Megszerezte első hazai győzelmét a Kecskeméti LC

Alsóházi rangadót vívott a hazai pályán még nyeretlen újonc, a Kecskeméti LC, és a nemrég edzőváltáson átesett Kecel. A kecskeméti csapat egy remek első negyedórát kivágva magabiztosan tartotta otthon a pontokat.

A mérkőzésen Major révén már a 3. percben ziccerbe került a hazai gárda. Az a helyzet még kimaradt, ám az első negyedóra zárásakor már kettővel vezettek a kecskemétiek, Bozsik és Major góljaival. Lendületes, jó mérkőzést láthatott a Széktói stadion centerpályáján a publikum. A Kecel igyekezett faragni a hátrányából, ma azonban képtelenek voltak bevenni Meggyes kapuját, míg a második oldalon a hajrában Szedmák és Szűcs is betalált, kialakítva a 4–0-ás végeredményt.

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Úgy érzem, hogy megérdemelt győzelmet arattunk, mivel sokkal több helyzetet dolgoztunk ki, mint az ellenfelünk. Hetek óta jól játszunk a mezőnyben, de mivel fiatal a csapatom, hullámzó a teljesítményük. Korábban nem tudtuk az adódó helyzeteinket gólra váltani, ez most sikerült. Gratulálok a csapatomnak, sok egyéni jó teljesítmény nyújtottak. Csak azt tudom mondani, hogy így tovább. A Kecelnek is volt egy-két lehetősége, de nem tudták kihasználni, ehhez kellett a mi lelkesedésünk, meg az, hogy sok párharcot megnyertünk. Most ünnepelünk, de hétfőn készülünk a következő mérkőzésre.

Márton Zsolt, a Kecel FC edzője: – Rosszul kezdtünk, mert már a 7. percben gólt kaptunk, majd rá öt percre még egyet, amivel el is dőlt a mérkőzés. A második félidőben szorítottuk ellenfelünket, de nem tudtunk gólt lőni. A Kecskemét viszont két kontrából újra betalált és bebiztosította a győzelmét. Megérdemelten szerezték meg a három pontot, mert jobban akarták a győzelmet. Nekünk el kell gondolkodni és magunkba kell nézni, hogy mennyit tettünk meg ezen a mérkőzésen.

Kecskeméti LC–Kecel 4–0 (2–0)

Kecskemét, 200 néző, v: Tihanyi (Csöngető, Bartucz)

KLC: Meggyes – Rákóczi, Csordás (Tóth K. 82.), S. Juhász (Pálnok 82.), Stein (Faragó 77.), Szűcs, Bogár, Zsoldos, Kőrös, Bozsik (Pusztai 67.), Major (Szedmák 77.). Edző: Nagy Lajos.

Kecel: Engler – horváth Á., Vata, Csanádi, Mindszenti, Sendula P., Kovács L. (Herczeg P. 60.), Bajnok, Doszpod (Bleszák 74.), Sendula J., Herczeg R. (Krahulecz 46.) Edző: Márton Zsolt.

Gól: Bozsik 7., Major 12., Szedmák 78., Szűcs 81. perc.

Sárga lap: Szűcs 62., ill. Sendula P. 55.