 46. percben Varga szögletrúgása után Paudits teljesen tisztán fejelhetett kapura, de Holczer ezúttal is a helyén volt. Az 53. és az 55. percben is a tiszakécskei kapusnak akadt munkája, de állta a sarat. A másik oldalon Zádori előtt nyílt lehetőség, de mellé bombázott. A 62. perc meghozta az egyenlítést a Békéscsabának, egy gyors kontra támadás végén. Pantovics a jobb oldalon induló Horváth Péterhez továbbított, aki közelről kilőtte a jobb alsó sarkot 1–1. Mindössze négy percet kellett várni az újabb hazai gólra. Gránitz 18 méteres szabadrúgásába Bora robbant be, és a kapuba fejelt 2–1. A másik oldalon Simon lövését kellett Krnácsnak védeni. A 77. percben azonban már ő is tehetetlennek bizonyult. Gyurján jobb oldali beadását Simon Márk a csabai kapus fölött rúgta a kapuba 2–2.

A szebb napokat is megélt Békéscsaba ellen, idegenben megérdemelten gyűjtötte be az egy pontot a Tiszakécske. – Vegyes érzéseim vannak a mérkőzéssel kapcsolatban, mert az első játékrészben mi uraltuk a pályát, aminek meg is lett az eredménye, mert megszereztük a vezetést – nyilatkozta Nagy Sándor. – A második játékrészben valamilyen oknál fogva leengedtünk, azt akarták a fiúk, hogy tartsuk meg az eredményt, de tudjuk, hogy ezt nem lehet, mert bármikor közbejöhet olyan támadás, amit nem tudunk kivédeni. Ez be is következett, mert a Békéscsaba a második félidő elején, egy rövidzárlat után kiegyenlített, majd néhány percen belül a vezetést is átvette. Ezt követően elkezdtünk megint futballozni, a mi akaratunk érvényesült, és egy nagyon szép gólt rúgtunk Simi (Simon Márk) révén. Utána kiegyenlített lett a játék, de benne volt a játékunkba a gólszerzési lehetőség.

Sajnálom, hogy nem tudtuk megnyerni a mérkőzést, de ne legyünk telhetetlenek.

Maradjunk annyiban, hogy Békéscsabán döntetlent játszottunk, ami azt is jelenti, hogy megszereztük az első pontunkat. Örülök annak, hogy a csapat a hazaiak vezető gólja után nem zuhant össze, mert mentálisan erős, vissza tudtunk jönni a meccsbe, és még győzelmi esélyünk is volt. Ebből kell táplálkoznunk, és ebből kell majd szerdán megnyerni a meccset a III. Kerület ellen, tette hozzá a vezetőedző.

Békéscsaba 1912 Előre–Tiszakécskei LC 2–2 (0–1)

Békéscsaba, Kórház utcai stadion 850 néző. Vezette: Szilágyi Sándor (Baghy Csaba, Szilágyi Norbert)

Békéscsaba: Krnács – Kitl, Albert, Bora, Mikló (Király 83.) –Sipos, Horváth P., Varga Sz. (Gránitz 59.), Szabó P. (Paudits 46.) – Máris (Puskás 70.), Pantovics

Vezetőedző: Pteisinger Sándor

Tiszakécske: Holecz – Oláh, Kiprich, Végső, Farkas N. – Vachtler, Pál (Kalmár 59.), Benke (Kovács B. 46.), Erdei – Zádori (Simon 59.), Beliczky (Gyurján 31.)

Vezetőedző: Nagy Sándor

Gólszerző: Horváth P. 62., Bora 66. illetve Pál 20., Simon 77. Sárga lap: Szabó P. 44., Varga Sz. 52., illetve Oláh 25., Erdei 32., Zádori 45. Farkas N. 54., Holczer 85.

Borítóképünk illusztráció.