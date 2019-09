Megszerezte első győzelmét a Ballószög

Az idén még nyeretlen Ballószög az eddigi három találkozón négy pontos Jakabszállást fogadta a megyei labdarúgó bajnokság 4. fordulójában, az Északi csoportban. A mérkőzésen a hazai gárda magabiztos győzelmet aratott.

Becsapós volt a Ballószög első három fordulóban nyújtott gyenge teljesítménye, Domokos István csapat ugyanis két bajnokesélyessel is találkozott eddig, annál kellemesebb meglepetést jelentett a Jakabszállás rajtja, szemmel láthatóan nem akarnak tovább a pofozógép szerepét játszani Átrok István fiai. A mérkőzésen már a 10. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat a rutinos Szalai István révén, és továbbra is fölényben játszott a Ballószög, bár ha tehette, a Jakabszállás is igyekezet kontrákat vezetni. A 32. percben Maczelka Zoltán is betalált, 2–0-ra alakítva az eredményt.

A második játékrészben újabb gól már nem esett, így megérdemelten tartotta otthon a három pontot a Ballószög.

Ballószögi FK–Jakabszállás KSE 2–0 (2–0)

Ballószög, 120 néző, vezette: Bata Attila (Juhász Tamás, Balogh Bence)

Ballószög: Kocsis G. – Váczi, Balogh (Berta), Maczelka, Szalai, Castó, Király, Kocsis B., (Toldi), Zsiros, Vincze, Domokos (Koskár.) Edző: Domokos István.

Jakabszállás: Garzó – Farkas, Tóth Cs. (Kurucz), Szegedi K., Kálmán (Molnár), Kiss G., Sárai-Szabó, Szegedi R. (Kurucz M.), Lovász (Kőrös), Tóth D., Kovács M. (Kovács D.) Edző: Átrok István

Gól: Szalai a 10., Maczelka a 32. percben.