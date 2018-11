Megszakadt a Kécske veretlenségi sorozata

A váci védelmet nagyon nehéz feltörni, és ez vasárnap is bebizonyosodott. Az eddig nagyon kevés gólt kapó Pest megyei együttesnek a Kécske sem tudott a kapujába találni.

Tíz bajnokin keresztül veretlen volt a Duna Aszfalt-Tiszakécske VSE csapata, de tegnap a Vác megszakította a jó sorozatát. Már az első percektől támadólag léptek fel a vendég Pest megyeiek és ez nagyon meglepte a hazaiakat. A 8. percben jobb oldali szöglet után kavarodás alakult ki a tiszakécskei kapu előtt, a labda Szabó Normanhoz került, aki két méterről a kapuba pöckölte a labdát, 0–1. A félidő közepére kiegyenlítetté vált a játék, de csak mezőnyben, a hazaiak igazi helyzetet nem tudtak kialakítani. Nem úgy a váciak, akik egy szabadrúgás után növelni tudták előnyüket: ismét Szabó Norman talált be, 0–2. A szünetben két cserét is végrehajtott Szabó István, a TVSE vezetőedzője. Kirchner Krisztián helyére Kalmár Ferenc, Horváth Adrián helyére pedig Szabó László állt be. Ezzel kicsit élénkebb lett a kécskeiek játéka. Majd Gréczi Gábor helyett Mihály Dávid érkezett a 64. percben, és még lendületesebben játszottak a hazaiak. De a három cserejátékos sem tudott változtatni az eredményen, így tíz veretlen bajnoki után vereséggel hagyta el a pályát a Tiszakécske.

– Sokáig játszhattunk volna ezen a napon, akkor sem rúgtunk volna gólt, mert a Vác fölénk nőtt – nyilatkozta a mérkőzés után Szabó István. – Mindig lemaradtunk egy ütemmel, nem úgy sikerültek a passzaink, ahogy szerettük volna, mivel a Vác jól játszott. Próbáljuk a vereségből levonni a következtetést. A második félidőben küzdöttünk, de helyzetekben hibáztunk. Nem ezt a taktikát beszéltük meg. A Vác ügyes taktikával jobban megvalósította azt, amit mi szerettünk volna. Ennek a csapatnak nehéz a védelmét feltörni, nem véletlenül kaptak eddig csak tizennyolc gólt. Okosabb játékkal le tudtuk volna hozni legalább döntetlenre a mérkőzést. Sajnos a találkozó elején az öltözőben maradtunk. Remélem, hogy az utolsó három bajnokin és a Magyar Kupában másképpen játszunk majd.

– Három pontért utaztunk Tiszakécskére, és ez meg is lett – értékelte a találkozót Spispjak Zorán, a váciak mestere. A taktikánk működött, már az elejétől kezdve uraltuk a mezőnyt. A védekezésben stabilak, magabiztosak voltunk, egyszerűen és tisztán játszottunk. Arra törekedtünk, hogy ne adjuk át a területet az ellenfelünknek és utána kontrákra építsünk. Ez most bevált.

Duna Aszfalt TVSE–Vác FC 0–2 (0–2) NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, 18. forduló. Tiszakécske, 500 néző. Vezette: Bölcskei (Horváth Z., Hofbauer)

Tiszakécske: Monár M. – Huszti, Kardos, Ludánszki, Sváb, Kirchner (Kalmár, 46.), Tölgyesi, Gréczi G. (Mihály, 65.), Horváth A. (Szabó L., 46.), Kocsis G. Batizi-Pócsi.

Vezetőedző: Szabó István

Vác: Halasi – Hegedűs, Szabó N., Görgényi, Földi, Kákonyi, Zsolnai, Szekszárdi, Varga Sz. (Mátyás, 75.), Tóth G. , Murai (Durso, 90.). ezetőedző: Spisljak Zorán

Gólszerző: Szabó Norman (1–0) a 8. és a (2–0) a 27. percben.

