Megszerezte első győzelmét a Bajai Bácska

A Bajai Bácska FKE a Veszprém csapatát fogadta a férfi NB I/B-s kosárlabda bajnokság Piros csoportjában, a 2. fordulóban. Mindkét gárda vereséggel kezdte a bajnokságot, mindketten javítani akartak a hétközi fordulóban, ponterős mérkőzésen ez a hazaiaknak sikerült.

A helyszín kötelez, vallhatták a bajaiak. Az október 1-től hatályba lépő kormányrendelet végrehajtását követően a bajai kosárlabda csapatok sem tudják használni az oktatási intézmények sportcsarnokait. A szigorítások következménye, hogy a felnőtt férfi csapat újra a régi sikerek helyszínén játssza a mérkőzéseit. A Dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban korábban már voltak komoly és kemény ütközetek, többek között az 1987/88-es bajnoki döntő, egy KEK-mérkőzés és számos NB I.-es rangadó.

A feldobást megszerezve mindjárt egy hárompontos kosárral indította a hazai gárda a meccset. Ezt követte még három kosár és rengeteg lepattanó labda megszerzése. Az első negyedben végig vezetve hat pontos előnyt harcoltak ki a Sugó-partiak. A folytatásban – továbbra is kiváló dobóteljesítményt nyújtva – még tovább növelték Cservék CSaba tanítványai az előnyüket. A nagyszünetre már nyolc triplát helyeztek el a veszprémiek hálójába és 51–42 állásnál következett a nagyszünet. Az első húsz perc során Jakab Péter a félidei 26/15 pontjával magasan kiemelkedett a mezőnyből. A következő tíz percben a vendégek is magukra találtak a pontgyártásban. Öt sikeres triplát követően, a 24. percben a vezetést is sikerült átvenniük, ekkor 56–57-et mutatott az eredményjelző. A negyed hátralévő részében aztán visszavette a vezetést a hazai gárda, és végül öt pontos bajai fórral kezdődött az utolsó felvonás. A negyedik negyed közepén újra tíz pont volt a hazaiak előnye, de ez inkább mintha őket zavarta volna meg jobban, a veszprémiek ismét feljöttek két pontra. A szoros végjátékban aztán a hazaiak pontosabban céloztak, és ennek köszönhetően értékes győzelmet szereztek. Folytatás vasárnap, 17 órakor, akkor ismét hazai pályán játszik a Bajai Bácska, a MEAFC-Miskolc csapatát fogadják az ideiglenes, régi-új otthonukban.

A hazai edző nyilatkozata: – Ezen a mérkőzésen a védekezésünk kicsit gyengébb volt, nagyon sok kosarat kaptunk – nyilatkozta a mérkőzést követően a hazaiak mestere, Cservék Csaba. – A támadó játékunk az első félidőben ponterős volt, a második játékrészben már kicsit pontatlanabbul céloztunk. A mérkőzés végére kicsit elfáradtunk, de a rossz döntések mellett is képesek voltunk tartani az eredményt. Extra kosarakat dobtunk és én úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk.

– Azt gondolom, hogy nagyon magas színvonalú mérkőzést tudtunk játszani – nyilatkozta Baksa Szabolcs, a vendégek mestere. – Ennél rosszabb meccseket soha ne lásson a közönség a Piros csoportban. Az első félidőben gondjaink voltak a lepattanók megszerzésében, rengeteg támadó lepattanót engedtünk a Bajának. Jakab Péteri az egész mérkőzésen extázisban játszott, nagyjából ő jelentette a különbséget. A második félidőben tudtunk szintet lépni, a védekezésünk intenzitásával. Ezzel sikerült feljönnünk, gyors indításoknak köszönhetően könnyű kosarakat dobni és ezzel megfordítani a mérkőzést. Nagyon szoros lett a végjáték, amelyben hibákat vétettünk mind védekezésben, mind támadásban. Ez megpecsételte sorsunkat, de a Bajának az egyik legnehezebb a hazai pályája. Ide nem nyerni járnak a csapatok, úgyhogy maximálisan büszke vagyok a teljesítményünkre. Nagyon sok sikert kívánok a Baja csapatának a továbbiakban.

Bajai Bácska FKE–HOYA-Pannon Egyetem Veszprém 90–84 (26–20, 25–22, 19–23, 20–19)

Baja, dr. Pósta Sándor csarnok, vezette: Gaál István, Lővei László, Polonkai Balázs.)

Bajai Bácska: Goldring G. 6, Pongó Martin 19, Jakab 33, Vukicevic 18, Goldring B. 11. Csere: Nagy D. 3, dr. Ágfalvi, Fehér. Edző: Cservék Csaba

PE Veszprém: Madár 26, Szabó P. 19, Dukic 14, Orgona 10, Szűcs 5. Csere: Futó 8. Sipos 2, Birkás. Edző: Baksa Szabolcs