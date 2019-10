Megszerezte első győzelmét a KTE-Duna Aszfalt

A férfi kosárlabda NB I.-ben a 3. forduló mérkőzéseit játszották a csapatok, ám mivel a KTE-Duna Aszfalt hazai mérkőzését később játsszák, így másodszor lépett pályára a pontszerzés reményében Forray Gábor csapata. Sikerrel.

Ahogy az várható volt, nagy elánnal vetették bele magukat a csapatok a mérkőzésbe. Az első felvonásban Djurasovic vezényletével sikerült megszereznie az előnyt a KTE-nek, 18–21-es vendégvezetéssel ért véget az első negyed. A folytatásban Cleveland vette hátára a csapatot, és szinte minden szépségét felvonultatta a kosárlabdának: hol egy remek passzt osztott ki Karahodzicsnak, hol kintről süllyesztett el egy triplát, tízpontosra duzzasztva a kecskeméti előnyt, 31–41. Riadót fújtak a Tisza-partiak, és zárkózni kezdtek, és egy perccel a dudaszó előtt 41–42-re megközelítették Wittmannékat. Derasimovic a legjobbkor köszönt be, második hármasával 41–45-re módosítva az állást a nagyszünetre.

A harmadik felvonásban folytatódott a kiélezett csata a parketten, mindkét oldalon voltak szépségdíjas megoldások. A negyed derekán, Wittmann távolija után, 50–56-nál időt kértek a szegediek, hogy rendezzék soraikat. Asbury és Krapic révén egalizálni is tudtak, de Karahodzic centerektől nem megszokott módon, remekül állt bele a hármasba, így újra a KTE-Duna Aszfaltnál volt az előny, 56–60. Előnyét tartani tudta a lila-fehér alakulat, 63–67-tel fordulhattak a záró játékrészre. Két és fél percnyi játékot követően időt volt kénytelen kérni a Kecskemét 66–67-es állásnál. Mindkét oldalon nagy volt a nyomás, sok volt a pontatlanság ebben a periódusban, a KTE-nél viszont Derasimovic hozta a tőle megszokott higgadtságot, és két egymást követő triplával lehűtötte a kedélyeket, 66–73. A fiatalok közül Chester Lewis is jól szállt be a mérkőzésbe, fontos kettese után már tíz pont volt a differencia, 69–79. A hajrában lassította játékát a Kecskemét, a hazaiaknak pedig csak kozmetikázásra futotta. A végeredmény 77–86 lett a KTE-Duna Aszfalt javára.

– Gratulálok a csapatomnak, emberfeletti, amit ma műveltek – értékelte a találkozót Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Egyik alapemberünk, Djurasovic jól kezdte a meccset, de lesérült, és nem akartunk kockáztatni, ezért nem erőltettük a játékát. Reméljük, hogy nem komoly a sérülése, mert amúgy sem vagyunk sokan. A Szegednek is jár a gratuláció, hiszen rendkívül jól harcoltak. Azt kaptam a meccstől, amit előzetesen vártam. A kulcsfontosságú pillanatokban jó döntéseket hoztunk. Szegedre nem győzni járnak a csapatok, mi is nagyon ritkán nyerünk itt. Köszönöm a játékosoknak, a szurkolóknak, és további sok sikert kívánok a szegedieknek!

Naturtex-SZTE-Szedeák–KTE-Duna Aszfalt 77–86 (18–21, 23–24, 22–22, 14–19)

SZTE: Wirth 5, Krapic 16/3 , Milisavljevic 16/6 , Balmazovic 13/9 , Asbury 23, Kerpel-Fronius G. 1, Kerpel-Fronius B. 3/3. Edző: Andjelko Mandic

KTE-Duna Aszfalt: Wittmann 13/9 Cleveland 11/3, Derasimovic 25/15, Djurasovic 14/9, Karahodzic 19/3, Lewis 4, Kucsera -, Révész -, Vukcevic -. Edző: Forray Gábor.